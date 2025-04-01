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Дома в Мясотский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Уютная дача рядом с лесом ❤️ Продаётся уютный дачный домик с участком в садовом товариществе…
$5,500
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается дача в СТ «Писаревская Березка». Молодечненское направление.  Общая площадь дома –…
$8,100
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Самое время купить дачу на берегу Вилии ❤️ Хотите стать владельцем уютной и комфортной дачи …
$16,500
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дача в с/т Электрон, Минский область, Молодеченский р-н, 40 км от второго МКАД. До…
$3,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Просторная дача с террасой и комфортом для всей семьи! ❤️ Продается просторная двухуровневая…
$29,000
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Уютный дачный домик ❤️ Уютная дача, где вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладитьс…
$8,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$25,000
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Купить дачу окруженную лесом в СТ Политехник ❤️ Уютный дачный дом в живописном месте, где Вы…
$14,100
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Параметры недвижимости в Мясотский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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