Complejo residencial The Royal Yacht

El Royal Yacht es un moderno hotel de apartamentos de diseño en la prestigiosa zona de Dubai Internet City.



El Royal Yacht es un nuevo Aparthotel de Palladium Prime Real Estate Development, situado en uno de los grupos de negocios más solicitados de Dubai, Dubai Internet City.



Instalaciones e infraestructura:

El Royal Yacht ofrece a los huéspedes un conjunto completo de instalaciones para la relajación, deportes y comunicación:



- sala de fitness con acristalamiento panorámico,

- piscina al aire libre con zonas recreativas y soleadas terrazas,

- cafeterías y sala de estar en el aire fresco,

Todo lo que necesitas para un estilo de vida urbano cómodo.



Ubicación y disponibilidad

Dubai Internet City es uno de los principales grupos tecnológicos y multimedia de Dubai, lo que hace que el proyecto sea particularmente atractivo para los viajeros de negocios y los inquilinos.



En las inmediaciones:

- Dubai Media Ciudad,

- Knowledge Park,

- Palm Jumeirah,

- Jumeirah Beach,

- Dubai Marina.



Tiempo de viaje:

10-15 minutos para Business Bay y Downtown Dubai

20-25 minutos al Aeropuerto Internacional de Dubai.



La ubicación combina el acceso a playas, áreas de negocios y centros educativos – ideal para alquileres y viajes cortos.



Contacte ahora para obtener una presentación de The Royal Yacht, descubra los estudios disponibles y reserve una instalación en uno de los proyectos apart-hotel más elegantes cerca de Palm Jumeirah y Media City.