Complejo residencial Coralis

Coralis es un complejo turístico frente al canal boutique en Meydan con residencias de lujo e infraestructura de bienestar premium!
Coralis es un nuevo complejo residencial de lujo de Prestige One Developments, situado en el pintoresco paseo por el canal en la prestigiosa zona de Meydan. El proyecto combina arquitectura moderna, impresionantes vistas al agua y una infraestructura de resort bien pensado, creando un entorno único para una vida cómoda y activa.
Instalaciones y concepto de bienestar
Coralis ofrece un complejo boutique de estilo de vida con infraestructura premium:
- piscina infinita para adultos con un bar fresco en la terraza,
- jacuzzi relajante,
- cancha de tenis con vista pintoresca,
- un gimnasio totalmente equipado,
- un estudio de yoga separado,
Espacios de pareja y bienestar para la recuperación.
Para las familias:
- sala de juegos infantil brillante,
- una piscina infantil segura,
- paseos y terrazas costeras,
Todo está diseñado para una vida cotidiana cómoda.
Localización y accesibilidad al transporte
Meydan es una de las zonas más dinámicas de Dubai, conocida por su proximidad a centros empresariales y recreativos.
Los residentes de Coralis tienen acceso rápido a:
Downtown Dubai and Business Bay
- restaurantes, supermercados y zonas comerciales,
- parques e instalaciones deportivas,
- autopistas clave que te permiten moverse fácilmente por la ciudad.
La ubicación hace que el complejo sea atractivo tanto para profesionales como para familias que buscan un estilo de vida premium por el agua.
Contacte ahora para obtener una presentación Coralis, explore los diseños y elija una residencia en uno de los proyectos de Meydan más bellos de Prestige One Developments.