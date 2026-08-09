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Obra nueva en venta en Dubái

;
Business Bay
60
Deira
11
Nadd Al Sheba 2
8
Al Marmoom
3
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Residencia Stamn YUNI
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Residencia Stamn YUNI
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
Área 57–78 m²
13 objetos inmobiliarios 13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado entre la pintoresca playa de Jumeirah y los rascacielos de Sheikh Zayed Road (E11), este proyecto está justo en la puerta del Museo del Futuro, Dubai Mall, el centro financiero de DIFC y el World Trade…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Desarrollador
Stamn
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Desarrollador
Stamn
Idiomas hablados
English
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$117,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 22
Nuevo lanzamiento Q-Gardens-Lofts - Por desarrolladores de AYS en Jumeirah Village Circle, ubicado al lado de FIVE JVC Hotel Unidades totales: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Estudios  ✅ 1BED + lavandería o estudio ✅ 2BED + lavandería + Estudio ✅ Duplex 2BED + lavandería + estudio o M…
Desarrollador
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
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Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$24,95M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
Seahaven Tower A | Beach | Spacious | Luxurious Dubai Harbor, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Descripción Precio inicial: 83.485959.85 rub. Plan de Pago: 80% durante la construcción 20% al finalizar
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,91M
Bienvenido a Montura - el exclusivo proyecto residencial en el corazón del Gran Polo & Resort, donde el esplendor del patrimonio ecuestre entra en estilo de vida moderno. El proyecto crea el entorno único, donde la naturaleza, la estética y la comodidad hacen un todo armonioso. Hay una sensa…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos VILLA DEL GAVI
Edificio de apartamentos VILLA DEL GAVI
Edificio de apartamentos VILLA DEL GAVI
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Villa del Gavi ofrece una amplia gama de viviendas para adaptarse a cada estilo de vida, desde apartamentos chic a villas ultra lujosas frente al mar. Todas las unidades están pensadas para optimizar el espacio, la luz y las vistas.Villas privadas con acceso directo a la playaPlanos de piso …
Agencia
Umed properties
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Umed properties
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
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Complejo residencial Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$525,275
El proyecto es un complejo residencial elegante y moderno. Consta de 68 espaciosos y acogedores estudios y apartamentos.El estilo es una interpretación moderna del clásico bloque de Londres con grandes ventanales y amplios balcones. El interior de los apartamentos tiene una paleta de colores…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,98M
El Mural es un proyecto residencial en Dubai Maritime City - más que un lugar para la vida. Es una obra maestra del arte arquitectónico, donde cada detalle se piensa con especial atención, y cada elemento refleja la idea de armonía entre estilo, naturaleza y comodidad.El proyecto se inspira …
Agencia
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Complejo residencial The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Complejo residencial The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Complejo residencial The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Complejo residencial The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Complejo residencial The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$365,703
El proyecto es un hotel contemporáneo de cuatro estrellas situado en la zona de pueblo Jumeirah de rápido crecimiento. El hotel de 579 habitaciones ya ha ganado varios premios de perfil y ofrece a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de excelentes instalaciones, como restaurantes de fir…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$877,560
La residencia cuenta con parques, parque infantil, piscinas, pistas de jogging, pista de tenis y campos deportivos, tiendas y restaurantes, gimnasios.Terminación - 2o trimestre de 2028.Ubicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 10 minutosAeropuerto Internacional de Dubai - 1…
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Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$600,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Agencia
PSI Real Estate LLC
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Complejo residencial Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$822,663
El proyecto es un complejo con infraestructura y casas adosadas de 4-5 dormitorios, al estilo de la cultura y la arquitectura maltesas y mediterráneas. Las casas están rodeadas de lagunas azules, playas de arena blanca y plantas tropicales.Plan de pago conveniente:20% - pago anticipado,60% -…
Agencia
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Complejo residencial Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Complejo residencial Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Complejo residencial Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Complejo residencial Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Complejo residencial Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
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Complejo residencial Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,93M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al paseo marítimo y al club de yates.La residencia cuenta con gimnasio, piscina, centro de spa, sala de estar, parque infantil, sala de conferencias, sauna y hamam, aparcamiento subterráneo, servicio de seguridad y conserjería.Ubicación e infraes…
Agencia
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Complejo residencial New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$701,447
Jardin Astral es un complejo residencial de 11 plantas cuidadosamente diseñado. Disfrute de impresionantes vistas de la ciudad desde amplios apartamentos con interiores modernos hechos de materiales de alta calidad. Apartamentos con 1-2 dormitorios disponibles para la compra, así como un núm…
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Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,31M
La residencia cuenta con un hotel de 5 estrellas, servicio de seguridad y conserjería, aparcamiento, playa privada, piscinas, centro de fitness, salas de conferencias, centro de spa, restaurante, jardines.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto Internacional de Dubai - 30 minutosDubai…
Agencia
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Complejo residencial New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Complejo residencial New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Complejo residencial New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Complejo residencial New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Complejo residencial New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
