Piso en edificio nuevo Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Diseño icónico, pensado para vivir. Estas residencias de marca llevan la “Sensual Purity” de Mercedes-Benz a la arquitectura: líneas puras, formas fluidas e interiores serenos bañados de luz. Elija viviendas amplias de 2–4 dormitorios y áticos firma con vistas abiertas a Downtown, a pasos de Burj Khalifa y Dubai Mall.
Qué esperar: materiales refinados, distribuciones inteligentes y tecnología pensada para priorizar el confort — del lobby a su residencia privada. Servicio de conserjería, espacios de bienestar curados, lounges para residentes y amenidades de alto nivel completan la experiencia.
Aspectos destacados
Residencias: 2–4 dormitorios y áticos firma
Diseño: “Sensual Purity” de Mercedes-Benz, acabados elegantes
Vistas: panorámicas a Downtown y Burj Khalifa
Estilo de vida: conserjería estilo hotel, instalaciones de bienestar, lounges
Tecnología: listas para hogar inteligente, iluminación discreta, confort acústico
Ubicación: a pasos de Dubai Mall; a minutos de DIFC
Disponibilidad limitada. Posea una dirección de colección donde artesanía, confort y calma son la norma.
Registre su interés hoy.