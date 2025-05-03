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Дома в Жодинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
28 объектов найдено
Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Уютная дача в СТ "Журавинка" с выходом в красивый лес. Всего в  47 км от МКАД по Московскому…
$10,900
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Бревенчатый  дом в 35  км от Минска ❤️ Бревенчатый дом в поселке Дорожный, в 35 км от Минска…
$16,700
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается дом с участком в с/т "Заря", Смолевичский р-н, г. Жодино. Московское направление. …
$75,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Дача в СТ Садовод. ❤️ Уютная дача для комфортного отдыха и круглогодичного проживания! Адрес…
$19,900
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Современный дачный дом для комфортного отдыха Продается новый, современный дачный дом, идеал…
$22,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
В живописном месте, 40 км от МКАД Минска (рядом с г. Жодино) продаётся уютный дачный домик в…
$5,900
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продаётся дача в С/Т Плиса-1, 40 км от МКАД ,Московское направление. Демидова жесть. Фундаме…
$10,000
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Дом в Барсуки, Беларусь
Дом
Барсуки, Беларусь
Площадь 221 м²
Номер договора с агентством 328/1 от 2024-10-15
$105,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с просторным участком ❤️Дом в стадии реконструкции в живописной деревне Поддубье – ваш ш…
$24,990
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продаётся земельный участок с недостроенным домом в СТ "Лесное", рядом с деревней Кальники. …
$49,500
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Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 377 м²
Продается дом в деревне Грядки, 4 минуты езды от города Жодино. Расстояние от Минска 45км. …
$73,900
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Прекрасная дача для семьи в хорошем месторасположении, располагается в 5 минутах ходьбы от  …
$37,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дача в СТ «Лесное» Деревянный дом на участке площадью 8 соток.  Участок ровный, пр…
$13,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Надежный теплый дачный дом в живописном месте ❤️ Уютный дом, окруженный живописной природой …
$9,990
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 м²
В живописном месте, 40 км от МКАД Минска (рядом с г. Жодино) продаётся ухоженный участок с с…
$5,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Продается дом (незавершенное капитальное строение) в д.Калюга, Минская обл., Смолевичский р-…
$75,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Дача в 10 минутах от Жодино в живописном месте возле леса для отдыха и наполнения энергией п…
$9,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продажа дома в деревне Золотая Горка – уединение и покой вдали от городской суеты   В живопи…
$17,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся уникальный участок с домом в деревне "Золотая Горка" площадью 0,25 га. Располагает…
$35,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Уютная дача с балконом и баней рядом с Жодино ❤️Дача с балконом рядом с Жодино - идеальное м…
$23,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дача с участком в с/т "Заря", Смолевичский р-н, г. Жодино. Московское направление.…
$17,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Прекрасная дача с баней для семьи в хорошем месторасположении, в 5 минутах ходьбы от озера и…
$21,500
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 138 м²
Прекрасный двухэтажный коттедж в д. Поддубье ❤️  Добро пожаловать в уникальное предложение д…
$119,900
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Двухуровневая, светлая и уютная дача ❤️Дачный домик рядом с лесом, всего в 4-х км от Жодино.…
$13,000
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Коттедж в Будагово, Беларусь
Коттедж
Будагово, Беларусь
Площадь 232 м²
Уютный коттедж около Жодино! ❤️ Давно мечтали уехать от городской суеты, но при этом не поте…
$199,000
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Дом 2 комнаты в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продажа дома в деревне Золотая Горка – уединение и покой вдали от городской суеты _______…
$17,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Вашему вниманию предлагается настоящая жемчужина загородной недвижимости - великолепный двух…
$59,500
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Параметры недвижимости в Жодинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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