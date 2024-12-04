Piso en edificio nuevo Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Diseño icónico, pensado para vivir. Estas residencias de marca llevan la “Sensual Purity” de Mercedes-Benz a la arquitectura: líneas puras, formas fluidas e interiores serenos bañados de luz. Elija viviendas amplias de 2–4 dormitorios y áticos firma con vistas abiertas a Downtown, a pasos de Burj Khalifa y Dubai Mall.

Qué esperar: materiales refinados, distribuciones inteligentes y tecnología pensada para priorizar el confort — del lobby a su residencia privada. Servicio de conserjería, espacios de bienestar curados, lounges para residentes y amenidades de alto nivel completan la experiencia.

Aspectos destacados

Residencias: 2–4 dormitorios y áticos firma

Diseño: “Sensual Purity” de Mercedes-Benz, acabados elegantes

Vistas: panorámicas a Downtown y Burj Khalifa

Estilo de vida: conserjería estilo hotel, instalaciones de bienestar, lounges

Tecnología: listas para hogar inteligente, iluminación discreta, confort acústico

Ubicación: a pasos de Dubai Mall; a minutos de DIFC

Disponibilidad limitada. Posea una dirección de colección donde artesanía, confort y calma son la norma.

Registre su interés hoy.