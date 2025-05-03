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Дома в Заболотском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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48 объектов найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Номер договора с агентством 406 от 2025-05-02
$48,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Номер договора с агентством 407 от 2025-05-02
$12,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в СТ "Вектор - 2012" ! Минская область, Смолевичский район, Московское направл…
$67,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
СТ "Бытовик-1" Минская обл., Смолевичский р-н., Заболотский с/с, 18 км от МКАД в Московском …
$97,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Дача находится в доступном месте. Есть плодовые деревья на участке,баня Номер договора с аге…
$12,900
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Специальное предложение для тех, кто ценит чистый воздух, тишину и жизнь в гармонии с природ…
$67,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Московское направление. Остановочный пункт электрички "Загорье" (20 минут пешком), маршрутно…
$8,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Отличная дача (все, что нужно для отдыха), Московское направление, станция Загорье, с/т Голу…
$26,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Уютный загородный дом с участком в 10 соток недалеко от Минска ❤️ Прекрасный двухэтажный дом…
$89,900
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Дом в Станок-Водица, Беларусь
Дом
Станок-Водица, Беларусь
Площадь 267 м²
Ультрасовременный коттедж построен по индивидуальному проекту с использованием высококачеств…
$268,800
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продаётся дачный домик с участком в СТ «Волна-1» – Смолевичский район, всего 15 км от Минска…
$11,900
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Коттедж в Заболотье, Беларусь
Коттедж
Заболотье, Беларусь
Площадь 136 м²
Совсем рядом со Смолевичами в агрогородке Заболотье (25 км от МКАД) продается уютный одноэта…
$127,800
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Ваш коттедж мечты в Черниковщине!  ❤️ Современный коттедж со всеми удобствами в благоустроен…
$132,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
В продаже просторный и светлый дом, расположенный в СТ «Энергетик-1989» в 15 км от Минска в …
$42,900
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
В живописном месте, недалеко от Юхновского заказника , продаётся  дача СТ «Урожай 2002.  Мос…
$20,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Загородный дом в 17 км от Минска ❤️ Полностью готовый дом для круглогодичного проживания, ко…
$149,900
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаем дом практически полностью готов к заселению. 1 этаж жилой, 2-й в стадии отделки. Про…
$95,000
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Дом 2 комнаты в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продается уникальный участок с домом в живописной деревне Старина, Смолевичского района – ид…
$24,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Ваша дача ждет вас в СТ Рамонак – всего 24 км от МКАД по Московскому направлению! Мечтаете о…
$11,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
·  Площадь дома : 114.9/104.6/10.3. ·  Дом состоит из 4 жилых комнат и кухни с верандой. ·  …
$13,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
·  Площадь дома : 114.9/104.6/10.3. ·  Дом состоит из 4 жилых комнат и кухни с верандой. ·  …
$13,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Представляем вашему вниманию дачный домик в СТ «Меридиан 2002».   Дом расположен на участке …
$17,500
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Дом 2 комнаты в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
Продаётся аккуратный, уютный, небольшой дом, готовый для комфортного проживания. Есть возмож…
$16,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Продаётся дом без отделки (законсервирован в январе 2023г.) в деревне Гончаровка Смолевичски…
$62,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Продаётся газифицированный дом рядом с Минском (СТ Энергетик 1989)  Деревянный дом из сруба …
$45,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Ссылка на обзор Тик Ток Дачный дом в садовом товариществе «Чайка -89» Смолевичский район, Мо…
$18,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Уютный дачный дом в садовом товариществе «Кристалл Смолевичский» Смолевичский район, Московс…
$24,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 147 м²
Продается  теплый светлый дом  (68,4м2 )  в 15 минутах от Минска! Все коммуникации, запасное…
$69,500
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Дом в Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
Площадь 47 м²
В живописном месте в д Миколаевичи продается одноэтажный дом. 2 км от г. Смолевичи от МКАД о…
$36,900
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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