Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хатежинский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
12
27 объектов найдено
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 384 м²
Современный дом в Таборах – уникальный стиль и комфорт!   Продается просторный дом с индивид…
$280,000
Оставить заявку
Дом в Старое Село, Беларусь
Дом
Старое Село, Беларусь
Площадь 182 м²
Панскi маентак, родовое гнездо, белорусская деревня 19 века, агротуристический аутентичный к…
$170,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продается участок с двухэтажным домом в живописном месте. Всего в 13км от Минска. 0,077 га с…
$9,990
Оставить заявку
Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 237 м²
Продается коттедж в д.Старое Село ! д.Старое Село находится в 10 км от МКАД в Раковском напр…
$184,000
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 285 м²
Предлагаем вам проживание, отдых и комфорт в неповторимой атмосфере природы. Общая площадь 2…
$715,000
Оставить заявку
Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 217 м²
Рядом с Минском продается добротный коттедж в тихом, уютном и живописном месте. 15 минут до …
$149,000
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Два дома в 8 км от МКАД ❤️ Продаются два дома с панорамным видом в 8 км от МКАД. Адрес: Хате…
$129,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 231 м²
Обретите свой уголок рая!       Дом идеально подходит для комфортной жизни за городом в неск…
$265,000
Оставить заявку
Дом в Хатежино, Беларусь
Дом
Хатежино, Беларусь
Площадь 30 м²
Законсервированное капитальное строение рядом с Минском ❤️ Продаётся законсервированное капи…
$72,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Скоро начнется дачный сезон, пора подумать о покупке дачи! Есть пять причин купить именно эт…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается просторная дача, расположенная в Минском районе, СТ «ПТИЧЬ-ПИГАСОВО», Гродненское …
$37,000
Оставить заявку
Дом в Хатежино, Беларусь
Дом
Хатежино, Беларусь
Площадь 286 м²
Предлагаем вам проживание, отдых и комфорт в неповторимой атмосфере природы. Общая площадь 2…
$450,000
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дача в садовом товариществе «МАЯК» д. Дубенцы!   Дача находится в тихом живописном…
$19,500
Оставить заявку
Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 230 м²
Удобный и большой участок правильной формы 15соток (частная собственность). На участкераспол…
$74,900
Оставить заявку
Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продаётся стильный современный коттедж с земельным участком 20 соток в д.Птичь(Хатежино), ул…
$150,000
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся аккуратная дача в С/Т "Птичь-219" в 12 км от МКАД! Брестское направление. Аккуратн…
$28,900
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 255 м²
Коттедж в деревне Головки Хатежинского сельского совета  — это прекрасное предложение для те…
$185,000
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом находится 11 км от мкад,   участок ровный 23 соток.  Канализация местная, водопровод/кан…
$66,500
Оставить заявку
Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 321 м²
Дом находится в 10-12 минутах езды от ст.м. Каменная горка, в садовом товариществе, примыкаю…
$194,900
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 321 м²
Дом находится в 10-12 минутах езды от ст.м. Каменная горка, в садовом товариществе, примыкаю…
$194,900
Оставить заявку
Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Современный коттедж уютный и функциональный.Продуманный до мелочей для создания максимальног…
$212,000
Оставить заявку
Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 209 м²
На участке 2 дома. Дома находиться рядом с лесом, полная тишина. Хорошие соседи.   Один дом …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 119 м²
Элитный коттедж в Хатежино – под отделку! Идеален для жизни и инвестиций Хатежино – это не п…
$125,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Хатежино, Беларусь
Дом 5 комнат
Хатежино, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается кирпичный дом 249,7 кв.м. под чистовую отделку в аг. Хатежино. Дом из керамичес…
$360,000
Оставить заявку
Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается коттедж в аг. Хатежино !   аг.Хатежино находится в 7 км от МКАД в Раковском направ…
$196,000
Оставить заявку
Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 197 м²
Новый дом в  д. Старое Село в 12 км от МКАД, Хатежинский с/с Площадь застройки 315 м2 состои…
$214,900
Оставить заявку
Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается Коттедж для большой семьи , расположен на участке 18 соток, в частной собственност…
$124,900
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти