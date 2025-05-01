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Дома в Петришковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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53 объекта найдено
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Загородный комфорт всего в 25 км от МКАД  ❤️ Уютная дача с ухоженным участком и баней в садо…
$27,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Уникальное предложение ! Дом 3-х этажный со своими изюминками.       Отличный вариант участк…
$73,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Приглашаем вас приобрести 2-х этажную дачу с общей площадью 64.3 м2 (жилая – 48.5 м2) на ухо…
$17,900
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Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается добротный современный дом в получасе езды от Минска!         Общая площадь – 128,3…
$59,400
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается 2-этажная Дача с Банькой в 27 км от Минска. СТ "АНУСИНО-2008", Минский район, Моло…
$84,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дом на участке 17,62 соток из бруса с дополнительным утеплением стен в дер. Шубник…
$120,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Номер договора с агентством 11/2 от 2025-04-22
$26,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается уютная дача с баней в живописном месте - всего в 30 км от МКАД 10 км от Заславля Д…
$35,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 222 м²
Продается дом по адресу: д. Светлый путь, Минский район, Молодечненское направление, 24 км о…
$79,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Продается дача,Молодеченское направление,22 км от МКАД,с.т. Простоквашино.От д.Лисицы 2.5-3к…
$16,350
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Дом с большим участком в деревне Светлый путь (Молодечненское направление, 25 км от МКАД). Д…
$111,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается замечательная дача на ровном участке (11.18 соток)  с просторным 2-этажным домом (…
$12,990
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
В продаже очень тёплый дом для круглогодичного проживания с баней , капитальным гаражом , бе…
$110,000
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Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. Площадь по СНБ 241,5 м…
$160,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Крепкий дачный дом из бруса, обложен кирпичом, высота потолков 1 этажа - 3 метра, подвал и 2…
$49,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается дача в садоводческом товариществе "Росинка". Расположена в 28 км от МКАД, Молодечн…
$17,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаем  покупку дачи  в с/т "Монтажник-82", расположенном через дорогу от аг. Петришки, …
$19,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Расположение: Коттедж расположен в живописной деревне Кривое Село, в Минской области, Мински…
$47,500
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Дом в Петришки, Беларусь
Дом
Петришки, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом в аг. Петришки 27 км от МКАД Молодечненское направление.  Асфальтированная дор…
$75,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Продам дачу в СТ Экспресс 91 м2 со скважиной и септиком в 30 км от МКАД Молодечненское напра…
$25,000
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Дом в Петришки, Беларусь
Дом
Петришки, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается трехэтажный уютный, теплый дом в 20 км от Минска. Все коммуникации введены в дом (…
$130,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Уютная дача в 7 км. от Заславля ❤️Если для вас важен не просто дом, а особенное место с атмо…
$29,900
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 288 м²
Дом строился качественно, не для последующей продажи, а для комфортной жизни семьи, - это мо…
$270,000
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Дом в Новашино, Беларусь
Дом
Новашино, Беларусь
Площадь 105 м²
Продается загородный дом рядом с Минском! Минский р-н, Петришковский с/с, д.Новашино, ул.Нов…
$164,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается садовый домик с участком в садовом товариществе СОЮЗ, 19 км от МКАД и 2 км от Засл…
$15,000
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Дом 5 комнат в Петришки, Беларусь
Дом 5 комнат
Петришки, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу! ____________________ Продаетс…
$20,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Уютный дачный домик для жизни и отдыха ❤️Уютный дачный домик с потенциалом для круглогодично…
$16,600
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продается современный 2-уровневый дом в СТ «Экспресс», рядом с агрогородком Петришки, всего …
$54,999
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продается дача СТ Колос, рядом Радашковичи, Заславль. От метро Каменная горка 20-25 мин. на …
$13,000
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Дом в Новашино, Беларусь
Дом
Новашино, Беларусь
Площадь 198 м²
Продается загородный двухэтажный дом рядом с Минском! Продается загородный современный дом в…
$175,900
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Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
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