  4. Piso en edificio nuevo Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$3,19M
ID: 32692
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    65

Sobre el complejo

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Diseño icónico, pensado para vivir. Estas residencias de marca llevan la “Sensual Purity” de Mercedes-Benz a la arquitectura: líneas puras, formas fluidas e interiores serenos bañados de luz. Elija viviendas amplias de 2–4 dormitorios y áticos firma con vistas abiertas a Downtown, a pasos de Burj Khalifa y Dubai Mall.
Qué esperar: materiales refinados, distribuciones inteligentes y tecnología pensada para priorizar el confort — del lobby a su residencia privada. Servicio de conserjería, espacios de bienestar curados, lounges para residentes y amenidades de alto nivel completan la experiencia.

Aspectos destacados

  • Residencias: 2–4 dormitorios y áticos firma

  • Diseño: “Sensual Purity” de Mercedes-Benz, acabados elegantes

  • Vistas: panorámicas a Downtown y Burj Khalifa

  • Estilo de vida: conserjería estilo hotel, instalaciones de bienestar, lounges

  • Tecnología: listas para hogar inteligente, iluminación discreta, confort acústico

  • Ubicación: a pasos de Dubai Mall; a minutos de DIFC

Disponibilidad limitada. Posea una dirección de colección donde artesanía, confort y calma son la norma.
Registre su interés hoy.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
