Complejo residencial Helvetia Marine

Helvetia Marine – Calidad suiza, estilo de vida de isla boutique y vistas panorámicas al mar en Dubai Islas!
Helvetia Marine es un proyecto premium con estilo en las Islas Dubái, combinando el enfoque suizo a la calidad, la arquitectura reflexiva y el concepto de Boutique Island Living.
Nivel de las comodidades Boutique Living:
Los residentes tienen acceso a un conjunto premium de amenitis, ideal para un estilo de vida activo y armonioso:
- piscina infinita en el techo con impresionantes vistas panorámicas al mar,
- salas de fitness cerradas y abiertas,
- zona de salón con vistas al mar,
Espacios de yoga y meditación,
- patio,
- jardín ajardinado para caminar y descansar.
Ubicación y disponibilidad
Helvetia Marine se encuentra en una de las partes más prometedoras de Dubai – la nueva zona costera de Dubai con una costa de 20 kilómetros, playas ajardinadas e infraestructura club.
Distancias clave:
4 minutos para Dubai Islands Beach
12 minutos para el Aeropuerto Internacional de Dubai
- 18 minutos al centro de Dubai.
Contacte ahora para obtener una presentación de Helvetia Marine, explore los diseños y elija una residencia en un proyecto suizo con estilo en Dubai Islands.