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Complejo residencial New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$373,111
Aark Residences es un moderno complejo residencial en el corazón de Dubai. Siente el ambiente turístico en nuestro club de bienestar y piscina infinita con una vista impresionante de la ciudad. Los residentes tienen a su disposición un gimnasio y una piscina infinita - utilizar las aminidade…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
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Complejo residencial UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$488,316
Ofrecemos apartamentos de calidad con amplios balcones y una vista panorámica de la ciudad y el canal.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, tiendas, gimnasio, zonas de coworking, salas de conferencias, salas de estar, un jardín ajardinado, una piscina, un terreno deportivo…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial MBR Twins
Complejo residencial MBR Twins
Complejo residencial MBR Twins
Complejo residencial MBR Twins
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$451,638
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 64
Área 70–181 m²
16 objetos inmobiliarios 16
Twin Clouds es un complejo residencial de lujo con torres gemelas de 64 pisos diseñadas para brindar visión ininterrumpida de 360°. Vistas del Burj Khalifa y del centro de Dubai. Las residencias del complejo están personalizadas, con acabados de alta gama y enormes ventanas panorámicas que o…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0 – 94.9
451,638 – 604,707
Apartamentos 2 habitaciones
117.8 – 130.4
639,593 – 802,641
Apartamentos 3 habitaciones
174.4 – 180.5
985,530 – 1,02M
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
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Complejo residencial Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$764,296
La residencia combina arquitectura mediterránea y diseño moderno, y cuenta con una piscina, un jardín ajardinado, boutiques, parques infantiles y jardines deportivos.Terminación - 3 cuarto de 2024.Instalaciones y equipos en la casa El precio incluye una cocina integrada, electrodomésticos do…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
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Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$149,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.Panorama general del proyecto:Descubra Azizi Wares, un desarrollo residencial contemporáneo en el corazón del centro de Jebel Ali. Combinando diseño elegante, diseños inteligentes y instalaciones de primera clase, este pro…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
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Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
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Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$290,231
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas a la ciudad.La cómoda residencia con diseño moderno cuenta con pistas de tenis y baloncesto, piscina al aire libre, parque infantil, paseos a pie y paseos, gimnasio y club de salud, zona de barbacoa.Ubicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
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Edificio de apartamentos Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$532,965
Año de construcción 2028
Número de plantas 39
Elegantes Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai Hartland II es una amplia comunidad residencial de 8 millones de pies cuadrados en Dubai, que integra a la perfección la vida lujosa con la belleza natural. Cuenta con más de 1 millón de pies cuadrados de espacios verdes de…
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
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Complejo residencial High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,13M
La residencia cuenta con gimnasio, pista de jogging, piscina al aire libre con áreas para tomar el sol, parque infantil, zona de barbacoa.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a poca distancia de una estación de metro y paradas de transporte público, cerca de Sheikh Z…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
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Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$232,120
Introduciendo una oportunidad única para convertirse en propietario de una propiedad residencial en una de las zonas más dinámicas y prestigiosas de Dubai. Aspirz es una verdadera encarnación de un moderno concepto de estilo de vida urbano, combinando apartamentos residenciales y espacios de…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,07M
La residencia cuenta con jardines, piscinas para niños y adultos, un cine, un parque infantil, un café, un centro de fitness, una sala de estar y una sala de juegos.Terminación - 1o trimestre de 2027.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto Internacional de Dubai - 18 km (13 minutos)Ce…
Agencia
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Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$256,437
Plunge en el mundo de la comodidad y la elegancia con Lume Residence - el complejo residencial de 20 plantas en una de las zonas más dinámicamente en desarrollo de Dubai - Jumeirah Village Circle (JVC). El proyecto combina la inversión que mejora el valor, la ubicación ideal y el alto nivel …
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Complejo residencial Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Complejo residencial Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Complejo residencial Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Complejo residencial Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Complejo residencial Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,06M
La residencia cuenta con piscinas, centros de fitness, parques, parques infantiles.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de Burj Al Arab, centros comerciales, escuelas.Mall of Emirates - 5 minutos en cocheDubai Marina - 15 minutos en cocheAeropuerto Internaciona…
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Complejo residencial Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Complejo residencial Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,71M
El exclusivo complejo residencial está situado en uno de los lugares más prestigiosos de Dubai Island. El proyecto le ofrece la rara oportunidad de convertirse en el propietario de una residencia en primera línea de playa, donde el diseño maravilloso se combina con aislamiento y armonía natu…
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Complejo residencial New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$207,473
LEGADO es un nuevo complejo residencial premium en la prestigiosa zona de Jumeirah Village Circle (JVC) en Dubai. Este proyecto ofrece apartamentos modernos y funcionales con 1, 2 y 3 dormitorios, creados para aquellos que aprecian estilo, comodidad y comodidad.¿Qué hace de LEGADO spacial?Di…
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Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
Casa adosada Damac Islands
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Casa adosada Damac Islands
