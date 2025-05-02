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Дома в Беларучском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
10
40 объектов найдено
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Коттедж в живописном месте ❤️ Уютный коттедж в живописной деревне Дубница, расположенный все…
$94,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
В 500 м от р. Вяча, в с/т "Лесная Поляна-05", Беларучский сельсовет Продается новый добротны…
$39,500
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Дом 3 комнаты в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом в садовом товариществе с участком 8 сот. В 22 км от МКАД. Мядельское нап…
$64,900
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся новый современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном котт…
$165,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся дача в СТ "Медик" Логойского района. Всего 20 км. от МКАД. Участок размером 6,07 с…
$10,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж примыкающий к лесу премиум-класса 100% готов…
$170,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Дом находится всего в 13 км от Минска, в Логойском направлении, в живописном месте – рядом х…
$184,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается дом в деревне Мочаны Планировка: 98,2/56/11,8 Материал стен - кирпич Высокая крыша…
$90,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
ДАЧА в СТ "ВЯЧА 91"  находится в 20 км от Минска Мядельское направление, рядом д.Беларучи Хо…
$21,500
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Дом 1 комната в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
С/Т «Пролеска» Логойское направление. В красивом живописном месте, 25 км от Минска продается…
Цена по запросу
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 281 м²
Продается шикарный полностью достроенный уютный дом с участком 26 соток (11.35 сотки, где ра…
$304,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаются дом и баня (гостевой домик) 2024 года постройки с участком 10 соток в частной собс…
$99,500
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Газ по улице Садового товарищества В дом введены электричество и вода, (вода сезонная + личн…
$35,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 284 м²
Продается уютный двухэтажный дом с мансардным этажом в агрогородке Семково! Основные характе…
$189,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 6 м²
Продаётся участок 10,89 соток с небольшим (6 м2) садовым домиком в элитном ст Телепашня. Уча…
$32,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Дача в  Мядельском направление 27 км. от МКАД (СТ Мед-Вяча). Дом деревянный обложен кирпичом…
$15,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продам в престижном направлении дачу с домом и кирпичным сараем в с\т Перелесок, поблизости …
$16,500
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Забирай свой сосновый РАЙ! И 7⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ в придачу! ❗⭐⭐ 10,25 соток, 25 км от МКАД, 400 метров…
$8,800
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Предлагаем вашему вниманию дачу из сруба лиственницы 2012 года постройки. СТ «Лесное 90» нах…
$53,400
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается каркасный дом 2022 года постройки в СТ «Телепашня»   Общая площадь застройки  140 …
$119,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
В продаже дача СТ "БЕЛАРУЧИ" ( Логойский р-н ) . Ценность предложения состоит еще и в том , …
$37,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 324 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Марковщина в 1…
$300,000
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Дом в Алекшицы, Беларусь
Дом
Алекшицы, Беларусь
Площадь 325 м²
Продается деревянный дом в д.Марковщина  с отдельно стоящим гостевым домом с сауной! 15 км о…
$160,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается небольшая дача в 22 км от МКАД по Мядельскому направлению.  Дом из сруба, внутри б…
$10,700
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся дом в СТ «Калезея» в 19 км от Минска. Участок 9,9 соток на возвышенности. Фундамен…
$78,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Дача 12,03 сот в СТ Пролеска ЦКБ, Логойский р-н, Мядельское направление, Беларучи Основной д…
$39,500
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Продаются 2 жилых дома, расположенные на одном участке! Участок нах…
$163,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Живописная "логойщина", место в окружении лесного массива 20 минут в пути - 21 км от МКАД, в…
$105,000
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Параметры недвижимости в Беларучском сельском Совете, Беларусь

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с садом
с бассейном
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