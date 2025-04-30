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Дома с бассейном в Минской Области, Беларусь

Молодечно
11
Борисов
56
Колодищанский сельский Совет
122
Ждановичский сельский Совет
106
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91 объект найдено
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом в живописном месте рядом с Минском! Садовое товари…
$145,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 612 м²
Большой красивый дом в классическом стиле в окружении леса в Ратомке. Очень красивое место. …
$640,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Номер договора с агентством 119/4 от 2024-11-01
$41,500
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Городьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Цена снижена!!! Продается отличный дом -усадьба в Воложинском районе Гродненского направлени…
$94,999
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
В продаже дом - дача для круглогодичного проживания на участке 15 соток в частной собственно…
$100,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Верас-91, расположенная в живописном и экологически чистом месте, на бер…
$30,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся отличная дача в 33 км от МКАД в  Молодечненском направлении! Двухэтажный дом из пр…
$10,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Живописная "логойщина", место в окружении лесного массива 20 минут в пути - 21 км от МКАД, в…
$105,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Прекрасная дача с баней для семьи в хорошем месторасположении, в 5 минутах ходьбы от озера и…
$21,500
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Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Продаётся новый дом с сауной и купелью. Слуцкое направление в 10 км от МКАД.      Участок пл…
$120,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.…
$220,000
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается агроусадьба «Veska» рядом с Вилейским водохранилищем ❤️ Агроусадьба «Veska» – идеа…
$249,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 529 м²
Продается элитный коттедж на просторном участке в тихом живописном месте с выходом в лесную …
Цена по запросу
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается дом в Залинейном районе г. Борисова.  К дому ведут асфальтированные подъездные пут…
$99,500
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Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
Площадь 364 м²
Продается шикарный 100%-готовности коттедж в 56 км. от Минска. В доме выполнен индивидуальны…
$197,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
26 км от МКАД. по  Мядельскому направлению. Добротный дом из сруба 10х7,8 м, новая крыша с у…
$18,500
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся дача в с/т Нива-2002, всего в 12 км от МКАД, 4 км. от г.Заславль, 6,61 соток. Жив…
$39,000
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом находится 11 км от мкад,   участок ровный 23 соток.  Канализация местная, водопровод/кан…
$66,700
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 200 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в Слуцке ❤️Надежный кирпичный дом с баней и гаражом: идеа…
$165,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в Минской Области

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таунхаусы

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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