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$754,318
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Damac Islands — Dubái Vida isleña privada frente al Golfo Arábigo. Colección limitada de adosados frente al mar de 4 y 5 dormitorios, entre paseos de marina, amenidades de estilo resort y amplias vistas al mar. A minutos de los principales destinos de Dubái, Damac Islands combina arquitectu…
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PSI Real Estate LLC
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Complejo residencial New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Complejo residencial New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,74M
La residencia cuenta con un estanque ornamental, jardines deportivos, un centro comercial, un club de playa, playas de arena, lagunas, un parque deportivo, un jardín de meditación.Terminación - 3o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 10-20 minutos…
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TRANIO
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Complejo residencial Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$450,156
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con tiendas y restaurantes, zonas verdes ajardinadas, sala de juegos para niños, piscinas para niños y adultos, aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Terminación - 4o trimestre de 2024.Instalacione…
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TRANIO
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Complejo residencial Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$731,257
La residencia cuenta con un gimnasio, una piscina infinita, un centro de spa, un terreno deportivo, un café y un restaurante, un parque infantil, una sala de estar al aire libre, una biblioteca, un aparcamiento.Terminación - 3o trimestre de 2026.Instalaciones y equipos en la casa Cocina tota…
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TRANIO
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Complejo residencial Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$9,75M
Shoaq es la encarnación única del sueño de la vida costera perfecta en el corazón de las Islas Dubai. El refinado proyecto residencial, inspirado en las olas, representa la sofisticada elegancia y el verdadero lujo de vida en la isla.El elegante edificio, compuesto por 7 plantas, incluye sól…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$862,456
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Exclusivos Apartamentos Totalmente Amueblados en Business Bay Dubai Business Bay, el principal centro de negocios y estilo de vida de Dubai, es un distrito vibrante que combina a la perfección la vida de lujo con un próspero entorno comercial. Conocido por su icónico horizonte, Business Bay …
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Area with the highest rental yield ROI of 8%
Complejo residencial Area with the highest rental yield ROI of 8%
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Complejo residencial Area with the highest rental yield ROI of 8%
Complejo residencial Area with the highest rental yield ROI of 8%
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Complejo residencial Area with the highest rental yield ROI of 8%
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$205,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Discover Mi Casa by London Gate, an exclusive pre-sale project in the vibrant Jumeirah Village Circle (JVC) area. This impressive complex offers modern studios starting at AED 750,000, one-bedroom apartments starting at AED 1.2 million, and spacious two-bedroom options starting at AED 1.9 mi…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Complejo residencial New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$494,959
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas.La residencia cuenta con piscina, gimnasio, parque infantil, miradores.Terminación - 2o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una prestigiosa zona residencial, cerca de Jumeirah Beach y Palm…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Edificio de apartamentos Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,19M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 65
Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai Diseño icónico, pensado para vivir. Estas residencias de marca llevan la “Sensual Purity” de Mercedes-Benz a la arquitectura: líneas puras, formas fluidas e interiores serenos bañados de luz. Elija viviendas amplias de 2–4 dormitorios y áti…
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PSI Real Estate LLC
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Complejo residencial New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$148,968
Azizi Milan es una encarnación arquitectónica de la vida milanesa, donde cada elemento está lleno de estética, atención a detalles y alto nivel de confort. El proyecto combina armoniosamente el ritmo moderno de la megapolis con la serenidad de los jardines verdes. El complejo está rodeado de…
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TRANIO
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Complejo residencial The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$141,864
Ofrecemos apartamentos acogedores con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con zona de salón, piscina, gimnasio, baño de vapor y sauna, sala de juegos infantil, zona de barbacoa, parque infantil.Terminación - 1o trimestre de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Cocina y armarios em…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$200,456
El Community Sports Arena es el único proyecto residencial en Dubai Sports City. Este impresionante complejo de 21 plantas ofrece estudios acogedores y amplios apartamentos con 1-3 dormitorios. Cada residencia está diseñada teniendo en cuenta el máximo confort y estilo. Comprando apartamento…
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TRANIO
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Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
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Villa Villa Terra Golf
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$186,617
Meteora Vivanti Residencias es un complejo residencial en la zona de Jumeirah Village Circle, desarrollado por el desarrollador Meteora con énfasis en el minimalismo, comodidad y los estándares modernos de la vida urbana. La arquitectura del edificio se distingue por las formas lacónicas, es…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$831,241
Año de construcción 2028
Número de plantas 20
Apartamentos Modernos con Cuotas Flexibles en Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) es una comunidad bien planificada y familiar en Dubái, conocida por su entorno tranquilo, parques ajardinados e infraestructura moderna. Estratégicamente ubicado entre Al Khail Road y Shei…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
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Complejo residencial Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,88M
Altan es un proyecto residencial que encarna la armonía del estilo moderno, el silencio natural y la dinámica de una ciudad. No es sólo un lugar para vivir, sino la filosofía real, donde el lujo se combina con tecnologías estables, y la arquitectura refinada subraya la belleza de la naturale…
