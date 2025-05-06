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Дома в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
22
116 объектов найдено
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается бревенчатый дом с еще одним домом на территории и 2-мя гаражами. Адрес: д. Жданови…
$270,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается просторный двухэтажный дом в экологически чистом районе (д. Тарасово, Минский р-н)…
$380,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продается дача в СТ «Криничанка» — идеальное место для комфортного загородного отдыха! В жив…
$84,900
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Продается дом в д. Крыжовка Общая площадь 27 м2. Газ идет по улице, есть электричество. Край…
$120,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 295 м²
Продается коттедж -75% готовности в д. Ляховщина в 11 км от МКАД в Гродненском направлении. …
$135,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 239 м²
Ищете идеальный дом в пригороде Минска? > Обратите внимание на этот прекрасный коттедж в СТ …
$500,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 443 м²
Эксклюзивное предложение: шикарный коттедж, деревня Тарасово! Улица Проектируемая. 3км от МК…
$1,19 млн
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продается дача всего в 10 км от Минска - ваш идеальный уголок для отдыха!  ❤️ Этот сборно-щи…
$18,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается дом недалеко от Минска, в СТ Гаспадар-2002 (примыкает к а. г. Ждановичи) Площадь п…
$195,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 308 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$595,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается дача в садоводческом товариществе "Взгорье-1". Расположена в 18 км от МКАД, Молоде…
$24,500
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дача, с/т «Юбилейный-68» (р-н аг. Ратомка) в 11 км от Минска. Вокруг товарищества- леc. Неза…
$26,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести уютный садовый домик с участком в 5 соток, …
$39,900
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 308 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$595,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 62 м²
Продам домик из сруба в Ратомке на ул.Минской (под реконструкцию), все коммуникации имеются.…
$105,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 308 м²
Продаётся просторный кирпичный дом, построенный в 2005 году, общей площадью 308 кв.м. Дом вк…
$330,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Двухэтажный дачный дом на берегу Ратомки ❤️ Двухэтажный дачный дом в 12 км от МКАД на берегу…
$19,000
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Дом 3 комнаты в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
Продается садовый домик с участком в садовом кооперативе Местпром, всего 7 км от МКАД. Уч…
$27,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается дом в Тарасово по ул. Солнечная (незавершенное капитальное строение - 80% готовнос…
$239,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 218 м²
Компактный, уютный, добротный дом в английском стиле, оптимальное соотношение общей и жилой …
$315,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Представляем вашему вниманию дачу в СТ «Экран» всего в 14 км от Минска в Молодечненском напр…
$9,800
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся участок с домом возле Минска СТ Новая Вёска 8 км от МКАД Участок: 6.96 соток част…
$50,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 372 м²
Срочная продажа современного коттеджа в д. Тарасово! Стильный 2-этажный коттедж, полностью г…
$265,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается просторный дом для большой, дружной семьи в двух минутах ходьбы (200 метров) от Ми…
$185,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся новый современный коттедж в престижном коттеджном посёлке "Ратомка-Минское Море", …
$255,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 499 м²
Продается коттедж в экологически чистом районе, в близи от города, аг. Ждановичи, в окружени…
$290,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 26 м²
Продаётся жилой дом с участком рядом с лесом в аг. Ждановичи, ул. Звездная, 2007 года постро…
$65,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаем вам очаровательную дачу с земельным участком площадью 5,56 сотки, расположенную в…
$19,900
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 200 м²
Просторный дом рядом с Минском   Участок 30 соток:   - Располагается в зеленой зоне в коттед…
$298,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дача в СТ Ромашка, д. Подгорье, сразу за Ратомкой (Ждановичский с/с), 10 км от МКА…
$15,500
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Типы недвижимости в Ждановичском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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