Guías para comprar propiedades de nueva construcción en Dubái
Preguntas frecuentes sobre la compra de propiedades a promotores inmobiliarios en Dubái
¿Se puede comprar una propiedad nueva en Dubái con pleno derecho de propiedad para siempre?
Los extranjeros pueden adquirir viviendas nuevas en Dubái en zonas de libre propiedad (por ejemplo, Dubai Marina, Downtown) con pleno derecho de propiedad sin límite de tiempo.
¿Quiénes son los mayores promotores inmobiliarios de Dubái?
Los líderes del mercado inmobiliario de Dubái son: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty y Nakheel.
¿Cuál es el precio medio de una propiedad nueva en Dubái?
El precio medio por metro cuadrado de un apartamento en un edificio nuevo en Dubái es de 11 840 AED (3225 $). Los estudios cuestan a partir de 600 000 AED, los apartamentos de dos dormitorios, a partir de 1,2 millones de AED, y las villas, a partir de 2 millones de AED.
¿Se puede comprar una vivienda en Dubái a distancia?
El proceso de compra de una propiedad local está totalmente digitalizado. Los documentos se firman a través de la aplicación DLD's Dubai REST, y los catálogos de nuevas construcciones en Dubái incluyen visitas virtuales y videoconsultas con los promotores.
¿Se puede pagar a plazos la compra de un apartamento en un edificio nuevo en Dubái?
Las propiedades inmobiliarias en Dubái del promotor en fase de construcción suelen estar disponibles con un pago a plazos sin intereses de 2 a 7 años.
¿Cuáles son las nuevas construcciones más populares en Dubái?
En 2025, los proyectos líderes son Emaar Beachfront (playas privadas), Sobha Seahaven (vistas a Palm Jumeirah) y Damac Lagoons (villas temáticas con lagunas).