Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.

Estudios, 1 & 2 dormitorios, y apartamentos de lujo.

Paso: Diciembre 2027

Panorama general del proyecto:

Azizi David es la obra maestra residencial más reciente de Azizi Developments, situada en la vibrante zona de Al Jaddaf (Culture Village), justo en el paseo marítimo de Dubai Creek. Combinando la arquitectura moderna, las comodidades de lujo, y una ubicación estratégica, está diseñado tanto para la inversión de vida refinado como de alta rentabilidad.

📐 Tipos de unidad, tamaños & precios

Unidad Tipo tamaño (aprox.)Precio de inicio (€)

Estudio ~ 30 m2 de 180.000€

Apartamento de 1 dormitorio ~ 60 m2 de 290.000€

Apartamento de 2 dormitorios ~ 78 m2 de 375.000€

3 BR Ático ~ 262 m2 de 2.150.000€

4 BR Ático ~ 323 m2 de 2.700.000 €

Plan de pago

70/30 Plan flexible 10% en reserva 60% durante la construcción 30% en la entrega

Finalización / Repaso: Diciembre 2027

Características clave " Amenities:

Estudios elegantes a áticos de lujo con interiores modernos.

Promenade al por menor con tiendas & cafés a su puerta.

Piscina infinidad de estilo Resort & gimnasio de última generación.

Cine privado, zona de juegos para niños, sala multiusos.

Seguridad 24 horas, conserje y estacionamiento dedicado.

Vistas impresionantes Creek, skyline y la comunidad.

Lugar:

Situado en Al Jaddaf, Dubai Creek paseo marítimo.

5–10 minutos a Downtown Dubai & Business Bay.

Acceso rápido a Al Khail Road " Sheikh Zayed Road.

Cerca de la estación de metro Creek.

Cerca del Hotel Palazzo Versace, Biblioteca Mohammed bin Rashid y Centro de Artes de Jameel.

¿Por qué invertir en Azizi David?