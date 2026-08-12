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Apartamentos en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
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Sarja
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Ajmán
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Abu Dabi
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 7/13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado e…
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 6/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento en Ajman, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento
Ajman, Emiratos Árabes Unidos
🏗️ Rockhill Tower es un G+26 residencial de alta altura en Alia, Ajman, programado para la e…
$75,000
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Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
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Sobha Realty
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Ático Ático 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ático Ático 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Área 467 m²
Al Hamra Waterfront - complejo residencial costero de lujo con vistas al marDisfrute de un e…
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Аталанта
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 3/13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado e…
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Estudio
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 40 m²
HOT STUDIO FULLY FURNISHED in RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Umed properties
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Apartamento 2 habitaciones en Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 2 habitaciones
Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 5/6
Apartamento con vistas al mar y vistas al atardecer desde la terrazaJacob " Co. Beachfront L…
$1,14M
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/8
Una oportunidad de inversión excepcional en Azizi Beach Oasis (Mirage 1) en Dubai Studio Cit…
$199,343
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 18/25
Apartamento de 2 dormitorios en Azizi Milan - Espacio y Confort Inspirado en la elegancia mi…
$467,608
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 8/25
Apartamento de 1 dormitorio en Azizi Milan – Estilo y Confort en el corazón de DubailandDesc…
$272,483
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 5/8
South Lofts – una forma moderna de vida en Dubai SouthSouth Lofts es un proyecto residencial…
$197,417
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DDA Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Número de plantas 6
Propiedades Residenciales Modernas en Venta en Dubai South Dubai South es uno de los desarro…
$280,574
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 83 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de Lujo de Marca Totalmente Amueblados en Dubai South El Parque Central de Duba…
$349,851
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de Diseño Elegante con Piscina Privada en Dubai South Dubai South destaca como …
$386,799
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de Lujo de Marca Totalmente Amueblados en Dubai South El Parque Central de Duba…
$330,222
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 91 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de Lujo de Marca Totalmente Amueblados en Dubai South El Parque Central de Duba…
$400,654
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 20
Apartamentos en JVC Dubái con Piscina en la Azotea Jumeirah Village Circle (JVC) es una de l…
$519,581
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 4/6
Apartamentos de Diseño Elegante con Piscina Privada en Dubai South Dubai South destaca como …
$539,209
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 6
Apartamentos Tipo Estudio y de 2 Dormitorios de Lujo con Inspiración Francesa en Dubai South…
$288,656
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Número de plantas 20
Apartamentos en JVC Dubái con Piscina en la Azotea Jumeirah Village Circle (JVC) es una de l…
$793,227
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 20
Apartamentos en JVC Dubái con Piscina en la Azotea Jumeirah Village Circle (JVC) es una de l…
$355,624
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Número de plantas 14
Apartamentos Que Ofrecen Una Vida de Lujo en Dubai Meydan Meydan es uno de los centros resid…
$854,422
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 2/10
Apartamento de lujo con una superficie de 146,9 metros cuadrados en la 2a planta de Al Reem …
$763,256
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 6
Propiedades Residenciales Modernas en Venta en Dubai South Dubai South es uno de los desarro…
$162,421
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Piso 3/6
Apartamentos de Diseño Elegante con Piscina Privada en Dubai South Dubai South destaca como …
$258,888
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 5/15
Apartamento de lujo en primera línea de playa con vistas ininterrumpidas al mar en Miraggio,…
$677,764
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Número de plantas 14
Apartamentos Inspirados en el Hielo en Venta en el Distrito de Playa de Ras Al Khaimah El Di…
$1,29M
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Número de plantas 6
Apartamentos Tipo Estudio y de 2 Dormitorios de Lujo con Inspiración Francesa en Dubai South…
$152,054
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 6
Propiedades Residenciales Modernas en Venta en Dubai South Dubai South es uno de los desarro…
$330,602
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Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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De lujo
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