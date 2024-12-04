  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
  Dubái
  Barrio residencial An exclusive collection with a stunning view

Barrio residencial An exclusive collection with a stunning view

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
26
ID: 28037
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

29 residencias, desde apartamentos de cuatro a seis habitaciones, así como un exclusivo ático de siete habitaciones.

Cada residencia de ladera ofrece privacidad enmarcada por impresionantes vistas del horizonte prístino. A su llegada, usted es recibido por un vestíbulo especial con estacionamiento, apertura de impresionantes vistas al mar y el ajuste del tono para las experiencias venideras. Creado para aquellos que buscan más que un hogar, estas residencias encarnan lo extraordinario en cada momento.

La fachada de las residencias está hecha de piedra lisa y fluida y se asemeja a las formas naturales de los elementos, como viento, arena y agua. Este diseño suaviza la presencia del edificio, permitiéndole mezclar armoniosamente en el horizonte y el espacio circundante.

Inspirado en las dunas de arena de Dubai, el diseño enfatiza la horizontalidad con balcones expansivos. La parte inferior de cada balcón cuenta con un motivo de duna invertido, creando una transición suave entre el interior y el exterior.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Realting.com
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
