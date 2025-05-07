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Дома в Курганском сельском Совете, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Бревенчатый дом в деревне Заболотье ❤️ Хорошее предложение - дом среди живописной природы. А…
$10,900
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продаётся усадьба из бруса в д. Забродье. Смолевичский р-н, 50 км о МКАД. Участок в частной …
$185,000
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается каркасный дом в СТ Шипяны, Смолевичского района ,52 км о МКАД. 19 км до г. Жодино.…
$39,500
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
атмосферное историческое место - для тех кто любит тишину. когда то с 1816 по 1853 года эта …
$9,000
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Агроусадьба с участком в д. Стриево Отличный дом с баней и большим участком в живописном мес…
$78,000
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Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом д. Студенка, Смолевичский р-н, Московское напр. 45км от МКАД Минск. Дом деревя…
$18,000
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Дом в Курганье, Беларусь
Дом
Курганье, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается дом в д. Курганье Смолевичского района. Дом расположен на ровном участке размером …
$35,000
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Параметры недвижимости в Курганском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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