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Дома в Папернянском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
18
82 объекта найдено
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дом в деревне Лапоровичи. Все коммуникации заведены в дом. Вода- скважина, свет -2…
$382,000
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Дом в Сёмково, Беларусь
Дом
Сёмково, Беларусь
Площадь 492 м²
Продаётся современный дом в Семково. Архитектурное решение и планировка продуманы до мелочей…
$550,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
10 минут езды от МКАД. Минское море,  лес, уникальная природа, рыбные места и морские прогул…
$104,900
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дача в живописном месте — СТ Балаши, расположенном в густом лесу всего в 15 минута…
$22,500
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дача в СТ Ромашка Соломореченская. 20 км от МКАД в Молодеченском направлении. Дом …
$24,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся уютный загородный дом в престижном коттеджном посёлке "Текстильщик-1", Мядельское …
$45,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продается шикарный двухэтажный дом, с террасой, пристройкой, навесом и двумя сараями, общей …
$130,000
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 492 м²
Продаётся современный дом в Семково. Архитектурное решение и планировка продуманы до мелочей…
$550,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 191 м²
д. Пильница , недалеко от озера Вяча ,   2 смежных дома соединены зимним садом , участок в о…
$450,000
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Дом 4 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Продается  дом, готовый к проживанию, в садоводческом товариществе Романовка (Мядельское нап…
$87,500
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 443 м²
Прекрасное месторасположение. Практически в городе, но в уютном, красивом поселке. Идеальная…
$99,999
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Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Дом 4 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Продается жилой дом 10 км от МКАД по мядельскойтрассе. Постройка 2015 года с хорошими подъез…
$75,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся дача в СТ «Семушки», 10 км. от г. Минск, Мядельское направление. Описание: двухэта…
$22,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Отличная дача со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Минского район…
$31,900
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Дом 4 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Продается дачный дом, способный пробудить в вас чувство гармонии между современным комфортом…
$89,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Уникальное предложение: красивый, надежный дом с ухоженным участком в шикарном месте, рядом …
$80,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж в с/т "Балаши" Минского района, в 14 км от Минска. площадь дома 168 м2, п…
$62,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Продается дачный дом, способный пробудить в вас чувство гармонии между современным комфортом…
$89,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 220 м²
Молодеченское направление. - Коттедж расположен на участке в 16,4 соток, всего в 4-х км. от …
$120,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 325 м²
Дом с участком в престижном садовом товариществе «Озерный берег» рядом с лесным массивом и р…
$159,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается дачный дом в живописном садоводческом товариществе «Ягодка», расположенном в Минск…
$48,500
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся современный коттедж в три уровня - 308,5 м2, 2021 г.п., аг. Семково, ул. Луговая  …
$265,000
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Коттедж в Цнянка, Беларусь
Коттедж
Цнянка, Беларусь
Площадь 449 м²
Д. Цнянка. Ул. Дзержинского. 1км. От МКАД,  что позволяет Вам чувствовать себя городским жит…
$299,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 202 м²
Ваш уютный дом у Минского моря! ❤️ Отличный дом с захватывающим видом на Минское море!  Адре…
$380,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Продается  незавершенное законсервированное строение в живописном месте,  д. Касынь. Общая п…
$100,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу "Водохрани…
$300,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дача в одном из лучших направлений от МКАД (Мядельское) в 19 км от Минска, в жилом…
$29,900
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Дом в Паперня, Беларусь
Дом
Паперня, Беларусь
Площадь 277 м²
Продается в 8 км от МКАД, Мядельское направление, Минская область, Минский район, Папернянск…
$98,000
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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