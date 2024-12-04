Residencia Stamn YUNI

STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado entre la pintoresca playa de Jumeirah y los rascacielos de Sheikh Zayed Road (E11), este proyecto está justo en la puerta del Museo del Futuro, Dubai Mall, el centro financiero de DIFC y el World Trade Center. También es un fácil paseo a Dubai Metro.

Detalles del proyecto

STAMN Yuni es un desarrollo residencial en el Jumeirah Garden City de Dubai, un distrito centro de rápido crecimiento y popular. Construido para la vida urbana, STAMN Yuni ofrece un punto de vista premium para los profesionales del trabajo, a pocos minutos del zumbido de los centros financieros y comerciales de Dubai.

Las residencias han sido diseñadas para la mentalidad de Dubái ‘trabaja duro, juega duro’, proporcionando comodidad, asequibilidad y servicios de clase mundial. Ya sea relajante en la comodidad de su propia residencia, o relajarse alrededor de la impresionante piscina en la azotea, STAMN Yuni prioriza el bienestar.

Trabajo desde casa, trabajo desde cualquier lugar

STAMN Yuni está diseñado con la vibrante juventud de Dubai en mente. Se han planeado deliberadamente unidades para maximizar cada pie cuadrado, lo que ayuda a mantener los gastos generales de los apartamentos abajo.

Los estudios Premium comienzan desde sólo AED 800.000, con apartamentos de 1 dormitorio de AED 1 millón. Hay un total de 33 unidades de estudio disponibles, con 55 unidades de un dormitorio y un dormitorio + estudio disponibles. Las residencias también serán atendidas por dos pisos de aparcamiento y un vestíbulo y zona de recepción.

Las comodidades en toda la propiedad incluyen una piscina en la azotea, piscina infantil, gimnasio de última generación, sala de yoga y meditación, barbacoa al aire libre y comedor, y una variedad de zonas de salón y relajación.

Dada su estrecha proximidad a los distritos comerciales populares y el fácil acceso a las rutas de transporte, STAMN Yuni representa una oportunidad de inversión excepcional, a precios alcanzables. Los inversores se beneficiarán de los rendimientos de alquileres sólidos - más de 1 millón de personas trabajan en las áreas circundantes cercanas, proporcionando nunca poner fin a la demanda de alojamiento. Importantemente, Jumeirah Garden City está bajo un rápido desarrollo, lo que significa que la comunidad circundante es nueva y mejora constantemente.

STAMN Yuni es una de las primeras oportunidades para aprovechar este nuevo vecindario de inversión excepcional, y los inversores esperaban beneficiarse de un fuerte potencial de apreciación del capital.

Ubicación del proyecto

La zona está emparejada entre barrios residenciales de alta gama como Jumeirah y Za’abeel, y se enfrenta directamente a los centros comerciales del Centro de Comercio, Dubai International Financial Center (DIFC) y Business Bay.

STAMN Yuni está a pocos minutos a pie del metro de Dubai y para los que viajan en coche, las carreteras del barrio convergen fácilmente en Sheikh Zayed Road (E11), lo que permite un acceso conveniente a todos los puntos de conexión de Dubai.

Las residencias también están a poca distancia de las playas más cercanas de Jumeirah, y a menos de 10 minutos en coche de lugares turísticos como Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall y Museum of the Future.