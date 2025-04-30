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Дома в Слуцке, Беларусь

коттеджи
3
29 объектов найдено
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом в г. Слуцке, пер. Серегина. Дом для большой семьи. Возможно оформление с привл…
$49,900
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаётся уютный дом в г. Слуцке. Общая площадь 122,3м2; жилая 64,1м2; кухня 16,6м2. Материа…
$65,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом с участком в центре Слуцка! Адрес: Слуцк, ул. Крыло…
$33,000
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Дом 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Дом 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 123 м²
Просторный кирпичный дом со всеми коммуникациями и ремонтом ❤️Продается 2-этажный коттедж в …
$94,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся дом расположенный на участке 6 соток. Недалеко от дома есть остановка общественног…
$28,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 164 м²
2х-этажный дом для круглогодичного проживания, наполненный семейным уютом и теплой атмосферо…
$165,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 203 м²
На земельном участке сад, беседка, летняя кухня, подвал. Первый этаж: кухня -столовая с выхо…
$55,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся уютный дом в самом центре г. Слуцка. ❤️ Комфортный дом с хорошим ремонтом и облаго…
$61,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 200 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в Слуцке ❤️Надежный кирпичный дом с баней и гаражом: идеа…
$165,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 245 м²
Предлагается к продаже отличный коттедж, идеально подходящий для комфортного семейного прожи…
$163,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 121 м²
Идеальный дом для семьи: уют, пространство и удобства! ❤️ Ищете идеальное место для жизни вд…
$39,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 74 м²
Тёплый дом с газовым отоплением и центральными коммуникациями ❤️Предлагаем вашему вниманию о…
$34,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 106 м²
Выгодное вложение: купить дом  ❤️ Просторный двухэтажный дом в уютном районе Слуцка! Адрес: …
$55,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся уютный дом в г. Слуцке. Общая площадь 62 м2; жилая 45 м2; кухня 8.69. Материал сте…
$35,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дом в г. Слуцке, по ул. Социалистической.   Дом деревянный, 1947 года постройки. С…
$9,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 58 м²
Купить дом в самом центре г. Слуцка ❤️ Одноэтажный дом площадью 57,7 кв.м.  Адрес: г. Слуцк,…
$21,000
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Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом с газовым отоплением в центре г. Слуцка. В доме радиаторы отопления чугунные. …
$29,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 89 м²
Продаётся просторный дом в г. Слуцке ❤️ Уютный дом с ремонтом и коммуникациями полностью гот…
$38,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 61 м²
Продажа/обмен на квартиру дома в г. Слуцке. Дом деревянный, крыша - шифер, отопление  - газо…
$19,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 88 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в хорошем районе – идеальная б…
$19,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся 4-комнатная квартира в блокированном жилом доме со всеми коммуникациями в центре С…
$22,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 245 м²
Великолепный двухэтажный дом площадью 245,1 кв.м ❤️ Предлагаем вам просторный и современный …
$182,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 79 м²
Продажа НЗКС.Залит фундамент. Материал стен: блоки из арболита, крыша шифер.Вода, канализаци…
$13,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дом в г. Слуцке. Дом состоит из 3 жилых комнат. Общая площадь 74.7м2; жилая…
$40,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в г. Слуцке. Общая площадь: 44.4 кв.м. Материал сте…
$7,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 47 м²
Купить деревянный дом в г. Слуцке ❤️ Одноэтажный деревянный дом площадью 47 кв.м.  Адрес: г.…
$22,900
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