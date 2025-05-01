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Дома в Путчинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
21 объект найдено
Дом 3 комнаты в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в живописной деревне Химороды 42км от МКАД (Раковское направление). …
$30,478
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаются ДВА дома с бассейном в одном из тихих мест рядом с Минском! Одно из самых популярн…
$250,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается уютный одноэтажный дом в деревне Заречное. Раковское направление в 24 км от Минска…
$102,800
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Ищете идеальное место для жизни, где комфорт и стиль сочетаются с природой? Мы рады предложи…
$169,900
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается дача в СТ «Медик 92»Участок ровный,правильной формы (10 сот)На участке:-дачный дом…
$16,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся загородный дом, расположенный на участке 30 соток, из которых 13 частная собственн…
$134,700
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Дом (готовность 40%) , есть индивидуальный  проект, центральный водопровод, возможность  уст…
$65,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом с участком 25 сот. в частной собственности рядом с 2-й МКАД. Дзержинский р-н, д. Заречно…
$39,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается двухуровневый дом с общей площадью 90м2, в спокойном месте около леса, от МКАД 30 …
$28,500
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается просторная 3-х комнатная квартира в блокированном доме в аг. Путчино, Гродненское …
$45,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся добротный, крепкий дом в 38 км от Мкад в д.Антоновщина с участком 25 соток в частн…
$16,700
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Крепкий дом из бруса в центре живой деревни в Дзержинском районе ищет новую семью. 36 км. от…
$19,700
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 162 м²
Просторный  участок 25  соток плюс 21 сотка в аренде на 100 лет на котором уже размещены, дв…
$108,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение в деревне Янковцы  ❤️ Незавершенное за…
$15,900
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается  дача  с общей площадью 67 м2. Процент готовности - 65. СТ «МАРА 2001» по Гродненс…
$45,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
Дом строился правильно для себя. Свайный фундамент, армированные стены, высококачественные с…
$85,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продается уютный дом в живописной деревне Химороды 42км от МКАД (Рако…
$30,457
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Тёплый дом с участком 22 сотки ❤️Крепкий дом недалеко от Минска с большим участком и русской…
$18,500
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Просторный современный дом в живописном месте ❤️ Уютный и светлый дом полностью готовый к жи…
$169,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Дом мечты на 31 сотке земли - тишина, комфорт, природа!  ❤️ Уютный дом с просторным участком…
$99,000
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Параметры недвижимости в Путчинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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