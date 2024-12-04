  1. Realting.com
Complejo residencial The Royal Yacht

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$476,514
;
11
ID: 33014
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Dubai Internet City (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

El Royal Yacht es un moderno hotel de apartamentos de diseño en la prestigiosa zona de Dubai Internet City.

El Royal Yacht es un nuevo Aparthotel de Palladium Prime Real Estate Development, situado en uno de los grupos de negocios más solicitados de Dubai, Dubai Internet City.

Instalaciones e infraestructura:
El Royal Yacht ofrece a los huéspedes un conjunto completo de instalaciones para la relajación, deportes y comunicación:

- sala de fitness con acristalamiento panorámico,
- piscina al aire libre con zonas recreativas y soleadas terrazas,
- cafeterías y sala de estar en el aire fresco,
Todo lo que necesitas para un estilo de vida urbano cómodo.

Ubicación y disponibilidad
Dubai Internet City es uno de los principales grupos tecnológicos y multimedia de Dubai, lo que hace que el proyecto sea particularmente atractivo para los viajeros de negocios y los inquilinos.

En las inmediaciones:
- Dubai Media Ciudad,
- Knowledge Park,
- Palm Jumeirah,
- Jumeirah Beach,
- Dubai Marina.

Tiempo de viaje:
10-15 minutos para Business Bay y Downtown Dubai
20-25 minutos al Aeropuerto Internacional de Dubai.

La ubicación combina el acceso a playas, áreas de negocios y centros educativos – ideal para alquileres y viajes cortos.

Contacte ahora para obtener una presentación de The Royal Yacht, descubra los estudios disponibles y reserve una instalación en uno de los proyectos apart-hotel más elegantes cerca de Palm Jumeirah y Media City.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

