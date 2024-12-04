  1. Realting.com
Complejo residencial Helvetia Marine

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$381,200
;
7
ID: 33021
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Monolítico
    2028
    Con acabado
    11

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Helvetia Marine – Calidad suiza, estilo de vida de isla boutique y vistas panorámicas al mar en Dubai Islas!

Helvetia Marine es un proyecto premium con estilo en las Islas Dubái, combinando el enfoque suizo a la calidad, la arquitectura reflexiva y el concepto de Boutique Island Living.

Nivel de las comodidades Boutique Living:
Los residentes tienen acceso a un conjunto premium de amenitis, ideal para un estilo de vida activo y armonioso:

- piscina infinita en el techo con impresionantes vistas panorámicas al mar,
- salas de fitness cerradas y abiertas,
- zona de salón con vistas al mar,
Espacios de yoga y meditación,
- patio,
- jardín ajardinado para caminar y descansar.

Ubicación y disponibilidad
Helvetia Marine se encuentra en una de las partes más prometedoras de Dubai – la nueva zona costera de Dubai con una costa de 20 kilómetros, playas ajardinadas e infraestructura club.

Distancias clave:
4 minutos para Dubai Islands Beach
12 minutos para el Aeropuerto Internacional de Dubai
- 18 minutos al centro de Dubai.

Contacte ahora para obtener una presentación de Helvetia Marine, explore los diseños y elija una residencia en un proyecto suizo con estilo en Dubai Islands.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación

Está viendo
Complejo residencial Helvetia Marine
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$381,200
Mostrar contactos
