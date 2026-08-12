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Dúplex en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
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Ras al-Jaima
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55 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Número de plantas 16
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 304 m²
Número de plantas 11
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Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
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Dúplex 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 152 m²
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Аталанта
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 402 m²
Número de plantas 16
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 131 m²
Piso 1/9
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 14
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Piso 2/10
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
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$2,61M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 441 m²
Travestido para mostrar este DUPLEX de tres habitaciones en SLS Residences The Palm, un reci…
$7,37M
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Piso 15/21
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Dúplex 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
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Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Número de plantas 13
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Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 3
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 310 m²
Piso 100/100
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$34,47M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
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Área 291 m²
Número de plantas 14
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Dúplex 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 733 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 3/9
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 141 m²
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Dúplex 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Área 279 m²
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Dúplex 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 363 m²
Número de plantas 14
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar en la Prestigiosa Hayat Island Hayat Island, ubicada e…
$2,58M
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Dúplex 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 47/54
Apartamentos completamente amueblados con plan de pago posterior a la entrega en Dubai Motor…
$1,06M
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Augusta by Nshama in Town Square DubaiAugusta: Una vida dinámica en armonía con la naturalez…
Precio en demanda
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Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 584 m²
DAMAC Bay 2 es la colección Skycrest ultra lujosa, donde se pueden encontrar dúplex de marca…
$7,95M
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