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Complejo residencial New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Complejo residencial New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Complejo residencial New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$512,993
La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, un jacuzzi, una cascada, un parque infantil y una sala de juegos, pistas de tenis y baloncesto, áreas de salón y una zona de barbacoa, gimnasios, un salón de belleza, un centro de negocios, un centro de spa, salas de eventos, un jardín,…
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TRANIO
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Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$181,770
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Residencias Al Haseen 6 - cómoda vida urbana, arquitectura funcional e infraestructura desarrollada de Dugasta Properties.Al Haseen Residences 6 es un nuevo complejo residencial moderno de Dugasta Properties, situado en la zona estratégicamente importante de Dubai Industrial City, junto a lo…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
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Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$7,27M
Ofrecemos apartamentos con piscina privada.Algunos áticos tienen gimnasios privados y salas de juegos.La residencia cuenta con playa privada, gimnasio, garaje, seguridad, piscina, servicio de conserjería, zona de spa.Terminación - 2o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana Duba…
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Complejo residencial New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$171,139
Sumérgete en el mundo de la refinada comodidad y estilo moderno con Moonsa 2 - un nuevo proyecto residencial, situado en la zona de desarrollo dinámico de International City en Dubai. Inspirado en el éxito de la primera fase, este proyecto redefine el estilo de vida urbano, ofrece el equilib…
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Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$860,492
Ananda Residences es un proyecto residencial, creado para aquellos que aprecian la armonía de estilo, comodidad y estilo de vida activo. Situado en la zona de desarrollo dinámico de Motor City, este proyecto será ideal tanto para la vida como para la inversión. La tranquilidad de un acogedor…
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Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$223,393
Bienvenido a Empire Lake Views Liwan - un lugar donde la comodidad, el estilo y la naturaleza se mezclan armoniosamente y crean el espacio ideal para la vida, el trabajo y la relajación. Acogedores estudios, apartamentos con 1-2 dormitorios, así como amplios duplexes con 3 dormitorios están …
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Complejo residencial Samana Boulevard Heights
Complejo residencial Samana Boulevard Heights
Complejo residencial Samana Boulevard Heights
Complejo residencial Samana Boulevard Heights
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Complejo residencial Samana Boulevard Heights
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$61,211
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 20
Samana Boulevard Heights es un complejo residencial con piscinas privadas y confort moderno en Dubai Land Residence Complex.Samana Boulevard Heights es un nuevo complejo residencial de Samana Developers, situado en el prestigioso complejo de apartamentos de Dubai Land Residence.El complejo c…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Complejo residencial New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
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Complejo residencial New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,73M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con piscinas, gimnasios y centros de spa, clubes y salas de juegos, pistas de tenis, aparcamiento, restaurante.Terminación - 3o trimestre de 2027.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Muebles de cocinaUbi…
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Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$493,910
Skyvue Solair es la única encarnación de la elegancia y el lujo en una de las zonas más prestigiosas de Dubai - Sobha Hartland II. La obra maestra arquitectónica, que combina el estilo moderno y la planificación del pensamiento, ofrece a sus residentes no sólo el más alto nivel de confort, s…
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Complejo residencial North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Complejo residencial North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Complejo residencial North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Complejo residencial North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Complejo residencial North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
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Complejo residencial North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$183,809
Ofrecemos apartamentos con servicio.La residencia cuenta con piscina, conserjería, aparcamiento, sala de música, sala de juegos, gimnasio, sala de conferencias, jardín ajardinado, restaurantes y cafeterías, parque infantil.Terminación - Octubre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Autod…
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Complejo residencial New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
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Complejo residencial New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
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Complejo residencial New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$723,182
Ofrecemos apartamentos amueblados con piscinas privadas.La residencia cuenta con una piscina comunitaria, un gimnasio, un parque infantil, una zona de barbacoa, campos deportivos, tiendas, seguridad alrededor de la hora.Terminación - 4o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana J…
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Complejo residencial Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,23M
Golf Dale por Emaar es un nuevo proyecto premium en el área dinámica de Emaar Sur. Th complejo encarna la combinación ideal de estilo arquitectónico moderno y armonía natural. Amplios apartamentos y casas adosadas con vistas a campos de golf bien mantenidos crean el ambiente acogedor y tranq…
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Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$8,07M
El Ritz-Carlton Residencias es el epítome de lujo y servicio sin igual, combinando legendario servicio y excepcional comodidad. Situada en la prestigiosa zona de Business Bay, las residencias se elevan a 18 plantas sobre las aguas tranquilas del Canal de Dubai y ofrecen a sus propietarios un…
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Complejo residencial Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Complejo residencial Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Complejo residencial Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Complejo residencial Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$579,305
