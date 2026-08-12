Guías sobre la compra de obra nueva en los EAU
Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Emiratos Árabes Unidos
¿Cuáles son las ventajas de comprar un apartamento en un edificio nuevo en los Emiratos Árabes Unidos?
Las ventajas más significativas que ofrece en los Emiratos Árabes Unidos un nuevo edificio son:
- Perspectivas de inversión.
- Alta rentabilidad: comprar un apartamento en un edificio nuevo en los Emiratos Árabes Unidos para realquilarlo aporta hasta un 9,7% anual.
- La posibilidad de obtener un Visado dorado por un periodo de 10 años (con una inversión de unos 545 mil euros).
¿En qué zonas se compran más a menudo edificios nuevos?
Los complejos residenciales más populares en los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en áreas de Dubai como Business Bay, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai Creek. En Abu Dhabi, los extranjeros prefieren Corniche, Yas y Sa'diyat.
¿Qué se incluye en el paquete de documentos necesarios para comprar una vivienda en los Emiratos Árabes Unidos?
Un comprador potencial debe presentar un pasaporte con un visado, número de teléfono móvil actual, correo electrónico, dirección real en los Emiratos Árabes Unidos. En el caso de una compra a distancia, se requiere un poder notarial.
¿Cuánto cuesta un metro cuadrado en los nuevos complejos residenciales en los Emiratos Árabes Unidos?
Lo más barato será comprar apartamentos en edificios nuevos en Emiratos Árabes Unidos del desarrollador en la etapa de construcción: por 1 metro cuadrado se pide una media de 5451 euros.