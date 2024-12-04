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Casa adosada Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,11M
;
17
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ID: 34966
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Dirección
    Jebel Ali Lahbab Road

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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SOBHA SANCTUARY – LUXURY VILLA COMMUNITY

Un importante desarrollo de villa de baja densidad por Sobha Realty diseñado para la privacidad, la vegetación y el valor a largo plazo.

📍 Lahbab Road con acceso directo a Al Ain Road
🌿 37,5 millones de sq.ft master community centered around cristal lagunas and expansive green space.

📍 Prime Location

• A 20 minutos de Burj Khalifa & Downtown Dubai
• A 25–30 minutos de los aeropuertos internacionales de Dubai
• Acceso rápido a las principales carreteras que conectan todos los distritos clave de Dubai

🌊 Master Community Amenities

• Lagunas de cristal de 6 KM
• 22 KM Cycling Track
• 9 KM de seguimiento
• Paisaje de corredores verdes & parques abiertos
• 50.000 árboles más a través del plan maestro
• Planificación comunitaria adaptada a los peatones
• Escuelas dentro de la comunidad
• Hospital de múltiples especialidades dentro de la comunidad
• Zonas de juegos infantiles " parques familiares

🏘 Grupos " Tipos de unidad "

Brooks " Greens

• Villas de jardín 4BR (Casas rurales)
• 5BR Adosados independientes
(Twin Villas / Courtyard Villas)

Willows

• Villas de jardín 4BR (Casas rurales)

Groves – Cluster Premium

• 4, 5 & 6BR Standalone Estate Villas
Densidad ultra-bajo con máxima privacidad y exclusividad.

📊 Plan de pago

60% durante la construcción
40% en la terminación

📅 Finalidad: Agosto 2029

🎯 ¿Por qué invertir en el Santuario de Sobha?

✅ Comunidad de villa con enfoque natural
✅ Villas de jardín de una sola hoja garantizando privacidad y vistas abiertas
✅ Serie de sesiones claras sobre productos basados en grupos temáticos
✅ Escuelas y hospital dentro de la comunidad
✅ Inventario limitado con fuerte demanda de usuarios finales
✅ Ideal para familias, compradores de actualización e inversores a largo plazo

🏙 Apartamentos – Pronto

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Adosado
Área, m² 228.5
Precio por m², USD 4,868
Precio del apartamento, USD 1,11M

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Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,11M
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