Ofrecemos apartamentos con balcón, terrazas y vistas a la costa.La residencia cuenta con aparcamiento, piscina, sala de estar, parque infantil y sala de juegos, piscina infantil, jardines, servicio de conserjería, gimnasio, sauna y baño de vapor.Ubicación e infraestructura cercana Playa - 5 …
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Complejo residencial New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$645,922
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con lagunas con un paseo marítimo, lotes y salas de estar, piscina, parque, gimnasio, tiendas y restaurantes.Terminación - 4o trimestre de 2026.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina SiemensUbicación e…
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Complejo residencial New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Complejo residencial New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Complejo residencial New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
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Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$835,036
Safa Gate by Damac es una encarnación de lujo y confort moderno en una de las zonas más prestigiosas de Dubai. El proyecto está situado cerca del maravilloso parque Safa y pintoresco Dubai Canal/. ofreciendo a sus residentes la combinación única de la naturaleza y la vida urbana dinámica. La…
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Complejo residencial The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Complejo residencial The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Complejo residencial The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,12M
Apartamentos en un nuevo complejo residencial con vistas panorámicas de Dubai.Instalaciones del complejo:piscinaBBQárea de juegos infantilesPlan de pago:60% durante la construcción40% 2 año después de terminaciónVentajas El comprador puede obtener un permiso de residencia de Dubái para inver…
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Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina
Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina
Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina
Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina
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Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$488,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 60
Sobha Central – The New Landmark on Sheikh Zayed Road🌟Sobha Realty está creando una icónica comunidad de uso mixto en una parcela de tierra de 405.000 metros cuadrados, mezclando residencias de lujo, tiendas, oficinas y servicios de clase mundial. La comunidad que tiene un centro comercial i…
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Sobha Realty
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Desarrollador
Sobha Realty
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English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Complejo residencial Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$183,023
Coventry Gardens es la encarnación de la elegancia y la armonía, donde el arte de la arquitectura se encuentra con la belleza natural, creando un espacio donde el lujo se encuentra con la comodidad. Amplias interiores, diseñadas en un estilo contemporáneo, complementadas con vistas panorámic…
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Edificio de apartamentos SAAS HILLS
Edificio de apartamentos SAAS HILLS
Edificio de apartamentos SAAS HILLS
Edificio de apartamentos SAAS HILLS
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Edificio de apartamentos SAAS HILLS
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$292,018
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 33
🏢 Complejo residencial exclusivo en Dubai Science Park (entrega de IVQ 2027)Dubai Science Park es una prestigiosa zona de ciencia y tecnología. La vivienda de este nivel es rara aquí, lo que garantiza una alta demanda de alquiler.Ejecución de proyectos: IV trimestre de 2027.Principales venta…
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Complejo residencial Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Complejo residencial Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Complejo residencial Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Complejo residencial Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Complejo residencial Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
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Complejo residencial Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,06M
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con acceso a la playa, tiendas, piscinas, sala de juegos, zona de yoga, jardines ajardinados.Terminación - 2024.Instalaciones y equipos en la casa Doble acristalamientoCalefacción solar de aguaUbicación e infraestructura cercana J…
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Complejo residencial Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$634,887
La residencia combina arquitectura mediterránea y diseño moderno, y cuenta con una piscina, un jardín ajardinado, boutiques, parques infantiles y jardines deportivos.Conclusión - 1o trimestre de 2023.Instalaciones y equipos en la casa El precio incluye una cocina integrada, electrodomésticos…
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Complejo residencial Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Complejo residencial Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Complejo residencial Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Complejo residencial Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Complejo residencial Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$337,455
Adosados en un nuevo complejo residencial en una prestigiosa zona de Dubai.Instalaciones del complejo:piscinaparqueestacionamientoInstalaciones y equipos en la casa Ventanas panorámicassuelos de baldosastechos altoscocina integradabaños equipadosVentajas El comprador puede obtener un permiso…
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Complejo residencial Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
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Complejo residencial Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,24M
Golf Acres by Emaar es un nuevo proyecto único que combina armonía natural y lujo moderno, en la dinámica comunidad de Emaar Sur. Amplios apartamentos y casas adosadas con vistas a campos de golf bien mantenidos crean un ambiente acogedor y tranquilo. Cada casa es diseños con cuenta de los r…
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Complejo residencial Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Complejo residencial Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Complejo residencial Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Complejo residencial Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Complejo residencial Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$392,735
Bienvenido a Trafford Residencias, un lugar donde la modernidad y la comodidad se fusionan en una sola armonía. Este prestigioso proyecto residencial se encuentra en el corazón de Dubai Sur. El edificio del complejo impresiona con su arquitectura y ofrece a los residentes un lujoso y confort…
