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Дома в Красненский сельский Совет, Беларусь

36 объектов найдено
Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 126 м²
Продаются дача в товариществе Прогрессивный, возле пос. Красное (жд станция Уша).Прекрасное …
$49,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Дача со всеми удобствами! ❤️ Уютная дача в садовом товариществе «Боярышник» идеально подходи…
$19,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся жилой дом в деревне Козлы, станция Бояры по ходу электрички Минск-Молодечно-Гудога…
$16,300
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продается дом (незавершенное законсервированное капитальное строение), Молодечненское направ…
$40,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дом с просторным участком ❤️ Отличным вариант как для дачи, так и для постоянного …
$11,900
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Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Уютный и функциональный одноуровневый бревенчатый дом с просторным участком д.Козлы. В 2020 …
$23,500
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся дом  из сруба  в живописном месте! Расположен в Молодечненском районе, в 50 км. от…
$12,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается дача в СТ "Лазурный", Молодеченское направление. Дом деревянный, двухэтажный. На п…
$7,900
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 590 м²
Продается универсальный комплекс капитальных строений для комфортной жизни и ведения частног…
$260,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается ухоженный участок 30 соток в 50 км. от МКАД по ходу электрички Минск-Молодечно с б…
$27,000
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 216 м²
Просторная дача в живописном месте – отличное предложение для комфортного отдыха Продается у…
$15,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Выгодно купить участок с дачей возле леса! ❤️Дача – это хороший дом с удобствами. Недалеко о…
$6,500
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Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Самое время купить дачу ❤️ Продаётся дачный дом с участком в садовом товариществе «Татарщина…
$7,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Ваш уютный уголок в садовом товариществе "Зеленые холмы"  ❤️ Продаётся комфортная дача в сад…
$15,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 6 м²
Самое время купить дачу ❤️Дача в садовом товариществе "Бриллиант-1982" . Адрес: Красненский …
$4,500
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается дом в аг. Красное по улице Линейная. Год постройки 2022. Дому требуется ремонт. Ес…
$30,200
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продаётся садовый дом в СТ “Здоровье-4ГКБ” (Олехновичский с/с). Садовый дом расположен в 45 …
$5,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продается отличная ухоженая дача в СТ Лазурный 2008. Молодечненское направление. 46 км от МК…
$16,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача с печкой недалеко от ж/д станции ❤️Двухуровневая дача для ценителей природы, уют…
$15,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся дачный дом в 45 км от Минска, СТ «Медтехник», Молодечненское направление. Электрич…
$20,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Предлагаем Вашему вниманию уникальную возможность приобрести этот дом, расположенный в д. Ло…
$23,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Ваше идеальное место для уединения и отдыха на природе! ❤️Эта уютная дача на краю леса сочет…
$44,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Эта уютная и ухоженная дача, расположенная в живописном месте СТ "Медтехник" рядом со станци…
$11,900
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается садовый дом из бруса площадью 42,7 кв.м, расположенный по адресу: Минская обл., Мо…
$11,900
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 82 м²
Дом со всеми коммуникациями и участком 20 соток ❤️Этот загородный дом предлагает комфортное …
$39,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продаётся уютный кирпичный дом с мансардой в живописном месте  ❤️ Ищете идеальное место для …
$21,500
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в а/г Красное. Отличное местоположение: в непосредственной близости от Гомеля,…
$30,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается перспективное, красивейшее место с незавершенным строением в СТ «Надзея-2000», 45 …
$5,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся одноэтажная дача, общей площадью 48,0 м2 в с/к  «Бриллиант». Состоит из 2-х жилых …
$9,250
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 96 м²
Продаётся дачный дом в 21 км от Молодечно и в 59 км от Минска в с/т «Ёлочка», Красненский се…
$9,900
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Параметры недвижимости в Красненский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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