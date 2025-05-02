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Дома в Новопольском сельском Совете, Беларусь

15 объектов найдено
Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается жилой дом 68.6кв.м., земельный участок, площадью 25,0 соток, в деревне Бахаровичи …
$24,500
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся уютный, крепкий дом +25 соток земли в пожизненном наследуемое владении, тихое мест…
$27,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Хутор в 40 км от г. Минска Дом строился с «ноля» и возводился как хутор. В отдалении от ближ…
$47,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается деревянный дом с мебелью в д. Осока. Дом из крепкого бруса. Полы деревянные. Отопл…
$22,500
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютная дача, расположенная всего в 29 км от МКАД по Слуцкому направлению. Участок …
$14,900
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продажа дома  общей площадью 92,1м2  в частной собственности и  с земельным участком 0,15 га…
$21,990
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Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 243 м²
Примечательный загородный дом, 32 км от Минска. Этот загородный дом – сочетание классики и с…
$57,900
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Дом 1 комната в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Кому поменьше соседей ,это место для Вас). В большой жилой д.Озеричино, дом с мебелью или по…
$6,900
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Дом в Озеричино, Беларусь
Дом
Озеричино, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается комфортный дом на 25 сотках земли! Пуховичское направление! 31.2 км. от МКАД!   Бр…
$75,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается двухэтажный дом с мансардой в 35 км от МКАД в Пуховичском районе, Новопольский сел…
$55,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается Дом в деревне! Расположенный Минская обл., д. Шелеги, ул. Речная на расстоянии 39к…
$31,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся  уютный дом для большой семьи по адресу: Минская область, Пуховичский район, Новоп…
$69,900
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом в д. Дудичи в 30 км. от Минска.Всего 30 минут до станции метро Слуцкий гостине…
$58,900
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Уютный дом вблизи Музейного комплекса "Дудутки" в д. Дудичи, 33 км от МКАД.Прекрасное, живоп…
$36,000
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Параметры недвижимости в Новопольском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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