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Complejo residencial Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$402,936
Binghatti Twilight es un nuevo complejo residencial que encarna no sólo la modernidad, sino también una profunda filosofía de tranquilidad e inspiración. El proyecto incluye 228 residencias exclusivas, cada una de las cuales ofrece amplios diseños y ventanas panorámicas que abren impresionan…
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Complejo residencial New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,49M
Passo es un proyecto, inspirado en el mar y la naturaleza, que se encuentra en la icónica Palm Jumeirah en Dubai. Aquí, las líneas entre arquitectura, naturaleza y comodidad emocional están borrosas, creando el entorno único para la vida, lleno de belleza, sentido y sentimiento de dulzura y …
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Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
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Edificio de apartamentos Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$469,235
Año de construcción 2027
Número de plantas 26
Apartamentos totalmente amueblados con plan de pago después de la entrega en Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) es una comunidad vibrante en Dubái, que ofrece una combinación perfecta de vida urbana y entorno tranquilo. Conocida por su arquitectura moderna, sus amplias…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$393,060
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con plazas de aparcamiento, sala de estar, salones de negocios, zona de coworking, biblioteca, piscinas y mini parque acuático, zona verde ajardinada, parque infantil y sala de juegos, mini campo de golf, zona de barbacoa, gi…
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Complejo residencial New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$223,453
Lilian Residences es un nuevo proyecto, situado en el corazón de la zona de desarrollo dinámico de Dubai South. El complejo de baja altura combina la sencillez refinada, el diseño sofisticado y la arquitectura cuidadosamente pensada, creando el espacio, donde cada detalle está lleno de senti…
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Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
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Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
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Edificio de apartamentos Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$787,309
Año de construcción 2029
Número de plantas 30
Residencias de Lujo de la Marca Chelsea Club con Plan de Pagos a Plazos en Dubai Maritime City Maritime City es una urbanización frente al mar de primera categoría en Dubai que combina a la perfección los sectores comercial, residencial y marítimo en un dinámico centro costero. Situado estra…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Complejo residencial Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
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Complejo residencial Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,58M
Résidences Du Port es el primer proyecto residencial bajo la marca Autograph Collection de Marriott International en el prestigioso Dubai Marina. Más que residencias, son un nuevo nivel de vida frente al agua, inspirado en el espíritu de la Riviera Francesa, combinando elegancia, sofisticaci…
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Complejo residencial New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
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Complejo residencial New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,12M
Ofrecemos apartamentos con vistas al parque, el canal y la ciudad.La residencia cuenta con piscina, gimnasios, césped, parque infantil, sala multifuncional, zona de barbacoa, zona de yoga, jardín.Terminación - Septiembre, 2028.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cer…
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Complejo residencial New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,27M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al océano y a la ciudad.La residencia cuenta con un club de salud con sauna y baño de vapor, un cine, un gimnasio, una sala de juegos y un salón, una piscina infinita con cubierta y una piscina infantil, una zona de yoga y meditación, una zona de…
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Complejo residencial New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$256,226
La residencia cuenta con una piscina de estilo laguna con una playa artificial, un gimnasio, jardines ajardinados, parque infantil, zonas de barbacoa, cafeterías, seguridad en las 24 horas, un aparcamiento subterráneo.Finalidad - Septiembre, 2026.Instalaciones y equipos en la casa El precio …
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Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
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Complejo residencial Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$986,384
Auresta es un elegante complejo de 63 plantas, que encarna el lujo moderno, la perfección de ingeniería y los celos por el bienestar de sus residentes. El proyecto ofrece estudios totalmente amueblados, apartamentos con 1-2 dormitorios, así como amplios dúplex con 3 dormitorios, decorados en…
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Complejo residencial New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$227,491
La residencia cuenta con un parque, una piscina, un gimnasio, terrenos deportivos, paseos en bicicleta, parque infantil, tiendas, restaurantes y cafeterías, zona de barbacoa.Terminación - Octubre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto Internacional de Dubai - 28 minutosDubai Ma…
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Complejo residencial New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$726,775
El Pier Residence es un proyecto, que no sólo ofrece alojamiento, sino que crea el ambiente de estilo de vida excepcional y combina la comodidad moderna y la arquitectura avanzada. El complejo se convertirá en uno de los pocos nuevos proyectos en Dubai a orillas del Golfo Árabe. Este lugar e…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
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Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$557,243
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$281,451
El complejo residencial premium en el corazón de Dubai, en Motor City. El proyecto consta de cuatro edificios de altura, conectados por el podio común, ofreciendo a los residentes una amplia variedad de servicios y servicios.Ventajas:Apartamentos amplios y luminosos: amplia selección de dise…
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TRANIO
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Complejo residencial New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$184,066
Auresta es un elegante complejo de 63 plantas, que encarna el lujo moderno, la perfección de ingeniería y los celos por el bienestar de sus residentes. El proyecto ofrece estudios totalmente amueblados, apartamentos con 1-2 dormitorios, así como amplios dúplex con 3 dormitorios, decorados en…
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TRANIO
