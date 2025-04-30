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Таунхаусы в Минской Области, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
3
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7 объектов найдено
Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
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Таунхаус в Дружный, Беларусь
Таунхаус
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Таунхаус в Дегтярёвка, Беларусь
Таунхаус
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный двухэтажный таунхаус в европейском стиле в 3 км от Минска! Удобное расположение насел…
$180,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся премиальный Танхаус примыкающий к лесу в престижном закрытом Жилом Комплексе «Зеле…
$420,000
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Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Таунхаус в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 518 м²
Просторный и светлый таунхаус с великолепным видом. Продаётся как целиком ( 1034,7 м.кв.), т…
$170,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продаётся квартира под отделку в блокированном жилом доме в аг. Колодищи, ул. Светлая.  Учас…
$130,000
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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