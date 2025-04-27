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Дома в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
55
таунхаусы
3
124 объекта найдено
Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Идеальное место для отдыха всего в 8 км от МКАД  ❤️ Продается дача в 8 км от МКАД – удобство…
$34,900
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся премиальный Танхаус примыкающий к лесу в престижном закрытом Жилом Комплексе «Зеле…
$420,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.…
$220,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 311 м²
Предлагаем к приобретению просторный коттедж с отличным расположением! Дом 90% готовности в …
$179,500
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается дом в закрытом коттеджном поселке Ясная Поляна! 15 км от Минска, Московское направ…
$1,18 млн
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Коттедж удачно расположен в районе Колодищ, окруженном лесами. На спокойной улице с престижн…
$143,400
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся земельный участок 7,3 соток в современном престижном "Коттеджном посёлке Колодищи"…
$37,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
Продаётся новый коттедж 2021 г.п. в стиле ШАЛЕ в аг Колодищи в одном из самых престижных мес…
$350,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дом возле леса в деревне Липовая Колода Дом расположен в уединенном и тихом месте,…
$160,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаем в садовом товариществе "Ветеран". Площадь участка 5,85 сотки. Места тихие живописные…
$15,900
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продаётся премиальный новый коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном котт…
$339,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Номер договора с агентством 30/2-25 от 2025-02-25
$150,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 315 м²
Продаются коттедж в стиле шале 314,8 кв. м с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок п…
$249,990
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 279 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в престижном …
$450,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж в приватной части "Глебковско…
$200,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 371 м²
Продажа  коттеджа  в живописном уголке а.г. Колодищи, ул. Михайлов кут. Коттедж в 4 уровнях,…
$197,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Предлагаем вашему вниманию великолепный двухуровневый дом в д. Липовая колода по улице Топол…
$150,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся стильный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном по…
$379,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в садоводческом товариществе Зеленый Бор (Московское направление) 14 км от ст.…
$68,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 380 м²
Престижный  коттедж в классическом стиле со своим садом из эксклюзивных растений! Обратите в…
$365,000
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Дом в Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
Площадь 240 м²
Продаётся отличный коттедж в п.Городище, ул.Городищанская, Московское направление, 9 км от М…
$90,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
В агрогородке Колодищи на ул. Самоцветная продаётся 2 недостроенных дома (один накрыт крышей…
$185,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Ваш уютный уголок у леса всего в 10 минутах от Минска! Почему это предложение уникально?✅ …
$56,700
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продается дачный домик с участком 5.15 соток в 15 км от Минска по Московскому шоссе в живопи…
$10,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Благородный дом в классическом стиле в п. Колодищи. Минская обл., Минский р-н, 6 км от МКАД.…
$250,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 239 м²
Продается новый современный коттедж, в живописной экологически-чистой местности, в прекрасно…
$160,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается великолепная дача в садовом товариществе “Овощевод”, Московское направление 15 км.…
$55,777
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Дом 5 комнат в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию великолепный двухуровневый коттедж в а.г. Колодищи по улице Рожде…
$235,000
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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