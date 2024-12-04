Casa adosada Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

SOBHA SANCTUARY – LUXURY VILLA COMMUNITY

Un importante desarrollo de villa de baja densidad por Sobha Realty diseñado para la privacidad, la vegetación y el valor a largo plazo.

📍 Lahbab Road con acceso directo a Al Ain Road

🌿 37,5 millones de sq.ft master community centered around cristal lagunas and expansive green space.

📍 Prime Location

• A 20 minutos de Burj Khalifa & Downtown Dubai

• A 25–30 minutos de los aeropuertos internacionales de Dubai

• Acceso rápido a las principales carreteras que conectan todos los distritos clave de Dubai

🌊 Master Community Amenities

• Lagunas de cristal de 6 KM

• 22 KM Cycling Track

• 9 KM de seguimiento

• Paisaje de corredores verdes & parques abiertos

• 50.000 árboles más a través del plan maestro

• Planificación comunitaria adaptada a los peatones

• Escuelas dentro de la comunidad

• Hospital de múltiples especialidades dentro de la comunidad

• Zonas de juegos infantiles " parques familiares

🏘 Grupos " Tipos de unidad "

Brooks " Greens

• Villas de jardín 4BR (Casas rurales)

• 5BR Adosados independientes

(Twin Villas / Courtyard Villas)

Willows

• Villas de jardín 4BR (Casas rurales)

Groves – Cluster Premium

• 4, 5 & 6BR Standalone Estate Villas

Densidad ultra-bajo con máxima privacidad y exclusividad.

📊 Plan de pago

60% durante la construcción

40% en la terminación

📅 Finalidad: Agosto 2029

🎯 ¿Por qué invertir en el Santuario de Sobha?

✅ Comunidad de villa con enfoque natural

✅ Villas de jardín de una sola hoja garantizando privacidad y vistas abiertas

✅ Serie de sesiones claras sobre productos basados en grupos temáticos

✅ Escuelas y hospital dentro de la comunidad

✅ Inventario limitado con fuerte demanda de usuarios finales

✅ Ideal para familias, compradores de actualización e inversores a largo plazo

🏙 Apartamentos – Pronto