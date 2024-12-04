Piso en edificio nuevo orchid towers

¡Nuevo lanzamiento! Apartamentos en Dubai (Arjan) desde $ 158.000. 40/60 cuotas. Ramadan: 4% impuesto cero

Oferta caliente: Nuevo Proyecto Boutique en ARJAN (Dubai)

Precio: desde 158.000 dólares (estudio, 1BR, 2BR)

Oferta especial para Ramadán: 4% del impuesto sobre la tierra (DLD) - por cuenta del desarrollador!

¿Por qué ARJAN?

Dubai Science Park es el equilibrio perfecto entre precio, calidad de vida y atractivo de inversión. No hay alturas locas y mermeladas de tráfico eterno, pero hay todo para una vida cómoda y alta demanda de alquiler.

Ubicación:

15-20 minutos a Dubai Marina y Palm Jumeirah

5-10 minutos a Mall of the Emirates, Autodrome, Circle Mall

Cerca de las principales carreteras (UM Suqeim St, Hessa St)

Todo a poca distancia: supermercados, escuelas, clínicas, parques

Proyecto

Complejo boutique - torres de baja altura (sólo 8 plantas), atmósfera de cámara, sin congestión.

COMPLEX:

25+ modernas comodidades

El concepto verde - muchas plantas, áreas recreativas

Piscinas, fitness, parque infantil, sala de estar

FORMATS:

Estudios

1 dormitorio (1BR)

2 dormitorios (2BR)

INVESTMENTO PLUSES

Stable rental demand – Arjan es popular entre jóvenes profesionales y familias Precios crecientes – la zona está construida activamente con proyectos de calidad Bajo umbral de entrada - desde $ 158.000 40/60 plazos – sólo 40% antes de la entrega, el resto después

Términos de compra (muy rentables!)

Valor del parámetro Desde $158 000EOI (reservación) 10,000 AED (~$2,700) Retraso 40/60 (40% antes de la entrega, 60% después) Project Delivery Q4 2028 Land tax (DLD) 4% FOR CAUSE OF THE DEALER (Ramadan!)

Tema básico: se ahorra $6,320 en impuestos (al comprar un estudio por $158k).

Ahora es el comienzo de la venta – tomar EOI (ÚNICO BIRD)

El proyecto aún no ha ido a la venta - el escenario de ventas cerradas para los primeros inversionistas está en marcha.

¿Qué te da esto?

Introduzca el proyecto antes del lanzamiento oficial

Elija la mejor unidad (flor, vista, diseño)

Establecer un precio mínimo de inicio

Obtenga condiciones exclusivas (parque, promo)

La reserva es sólo 10.000 AED (2.700 dólares) y su lote está asegurado.

¿Qué proponemos?

Apoyo jurídico completo de la transacción

Asistencia para abrir una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos (si es necesario)

Asesoramiento hipotecario (hasta un 80% para residentes/no residentes)

Gestión de la carga después de la entrega (si es necesario)

Escribe a chat - Enviaré:

Presentación del proyecto y gira 3D

Planificación y lista de precios

Cálculo de instalación individual

Ayuda con reservas en línea

Precio: desde $158.000

Ubicación: Dubai, Arjan, Dubai Science Park

Entrega: Q4 2028

Instalaciones: 40/60

Ramadan: 4% DLD a expensas del desarrollador

