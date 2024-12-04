Complejo residencial Helvetia Marine

Helvetia Marine – Calidad suiza, estilo de vida de isla boutique y vistas panorámicas al mar en Dubai Islas!



Helvetia Marine es un proyecto premium con estilo en las Islas Dubái, combinando el enfoque suizo a la calidad, la arquitectura reflexiva y el concepto de Boutique Island Living.



Nivel de las comodidades Boutique Living:

Los residentes tienen acceso a un conjunto premium de amenitis, ideal para un estilo de vida activo y armonioso:



- piscina infinita en el techo con impresionantes vistas panorámicas al mar,

- salas de fitness cerradas y abiertas,

- zona de salón con vistas al mar,

Espacios de yoga y meditación,

- patio,

- jardín ajardinado para caminar y descansar.



Ubicación y disponibilidad

Helvetia Marine se encuentra en una de las partes más prometedoras de Dubai – la nueva zona costera de Dubai con una costa de 20 kilómetros, playas ajardinadas e infraestructura club.



Distancias clave:

4 minutos para Dubai Islands Beach

12 minutos para el Aeropuerto Internacional de Dubai

- 18 minutos al centro de Dubai.



Contacte ahora para obtener una presentación de Helvetia Marine, explore los diseños y elija una residencia en un proyecto suizo con estilo en Dubai Islands.