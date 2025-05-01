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Дома в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
21
58 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 766 м²
Продается 4-х уровневый коттедж в д.Раубичи.Участок 25 соток. Форма собственности – частная.…
$266,900
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом в живописном месте рядом с Минском! Садовое товари…
$145,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Замечательная обустроенная дача рядом с Минском. Дом деревянный обшит сайдингом и утеплен. Г…
$26,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 310 м²
Предлагаем Вашему вниманию дом с большим участком (19,3 соток) в частной собственности, в д.…
$79,900
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Коттедж 7 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 632 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи! …
$780,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 208 м²
Продается дом рядом с д. Раубичи, садовое товарищество "Узборье-строй".  Логойское напр-е, 1…
$309,500
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Хорошая, уютная дача в 10 минутах от Минска! Все коммуникации центральные, газ, вода круглог…
$25,100
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 512 м²
-Энергоэффективный дом 2023 года постройки; возведенный по индивидуальному архитектурному ди…
$475,000
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Коттедж в Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Продаётся новый элитарный  уникальный загородный особняк премиум-класса в престижном коттедж…
$1,50 млн
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 529 м²
Продается элитный коттедж на просторном участке в тихом живописном месте с выходом в лесную …
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Это сказочное место, окруженное лесным массивом, не оставит Вас равнодушными))) Сюда захочет…
$48,500
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Садовый домик расположен на участке 3 сотки (в частной собственности) в с/т Станкостроитель.…
$20,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Садовый участок с новой коробкой дома - строй и живи сразу! ❤️Идеальное начало для тех, кто …
$79,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 187 м²
Современный Барнхаус !   Продается современный дом в современной коттеджной застройке – д. Г…
$270,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 273 м²
Продаётся современный дом для круглогодичного проживания в садовом товариществе Узборье-Стро…
$420,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Дача с мебелью и гаражом возле леса в 14 км от МКАД, в частной собственности. Логойское напр…
$45,000
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Дом в Марьяливо, Беларусь
Дом
Марьяливо, Беларусь
Площадь 330 м²
Хорошее месторасположение, рядом лес Ремонт, бытовая техника, камин  Смотрите еще больше в н…
$349,999
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
СТ «Атом» – уютное, закрытое от посторонних глаз товарищество, расположившееся в живописном …
$38,900
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 370 м²
Престижный, современный коттедж на участке 12 соток, Раубичи. Логойское направление. Всего в…
$615,000
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Дом в Околица, Беларусь
Дом
Околица, Беларусь
Площадь 335 м²
Продаётся прекрасный коттедж в деревне Околица - заехал и живи ! Отличные подъездные пути (а…
$132,000
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Дом в Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся уютный дом рядом с озером в живописном Острошицком Городке на участке 15 соток. Уч…
$39,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Комфортный и современный дачный домик для семьи, полностью утеплён и подготовлен к проживани…
$75,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 401 м²
Продаётся дом в Раубичах для тех, кто  ценит простор - 400 м2 на 20 сотках. Этажи и планиров…
$550,000
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Дом 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 449 м²
Этаж 1/3
Продается дом в лучшей деревне рядом с Минском. В пешей доступности ресторан «Дубров», Дубро…
$500,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 611 м²
Продаётся элитарный "Французский Замок" на берегу Дубровского водохранилища премиум-класса 1…
$2,00 млн
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 523 м²
Продаются два дома - 2 этажный коттедж и гостевой дом.Индивидуальный проект с потрясающим ви…
$410,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продается дом в садоводческом товариществе Сябры-2002 (Логойское напр…
$115,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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