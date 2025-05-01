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Дома в Заславле, Беларусь

коттеджи
4
16 объектов найдено
Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 372 м²
Продаётся дом с участком в самом центре (историческом) Заславля по улице Набережная 21. Всё …
$55,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 121 м²
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 251 м²
Ваш новый дом это место для счастья наполненное теплом и любовью. Дом, где особая энергетика…
$165,000
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 264 м²
Коттедж в 14 км от МКАД ❤️ Отличный коттедж, полностью готовый к проживанию – идеальное реше…
$190,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается уютный дом для круглогодичного проживания в замечательном г. Заславль. Дом располо…
$99,500
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 101 м²
Дом с удобствами в Заславле, в 16 км до МКАД.Расположен на спокойной улице, на участке 8,86 …
$69,900
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается коттедж в г.Заславль ! Коттеджный поселок «Заславские горки» расположен в 15 км от…
$173,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается дом в окружении леса, рек и озер г.Заславль, ул.Ясная, 16 (Кладочки). В самом живо…
$360,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 240 м²
Продаётся дом в идеальной живописной локации! Участок в 10 соток. Изюминка и ценность в том,…
$113,900
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 151 м²
Дом с террасой просторный, уютный с мебелью и бытовой техникой. Ухоженный участок, баня, бес…
Цена по запросу
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 576 м²
Продаётся дом в элитном месте, ЗАСЛАВЛЬ-это лес, это чистый воздух, это вода  Хотите жить ую…
$395,000
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Дом 4 комнаты в Заславль, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается жилой дом с великолепным ландшафтным дизайном в живописном части г. Заславля! - 15…
$195,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается уютный дом для круглогодичного проживания в замечательном г. Заславль. Дом располо…
$89,000
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