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Коттеджи в Минской Области, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
54
Ждановичский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
18
Раковский сельский Совет
4
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341 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается коттедж в аг. Хатежино !   аг.Хатежино находится в 7 км от МКАД в Раковском направ…
$196,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 592 м²
Покорите вершины роскоши с вашим новым домом! ❤️ Добро пожаловать в Ваше новое роскошное пом…
$299,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Продается  незавершенное законсервированное строение в живописном месте,  д. Касынь. Общая п…
$100,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 371 м²
Продажа  коттеджа  в живописном уголке а.г. Колодищи, ул. Михайлов кут. Коттедж в 4 уровнях,…
$197,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
2-этажный коттедж представляет собой уютное жилище с просторными комнатами, большими окнами,…
$199,500
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Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 193 м²
В продаже Коттедж в экологически чистом, популярном р-не г. Борисов  Внешний вид и качество …
$155,000
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Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся современный двух уровневый коттедж с прекрасной террасой в живописном месте деревн…
$217,000
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Коттедж в Даниловичи, Беларусь
Коттедж
Даниловичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продается Дом (80% готовности), в аг. Даниловичи, Дзержинский район, Слуцкое направление, вс…
$30,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 257 м²
Если вы хотите жить недалеко от Минска в экологически чистом и красивом месте, дышать свежим…
$249,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Дом в 19 км от Минска, Логойское направление! ❤️ Двухэтажный жилой дом, который дополнительн…
$211,850
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Коттедж в Старина, Беларусь
Коттедж
Старина, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся стильный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном по…
$379,000
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Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
Площадь 270 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 269,6 м2! ❤️ Законсервированное капитальное строение от центра…
$50,000
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из красного керамического кирпича в г.Жодино,…
$118,000
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Современный коттедж уютный и функциональный.Продуманный до мелочей для создания максимальног…
$220,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 166 м²
Продается большой кирпичный Дом в аг. Ратомке, 8 км от Минска. Молодечненское направление, М…
$119,999
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Коттедж в Озерцо, Беларусь
Коттедж
Озерцо, Беларусь
Площадь 170 м²
Представляем вашему вниманию современный и стильный дом, который воплощает мечты о комфортно…
$243,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 259 м²
Продается коттедж с евроремонтом в аг. Ратомка. Минский р-н, 5,5 км от МКАД.   Дом, который …
$250,000
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Коттедж в Цнянка, Беларусь
Коттедж
Цнянка, Беларусь
Площадь 404 м²
Продается дом в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! Около 12 соток земли в частной …
$170,000
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Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается добротный современный дом в получасе езды от Минска!         Общая площадь – 128,3…
$59,400
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Коттедж 7 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 632 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи! …
$780,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 320 м²
Современный, стильный дом в ближайшем пригороде Минска в шаговой доступности от Петровичског…
$165,000
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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