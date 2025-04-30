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Дома с садом в Минской Области, Беларусь

Молодечно
11
Борисов
56
Колодищанский сельский Совет
122
Ждановичский сельский Совет
106
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723 объекта найдено
Дом в Любишино, Беларусь
Дом
Любишино, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в аг.Любишино (Червенский район). Дом бревенчатый, обшит сайдингом. Крыша – металл…
$39,900
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Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличный дом возле озера в аг. Городьки Воложинского района. Всего час до г. Минс…
$23,000
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
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Дом в Прилуки, Беларусь
Дом
Прилуки, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается уютный дом в живописном историческом месте рядом с Минском! Описание: Предлагаем в…
$160,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$15,500
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается участок с деревенским домом в д.Юзефово, 39 км от МКАД по Логойскому направлению. …
$19,900
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Алеся", Могилёвское направление, 21 км от МКАД. Общая площадь до…
$60,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дачный участок с домом в 35 км от МКАД в СТ Восход-3, Пережирский сельсовет Пухови…
$8,800
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Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом! Продается хороший крепкий дом в тихом живописном месте нашей страны. Дом нахо…
$10,000
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается жилой дом в д. Ланковщина. Координаты 54.257991,28.683054 Идеальный вариант под да…
$5,700
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
2-этажный коттедж представляет собой уютное жилище с просторными комнатами, большими окнами,…
$199,500
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продаётся дом на большом участке ❤️ Бревенчатый дом в прекрасном месте, на  участке площадью…
$15,900
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Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
В продаже деревянный домик в 65 км от города Минска, по Гродненской трассе! Деревня жилая, е…
$17,500
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Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается уютный загородный дом с ухоженным красивым участком в 25 км от Минска. Дом пригоде…
$52,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается дом из бруса по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, д. Залесье…
$22,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Дом в Домаши, Беларусь
Дом
Домаши, Беларусь
Площадь 60 м²
Самое время купить дом в 7 км от г. Молодечно! ❤️ Дом под снос либо реконструкцию с просторн…
$16,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Кирпичная дача возле леса в 15 мин. от Минска ❤️Уютная дача в экологически чистом районе нед…
$12,700
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 252 м²
Дом полностью готов к жизни и оборудован всем необходимым (и тапочки подарим). Дом: 22 см ц…
$345,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дом построен из ГСК блоки, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две комнаты, на вт…
$15,900
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Самое время купить дачу! ❤️Уютная однокомнатная дача в окружении живописной природы! Адрес: …
$5,500
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Дача 12,03 сот в СТ Пролеска ЦКБ, Логойский р-н, Мядельское направление, Беларучи Основной д…
$39,500
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Типы недвижимости в Минской Области

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с гаражом
с террасой
с бассейном
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