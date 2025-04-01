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Дома в Старобинский сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Выгодное вложение: купить дом ❤️ Отличный просторный дом в живописном месте рядом с Солигорс…
$180,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со всем…
$198,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается дача в СТ Горняк -2 ❤️Представляем вашему вниманию уютный дачный двухэтажный дом в…
$7,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Готовый дом с участком - заезжай и живи!  ❤️ Уютный дачный дом с просторным участком для ком…
$57,000
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Коттедж в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со все…
$210,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается дача в СТ "Строитель" ❤️Представляем вашему вниманию уютный двухэтажный дачный дом…
$10,900
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Уютная, кирпичная дача со всеми коммуникациями ❤️Эта дача – уникальная возможность приобрест…
$7,500
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Самое время купить дачу ❤️ Представляем вашему вниманию уютный дачный домик с участком в сад…
$7,500
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Самое время купить дачу ❤️Представляем вашему вниманию уютный дачный дом с участком по очень…
$9,500
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Параметры недвижимости в Старобинский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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