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Complejo residencial Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$993,476
Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la marca de joyería suiza, responsable del diseño del local.Los apartamentos están amueblados con terrazas verdes, y los jardines colgantes están planificados en los lados del edificio.El complejo cuenta con una piscina de playa, cuatro pisci…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
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Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$621,985
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Apartamentos en la Torre Downtown Residences de 110 pisos en Business Bay con Plan de Pago Flexible DWTN Residences está estratégicamente ubicado dentro del triángulo dorado de Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay. Esta maravilla arquitectónica ofrece vistas impresionantes del Do…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$546,448
Nos gustaría señalar a su atención la tercera fase del complejo Sunset Bay en Dubai Islands - el lugar único, donde la línea costera perfecta se combina con elegancia refinada. Este oasis frente a la playa está idealmente integrado en el ritmo dinámico de la megapolis, creando el espacio arm…
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TRANIO
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Complejo residencial New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
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Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$965,012
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.Algunos áticos tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con una piscina infinita, otra piscina, colores cambiantes cada hora, un gimnasio y un camino de jogging, un centro de spa, jardines y una zona de co-working.Terminación - 2028.Inst…
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TRANIO
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Complejo residencial Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$296,661
El gran proyecto turístico en Dubai - un gran número de apartamentos y casas, así como la nueva ópera de la ciudad. El complejo se llama Venecia debido al concepto de edificios residenciales junto a las lagunas.El proyecto también cuenta con una gran plaza con comodidades y espacio comercial…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$11,94M
Complejo ultra lujoso con club privado de playa y residencias de diseño de Armani/Casa y arquitecto Tadao Ando. Apartamentos de lujo de 2-4 dormitorios, áticos y suites presidenciales de 5 dormitorios en la Media Luna Oriental con acabados en mármol, piedra natural y madera fina.El proyecto …
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TRANIO
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Complejo residencial The Best Location
Complejo residencial The Best Location
Complejo residencial The Best Location
Complejo residencial The Best Location
Complejo residencial The Best Location
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Complejo residencial The Best Location
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$603,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 111 m²
1 objeto inmobiliario 1
Wynwood de Imtiaz es un proyecto residencial ultramoderno en las islas de Dubai, creando un ambiente de estilo resort dentro de la metrópoli. El proyecto cuenta con apartamentos de 1-4 dormitorios y duplexs que van desde 55 hasta 330 m2. Todas las residencias están diseñadas con énfasis en c…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Complejo residencial New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$577,620
Ofrecemos apartamentos amueblados.La residencia cuenta con una piscina para niños y adultos, un estudio de yoga, sala de estar y barbacoa, un club abd un cine, un parque infantil y un terreno deportivo, servicio de conserjería alrededor de la hora, sauna, gimnasio, aparcamiento de 4 niveles.…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
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Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$209,067
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Pearl House 4 – Sofisticada Urban Living in Jumeirah Village Circle.Effortless elegancia cumple con el diseño inteligente en el corazón de JVC.Panorama general del proyecto:Pearl House 4 es una torre residencial boutique en Jumeirah Village Circle (JVC) por Imtiaz Developments, conocida por …
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Grupo WAME Real Estate
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Complejo residencial New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Complejo residencial New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,22M
Ofrecemos villas de lujo y casas adosadas con plazas de aparcamiento.Algunas casas tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con un césped de yoga y caminos de jogging, parques infantiles y deportes, una laguna y una piscina, una zona de eventos.Terminación - 1o trimestre de 2027.Ubicaci…
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TRANIO
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Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
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Complejo residencial Floarea Breeze
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$544,327
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en Dubai Islands!Floarea Breeze es un exquisito complejo residencial de Mashriq Elite Developments, creado como la encarnación del estilo de vida moderno de la isla en Dubai Islands. El proyecto combina…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$276,269
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con una gran piscina, jardines ajardinados, un moderno centro de fitness, jardines deportivos, zonas de barbacoa.Terminación - 4o trimestre de 2027.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de una es…
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Complejo residencial New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$276,464
Ofrecemos apartamentos de lujo con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con piscina en la azotea, zona de barbacoa, cine, gimnasio, sala de juegos, parque infantil, servicio de conserjería, jardín ajardinado.Terminación - 4o trimestre de 2025.Instalaciones y equipos en la casa…
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Complejo residencial New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$202,509
Weybridge Gardens 5 es un moderno complejo residencial de Leos International, situado en Dubailand Residence Complex. La ubicación es notable por su conveniente accesibilidad al transporte: paradas de transporte público, grandes centros comerciales, escuelas de clase mundial y centros educat…
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Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$953,669
La residencia combina arquitectura mediterránea y diseño moderno, y cuenta con una piscina, un jardín ajardinado, boutiques, parques infantiles y jardines deportivos.Terminación - 3 cuarto de 2024.Instalaciones y equipos en la casa El precio incluye una cocina integrada, electrodomésticos do…
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Guías para comprar propiedades de nueva construcción en Dubái

