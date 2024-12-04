Casa adosada Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

SOBHA SANCTUARY – LUXURY VILLA COMMUNITY
Un importante desarrollo de villa de baja densidad por Sobha Realty diseñado para la privacidad, la vegetación y el valor a largo plazo.
📍 Lahbab Road con acceso directo a Al Ain Road
🌿 37,5 millones de sq.ft master community centered around cristal lagunas and expansive green space.
📍 Prime Location
• A 20 minutos de Burj Khalifa & Downtown Dubai
• A 25–30 minutos de los aeropuertos internacionales de Dubai
• Acceso rápido a las principales carreteras que conectan todos los distritos clave de Dubai
🌊 Master Community Amenities
• Lagunas de cristal de 6 KM
• 22 KM Cycling Track
• 9 KM de seguimiento
• Paisaje de corredores verdes & parques abiertos
• 50.000 árboles más a través del plan maestro
• Planificación comunitaria adaptada a los peatones
• Escuelas dentro de la comunidad
• Hospital de múltiples especialidades dentro de la comunidad
• Zonas de juegos infantiles " parques familiares
🏘 Grupos " Tipos de unidad "
Brooks " Greens
• Villas de jardín 4BR (Casas rurales)
• 5BR Adosados independientes
(Twin Villas / Courtyard Villas)
Willows
• Villas de jardín 4BR (Casas rurales)
Groves – Cluster Premium
• 4, 5 & 6BR Standalone Estate Villas
Densidad ultra-bajo con máxima privacidad y exclusividad.
📊 Plan de pago
60% durante la construcción
40% en la terminación
📅 Finalidad: Agosto 2029
🎯 ¿Por qué invertir en el Santuario de Sobha?
✅ Comunidad de villa con enfoque natural
✅ Villas de jardín de una sola hoja garantizando privacidad y vistas abiertas
✅ Serie de sesiones claras sobre productos basados en grupos temáticos
✅ Escuelas y hospital dentro de la comunidad
✅ Inventario limitado con fuerte demanda de usuarios finales
✅ Ideal para familias, compradores de actualización e inversores a largo plazo
🏙 Apartamentos – Pronto