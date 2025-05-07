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Дома в Добринёвском сельском Совете, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом из бруса на участке в 10 соток! Адрес: СТ "НАША ДАЧА" - Дом 2006 г постройки, возведенны…
$14,900
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Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
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Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Срочная продажа дома в живописной деревне Узречье Продается одноэтажный дом с подвальным …
$102,000
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Коттедж в Добринёво, Беларусь
Коттедж
Добринёво, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом у реки: простор, уют и природа рядом Дом введен в эксплуатацию и готов к  отделке. Уже в…
$111,000
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Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Кирпичный дом в деревне   -  Кирпичный дом 96.82 кв. м  -  Перекрытия первого и второго этаж…
$20,000
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Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
Оставить заявку
Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Срочная продажа дома в живописной деревне Узречье Продается одноэтажный дом с подвальным уро…
$102,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Добринёвском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
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