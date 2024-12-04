Barrio residencial An exclusive collection with a stunning view

29 residencias, desde apartamentos de cuatro a seis habitaciones, así como un exclusivo ático de siete habitaciones.

Cada residencia de ladera ofrece privacidad enmarcada por impresionantes vistas del horizonte prístino. A su llegada, usted es recibido por un vestíbulo especial con estacionamiento, apertura de impresionantes vistas al mar y el ajuste del tono para las experiencias venideras. Creado para aquellos que buscan más que un hogar, estas residencias encarnan lo extraordinario en cada momento.

La fachada de las residencias está hecha de piedra lisa y fluida y se asemeja a las formas naturales de los elementos, como viento, arena y agua. Este diseño suaviza la presencia del edificio, permitiéndole mezclar armoniosamente en el horizonte y el espacio circundante.

Inspirado en las dunas de arena de Dubai, el diseño enfatiza la horizontalidad con balcones expansivos. La parte inferior de cada balcón cuenta con un motivo de duna invertido, creando una transición suave entre el interior y el exterior.