  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Complejo residencial Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential

Complejo residencial Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$209,851
BTC
2.4961401
ETH
130.8333773
USDT
207 476.7881595
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 27451
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.

Estudios, 1 & 2 dormitorios, y apartamentos de lujo.

Paso: Diciembre 2027

Panorama general del proyecto:

Azizi David es la obra maestra residencial más reciente de Azizi Developments, situada en la vibrante zona de Al Jaddaf (Culture Village), justo en el paseo marítimo de Dubai Creek. Combinando la arquitectura moderna, las comodidades de lujo, y una ubicación estratégica, está diseñado tanto para la inversión de vida refinado como de alta rentabilidad.

📐 Tipos de unidad, tamaños & precios

Unidad Tipo tamaño (aprox.)Precio de inicio (€)

Estudio ~ 30 m2 de 180.000€

Apartamento de 1 dormitorio ~ 60 m2 de 290.000€

Apartamento de 2 dormitorios ~ 78 m2 de 375.000€

3 BR Ático ~ 262 m2 de 2.150.000€

4 BR Ático ~ 323 m2 de 2.700.000 €

Plan de pago

  • 70/30 Plan flexible

    • 10% en reserva

    • 60% durante la construcción

    • 30% en la entrega

  • Finalización / Repaso: Diciembre 2027

Características clave " Amenities:

  • Estudios elegantes a áticos de lujo con interiores modernos.

  • Promenade al por menor con tiendas & cafés a su puerta.

  • Piscina infinidad de estilo Resort & gimnasio de última generación.

  • Cine privado, zona de juegos para niños, sala multiusos.

  • Seguridad 24 horas, conserje y estacionamiento dedicado.

  • Vistas impresionantes Creek, skyline y la comunidad.

Lugar:

  • Situado en Al Jaddaf, Dubai Creek paseo marítimo.

  • 5–10 minutos a Downtown Dubai & Business Bay.

  • Acceso rápido a Al Khail Road " Sheikh Zayed Road.

  • Cerca de la estación de metro Creek.

  • Cerca del Hotel Palazzo Versace, Biblioteca Mohammed bin Rashid y Centro de Artes de Jameel.

¿Por qué invertir en Azizi David?

  • Primera ubicación frente al mar y centro cultural.

  • Plan de pago flexible con desarrollador confiable.

  • Precios de entrada atractivos a partir de AED 764K.

  • Excelente para los inversores de ambos residentes – alto rendimiento de alquiler y potencial de apreciación de capital.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,93M
Complejo residencial New waterfront complex of villas and townhouses Bay Villas with a beach and a yacht marina, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$11,95M
Complejo residencial Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Dubai International Financial Centre, Emiratos Árabes Unidos
de
$56,88M
Complejo residencial New Grand Residences with a swimming pool and a health center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,00M
Complejo residencial Serene Gardens II
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$178,082
Está viendo
Complejo residencial Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$209,851
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Edificio de apartamentos Bvlgari Penthouse by Meraas
Edificio de apartamentos Bvlgari Penthouse by Meraas
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$37,10M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Los opulentos candelabros de Bulgari colocados a lo largo de la bahía crean la impresión de una joya cubierta por las aguas. El escenario perfecto para una vida de lujo. Sublimes espacios habitables suspendidos entre el mar y el cielo. Reflejando valores búlgaros inigualables: artesanía, pre…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$206,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 10
Área 84–131 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Gatsby Residences es una torre residencial contemporánea de poca altura que ha sido diseñada con una fachada fluida que refleja los elementos de la naturaleza circundante. Ubicado en la vibrante isla Hayat, en el corazón de la comunidad Mina Al Arab, donde se encuentran los complejos turí…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Apartamentos 2 habitaciones
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Levanto By Oro24
Complejo residencial Levanto By Oro24
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$341,233
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Apartamentos en el complejo residencial Levanto! Alto rendimiento - del 7,3%! ¡Genial para vivir, invertir y alquilar! ¡Proporcione un catálogo de inversores!Fecha de entrega: 4 sq. 2025Infraestructura: sala de juegos infantil, cine, billar, bolera, salón, 15 salas de negocios, biblioteca, s…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones