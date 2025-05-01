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Дома в Смолевичах, Беларусь

28 объектов найдено
Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Цена снижена на  жилой дом в г. Смолевичи. 1987 гп, 7 комнат всего. 2 уровня, на мансардном …
$58,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующийся лаконичностью и минимализмом внеш…
$166,540
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В данном проекте был сделан ремонт.. ?Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующ…
$285,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается жилой дом, расположенный в г. Смолевичи по ул. Калинина, Московское направление, в…
$33,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$109,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 71 м²
Современный просторный дом в центре города с гаражом!  ❤️ Продается качественно построенный …
$69,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$149,800
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается прекрасный деревянный дом в живописном месте Смолевичи, расположенном всего в 28 к…
$57,432
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Финальный проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лу…
$265,199
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 159 м²
Продам дом, г. Смолевичи, Московское напр., 28.4 км от МКАД   Продается новый красивый дом в…
$62,500
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 119 м²
Продадим дом в городе спутнике Смолевичи в коттеджном посёлке Липки. Законсервированное капи…
$47,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 168 м²
Ваш идеальный дом в Смолевичах: комфорт и уют на 15 сотках! ❤️ Продается замечательный одноэ…
$59,000
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Коттедж в Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
Площадь 155 м²
Уникальное предложение! Коттедж с выходом в лес в микрорайоне "Липки" – ваш новый уголок спо…
$220,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается уютный дом. Готовность 100%. Центр города, рядом магазины, школа, дет.сад, автобус…
$85,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 60 м²
старый крепкий дом под реконструкцию. разрешение на реконструкцию есть. проект тоже внести в…
$27,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома имеет строгую геометрию и западет в душу тем, кто любит минимализм в архитектуре…
$170,500
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Дом 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Данный проект является самым просторным из всех вариантов. Визуальная концепция двухэтажного…
$198,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Новый усовершенствованный проект коттеджа 2.2 с добавленным крытым навесом для 2 авто, в кот…
$224,900
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Дом 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается прекрасный деревянный дом в живописном месте Смолевичи, расположенном всего в 28 к…
$57,423
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома идентичен дому 5.1 по планировке и отличается лишь направлением ската кровли и р…
$170,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Данный проект одноэтажного дома не оставит равнодушным любителей лаконичных форм и оптимизир…
$125,400
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся дом в Смолевичах по Московскому направлению, 28 км от МКАД. Общая площадь дома 35.…
$42,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Новый тип одноэтажного дома с проработанной до деталей планировкой позволяет сохранить комфо…
$157,300
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 30 м²
Дом в г. Смолевичи. ❤️ Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокруг…
$38,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 146 м²
Современный одноэтажный дом без отделки для круглогодичного проживания 2024 г. п. в Смолевич…
$76,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом в самом центре ❤️ Мечтаете о комфортной жизни в собственном доме со всеми удобствами в ш…
$43,500
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 68 м²
Жилой уютный дом в городе-спутнике Смолевичи, Минская обл, Московское направление, 35 км от …
$59,900
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Новый проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лучшие…
$183,680
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