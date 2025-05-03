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Дома в Руденском сельском Совете, Беларусь

23 объекта найдено
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дача рядом с Сергеевичским озером. Отличное место для любителей рыбалки! В метрах …
$13,300
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Дом в Криница, Беларусь
Дом
Криница, Беларусь
Площадь 450 м²
Предлагается к продаже законсервированное строение (дом) 2000 года постройки, общей площадью…
$135,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Дом с большим ухоженным участком ❤️Теплый и крепкий дом с участком, площадью 16 соток. Адрес…
$16,900
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Месторасположение: Пуховичское направление, 40 км от МКАД, 3 км до пгт. Руденск, 1.5 км от ж…
$21,500
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Ваш новый дом в Анетово: комфорт, природа и вся инфраструктура рядом! ❤️  Откройте для себя …
$59,900
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается дом возле города-спутника Руденск!д.ОстровОдноэтажный дом 103.9 м2. Две отдельные …
$47,000
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Дом 2 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Продается садовый домик (дача) с участком в садовом товариществе Энергетик-5,  30 км от Минс…
$11,800
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дача в СТ "Руденская Надежда", 1км до ж/д станции в г. Руденске, Пуховичское напра…
$15,400
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся дача в СТ «Яхонт». Пуховичское направление.   Садовый дом. Удаленность от МКАД 35 …
$13,500
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Предлагаем вашему вниманию жилой дом в д. Остров Пуховичского района, Руденский с/с, 30 км о…
$100,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается жилой дом для круглогодичного проживания в 45 км от МКАД в Пуховичском районе, Руд…
$19,500
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дача с баней в СТ "Торфяник-2008" 45 км от МКАД Могилевское направление.  Асфальти…
$36,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся дача около гп.Руденск в СТ Строитель-96, 40 км от Минска. Участок 4,9 соток в част…
$11,700
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Вашему вниманию предлагается трехуровневая дача в  СТ «Мечта кооператора»! Дача находится  в…
$22,500
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается участок с жилым домом! Расположенный Минская обл., Пуховичский р-н, Руденский с/с,…
$35,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается отличный 2-х уровневый дачный дом (размеры 6,3*6,3м.) с камином и подвалом (пример…
$10,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся дача в садовом товариществе «Торфяник-2008».Пуховичский район Руденский с/с, 49 км…
$8,950
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Дом 2 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Деревенский дом в живописной деревне Вороничи. Выход на крышу имеется. Потлоки состояние нор…
$9,200
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Коттедж в Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Продается современный загородный коттедж в агрогородке Руденск, расположенный в живописном и…
$185,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается двухэтажный дом с мансардным этажом в деревне Анетово, Руденский сельсовет, Пухови…
$65,000
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Дом 1 комната в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Руденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
40 км от МКАД Если Вам нужен дом под ремонт для обустройства и перепланировки под свой вкус…
$12,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается отличный садовый домик в с/т «Строитель-96», рядом с гп. Руденск и д. Узляны, 39 к…
$9,900
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Дом 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Для ценителей современной архитектуры у нас есть классное предложение! Стильный барнхаус в С…
$99,900
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Параметры недвижимости в Руденском сельском Совете, Беларусь

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