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Дома в Боровлянах, Беларусь

коттеджи
6
11 объектов найдено
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Элитный коттедж в престижном районе на участке с ландшафтным дизайном, террасой, среди живоп…
$1,20 млн
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается жилой дом, расположенный в нескольких минутах езды от города Минска, д. Боровляны,…
$158,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 321 м²
Продается дом в центре Боровлян! Кладка дома выполнена в 2 кирпича (красный кирпич). Все ком…
$240,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 451 м²
Современный, элитный  коттедж в престижномрайоне, впрекрасном, тихом месте –  в непосредстве…
$227,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 234 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в Боровлянах: 2 уровня, 2016 года п…
$430,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 667 м²
Продаётся просторный коттедж общей площадью 660 кв.м. - три жилых уровня и цокольный этаж. Д…
$460,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 61 м²
Комфортная жизнь рядом с Минском  ❤️ Уютный дом с просторным участком в Боровлянах!  Адрес: …
$149,900
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 621 м²
Продается дом (3-х уровневый коттедж) в 8 километрах от МКАД, Логойское направление, д. Боро…
$1,30 млн
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 615 м²
Продается  коттедж в элитном, уникальном месторасположении в лесном массиве,  5 км от МКАД и…
$640,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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