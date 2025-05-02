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Дома в Дукорском сельском Совете, Беларусь

16 объектов найдено
Дом 1 комната в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продается участок 12.83 га вместе с домом. От Минска 35 км. В 300 метрах река Свислочь и лес…
$7,900
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается 2-х этажная дача с большим участком в Пуховичском районе в СТ «Горки-1», в 50км от…
$7,990
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Полноценный  дом со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Пуховичског…
$26,900
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Дом 2 комнаты в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Аккуратный деревенский дом с хорошими потолками. Электричество. Газ баллон. У дома сарай + о…
$6,200
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
В одном из замечательных уголков Пуховичского района, в д. Коробовичи, продается жилой дом. …
$21,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продаётся дом на большом участке ❤️ Бревенчатый дом в прекрасном месте, на  участке площадью…
$15,900
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Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается готовый к круглогодичному проживанию деревянный дом со всеми удобствами. Пуховичск…
$83,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Отличное место для создания вашего просторного дачного мира! Расположение: СТ "Зорка", всего…
$4,500
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Отличное место для создания вашего просторного дачного мира или отдыха 2 семей! Расположение…
$7,500
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Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
Площадь 35 м²
Дом с участком 12 соток в тихом агрогородке Дукора. Предлагаем вашему вниманию прекрасный од…
$16,500
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Супер предложение! Экологичный деревянный дом со всеми удобствами с большим участком в одном…
$33,500
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Дом 4 комнаты в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Этаж 1
55 км от МКАД. Построенный всей душой хозяина, шикарный крепкий дом с высоким фукндаменто…
$23,500
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Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
Площадь 46 м²
Уникальное предложение! Продаётся дом с участком 25 соток в живописном агрогородке Дукора! …
$15,900
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается участок 12.83 га вместе с домом. От Минска 35 км. В 300 метрах река Свислочь и лес…
$7,900
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дача с большим участком в СТ «Горки-2», Пуховичский район, 46км от МКАД. Участок р…
$12,900
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается уютная дача в СТ «Зорка» Дукорского сельского совета. Участок 10 соток. Дом уютный…
$4,500
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Параметры недвижимости в Дукорском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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