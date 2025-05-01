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Дома в Раковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
4
66 объектов найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Сельский рай. Прекрасное сочетание участка и дома! Продается дом из дерева (диаметр 16 санти…
$45,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 302 м²
Дом из блоков, утеплен, оштукатурен, подготовлен к чистовой отделке, по дому произведена раз…
$125,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается дача в ст Родник, всего в 30 км от мкад.  Дом бревенчатый площадью 79.7 м2, на цок…
$22,800
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся классная дача в СТ «Ислочь-Раков » в Гродненском  направлении. Живописнейшее место…
$39,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается комфортная дача в 30 км от МКАД  в Молодечненском направлении,остановка электрички…
$34,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается жилой дом со всеми комуникациями в г.Раков, ул Советская 92. 24 км от МКАД, асфаль…
$59,487
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 201 м²
Продается кирпичный и очень теплый дом в д. Великие Кривичи. 2 жилых этажа, на втором этаже …
$65,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дача недалеко от Минска! Дача распологается в Воложинском районе, Молодеченского н…
$6,270
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
В продаже дом - дача для круглогодичного проживания на участке 15 соток в частной собственно…
$100,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 166 м²
Продаётся просторный дачный дом с участком в 6 соток, в СТ «Тройник», Раковский с/с, Воложин…
$17,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается уютный садовый домик для комфортного отдыха за городом в СТ "Здоровье-Дуб". Двухур…
$14,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
❤️Дачный участок с двухэтажным домом площадтю 58,2 кв.м., с баней, хоз постройками. Сотоит и…
$12,900
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
$235,000
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Коттедж в Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
Площадь 162 м²
·  Общая площадь : 161.9/72.8/14.7 ·  Дом состоит из 4 жилых комнат, кухни, гаража,санузла ·…
$100,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дом под чистовую внутреннюю отделку в экологически чистом, живописном …
$117,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продам дачу возле леса на угловом участке 6,37 сот. (фактически больше), в СТ«Пралески» неда…
$8,400
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается дом в аг. Раков.   1. Дом 2010 года - реконструкция 2023 года, расположен на участ…
$122,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Участок 25 соток в частной собственности в деревне Гермашишки (25-30мин от МКАД), электричес…
$27,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается отличная ухоженная дача со всем необходимым, для ценителей атмосферного отдыха за …
$13,300
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Идеальное место для отдыха от городской суеты! Дом деревянный 1960 года постройки, общая пло…
$18,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Дача в СТ Пралеска-плюс. Воложинский район. Раковский с/с. 33км от Минска – направление на М…
$13,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается кирпичный дом в аг Раков.Дом в 2 этажа. Расположен в тупиковом переулке Ракова, в …
$110,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 176 м²
Одним из таких идеальных вариантов является дом, расположенный в не транзитной деревне, где …
$124,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Продается дача 30 км от МКАД в направлении Молодечно! Адрес: Минская обл., Воложинский р-н, …
$7,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Продаётся просторный дачный дом с участком в 6 соток, в СТ «Тройник», Раковский с/с, Воложин…
$19,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается досмотренный, уютный дом в садовом товариществе, окруженном лесом!    Тихое и спок…
$23,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Дом расположен в деревне Новый Двор на берегу Свислочи к югу от Минска, местность имеет давн…
$87,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Продаётся добротный дом  в СТ «Зелёный дол». Дом в хорошем состоянии, удачная планировка, гр…
$25,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Площадь участка: 26,24 соток — достаточно пространства для  строительство уютного дома   Ров…
$17,990
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Параметры недвижимости в Раковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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