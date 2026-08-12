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Villas del mar en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
83
Abu Dabi
105
Um el Kaiwain
12
Abu Dabi
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41 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Villa 7 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 450 m²
Piso 1/3
Villas de lujo con pago a plazos hasta la entrega en la isla Siniyah en Umm Al Quwain La isl…
$7,54M
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Villa 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 371 m²
Piso 1/3
Inversión en Villas flotantes en un proyecto inigualable en The World Islands Dubai The Worl…
$6,02M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$2,10M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$1,63M
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Villa 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 535 m²
Piso 1/3
Villas de lujo con pago a plazos hasta la entrega en la isla Siniyah en Umm Al Quwain La isl…
$3,16M
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Villa 5 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 305 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$2,15M
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Villa 4 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$1,84M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 414 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$3,00M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$3,84M
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
$1,61M
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Villa 6 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Piso 1/3
Villas de lujo con pago a plazos hasta la entrega en la isla Siniyah en Umm Al Quwain La isl…
$5,05M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
3 - SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo comple…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 426 m²
Número de plantas 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Nice   — Part of the family community   DAMAC Lagoons, reminiscent of the French Riviera wit…
$464,470
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Villa 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate ofrece 5 Villa para dormitorios, todos los diseños de habitaciones de…
$1,09M
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 746 m²
Número de plantas 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
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Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 068 m²
Número de plantas 2
El desarrollo es una comunidad elevada y un proyecto mixto de uso - extendido en colinas, is…
$2,99M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 705 m²
Estamos encantados de ofrecer esta increíble casa de 4 dormitorios en jumeirah. CARACTERÍSTI…
$1,77M
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Villa 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 1
1 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$151,370
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Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 576 m²
Número de plantas 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 703 m²
Espléndida propiedad en venta.. La mayor inversión en el mercado de Dubai La entrega será en…
$1,30M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 700 m²
Estamos orgullosos de anunciar la venta de 3 bed     casa adosada en Sur La Mer. ¿Alguna vez…
$1,28M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 2 463 m²
Número de plantas 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
4 - TILALA DE ESPAL CON NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   y mdash; y nbsp; Un increíble proyecto…
$1,24M
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Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Número de plantas 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 773 m²
El complejo residencial Ajmal Makan en Sharjah Waterfronts es el primer complejo residencial…
$735,273
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo complej…
$1,27M
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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