Cómo conseguir un préstamo para bienes raíces en Dubai
Cómo conseguir un préstamo para bienes raíces en Dubai

Preguntas frecuentes sobre la compra de propiedades a promotores inmobiliarios en Dubái

¿Se puede comprar una propiedad nueva en Dubái con pleno derecho de propiedad para siempre?

Los extranjeros pueden adquirir viviendas nuevas en Dubái en zonas de libre propiedad (por ejemplo, Dubai Marina, Downtown) con pleno derecho de propiedad sin límite de tiempo.

¿Quiénes son los mayores promotores inmobiliarios de Dubái?

Los líderes del mercado inmobiliario de Dubái son: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty y Nakheel.

¿Cuál es el precio medio de una propiedad nueva en Dubái?

El precio medio por metro cuadrado de un apartamento en un edificio nuevo en Dubái es de 11 840 AED (3225 $). Los estudios cuestan a partir de 600 000 AED, los apartamentos de dos dormitorios, a partir de 1,2 millones de AED, y las villas, a partir de 2 millones de AED.

¿Se puede comprar una vivienda en Dubái a distancia?

El proceso de compra de una propiedad local está totalmente digitalizado. Los documentos se firman a través de la aplicación DLD's Dubai REST, y los catálogos de nuevas construcciones en Dubái incluyen visitas virtuales y videoconsultas con los promotores.

¿Se puede pagar a plazos la compra de un apartamento en un edificio nuevo en Dubái?

Las propiedades inmobiliarias en Dubái del promotor en fase de construcción suelen estar disponibles con un pago a plazos sin intereses de 2 a 7 años.

¿Cuáles son las nuevas construcciones más populares en Dubái?

En 2025, los proyectos líderes son Emaar Beachfront (playas privadas), Sobha Seahaven (vistas a Palm Jumeirah) y Damac Lagoons (villas temáticas con lagunas).

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