Piso en edificio nuevo orchid towers

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$158,000
BTC
1.8793785
ETH
98.5062647
USDT
156 212.1519213
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15
ID: 33892
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/2/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

¡Nuevo lanzamiento! Apartamentos en Dubai (Arjan) desde $ 158.000. 40/60 cuotas. Ramadan: 4% impuesto cero

Oferta caliente: Nuevo Proyecto Boutique en ARJAN (Dubai)
Precio: desde 158.000 dólares (estudio, 1BR, 2BR)
Oferta especial para Ramadán: 4% del impuesto sobre la tierra (DLD) - por cuenta del desarrollador!

¿Por qué ARJAN?

Dubai Science Park es el equilibrio perfecto entre precio, calidad de vida y atractivo de inversión. No hay alturas locas y mermeladas de tráfico eterno, pero hay todo para una vida cómoda y alta demanda de alquiler.

Ubicación:

  • 15-20 minutos a Dubai Marina y Palm Jumeirah

  • 5-10 minutos a Mall of the Emirates, Autodrome, Circle Mall

  • Cerca de las principales carreteras (UM Suqeim St, Hessa St)

  • Todo a poca distancia: supermercados, escuelas, clínicas, parques

Proyecto

Complejo boutique - torres de baja altura (sólo 8 plantas), atmósfera de cámara, sin congestión.

COMPLEX:

  • 25+ modernas comodidades

  • El concepto verde - muchas plantas, áreas recreativas

  • Piscinas, fitness, parque infantil, sala de estar

FORMATS:

  • Estudios

  • 1 dormitorio (1BR)

  • 2 dormitorios (2BR)

INVESTMENTO PLUSES

  1. Stable rental demand – Arjan es popular entre jóvenes profesionales y familias

  2. Precios crecientes – la zona está construida activamente con proyectos de calidad

  3. Bajo umbral de entrada - desde $ 158.000

  4. 40/60 plazos – sólo 40% antes de la entrega, el resto después

Términos de compra (muy rentables!)

Valor del parámetro Desde $158 000
EOI (reservación) 10,000 AED (~$2,700)
Retraso 40/60 (40% antes de la entrega, 60% después)
Project Delivery Q4 2028
Land tax (DLD) 4% FOR CAUSE OF THE DEALER (Ramadan!)

Tema básico: se ahorra $6,320 en impuestos (al comprar un estudio por $158k).

Ahora es el comienzo de la venta – tomar EOI (ÚNICO BIRD)

El proyecto aún no ha ido a la venta - el escenario de ventas cerradas para los primeros inversionistas está en marcha.

¿Qué te da esto?

  • Introduzca el proyecto antes del lanzamiento oficial

  • Elija la mejor unidad (flor, vista, diseño)

  • Establecer un precio mínimo de inicio

  • Obtenga condiciones exclusivas (parque, promo)

La reserva es sólo 10.000 AED (2.700 dólares) y su lote está asegurado.

¿Qué proponemos?

  • Apoyo jurídico completo de la transacción

  • Asistencia para abrir una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos (si es necesario)

  • Asesoramiento hipotecario (hasta un 80% para residentes/no residentes)

  • Gestión de la carga después de la entrega (si es necesario)

Escribe a chat - Enviaré:

  • Presentación del proyecto y gira 3D

  • Planificación y lista de precios

  • Cálculo de instalación individual

  • Ayuda con reservas en línea

Precio: desde $158.000
Ubicación: Dubai, Arjan, Dubai Science Park
Entrega: Q4 2028
Instalaciones: 40/60
Ramadan: 4% DLD a expensas del desarrollador

#Dubai #Arjan #PropertyInDubai #Investment40n60 #Ramadan #New Launch #1BR #2BR #DubaiReal Propiedad #EarlyBird

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Alimentación

