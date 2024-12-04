Piso en edificio nuevo Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle

  1. Realting.com
Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$324,915
;
12
ID: 27813
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  Número de plantas
    Número de plantas
    26

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle. Apartamentos completamente amueblados en Jumeirah Village Triangle, Dubai, con impresionantes vistas de la ciudad, comodidades premium y un plan de pago flexible a 5 años.
DXB-00178

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

