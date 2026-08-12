Propiedades residenciales en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Preguntas frecuentes sobre bienes raíces en los EAU
¿Es posible comprar una propiedad en los Emiratos Árabes Unidos sin tener la nacionalidad?
Sí, todos los extranjeros tienen este derecho.
¿Cómo convertirse en residente en los Emiratos?
La residencia por un período de 2 años se emite por la compra de propiedades a partir de 204 mil dólares. Por la compra de vivienda a partir de 545 mil dólares, los extranjeros reciben un Visado Dorado, que tiene una validez de 10 años.
¿Está permitido alquilar la casa/apartamento comprado?
Sí, los extranjeros pueden alquilar viviendas compradas.