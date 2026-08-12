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Obra nueva en venta en Emiratos Árabes Unidos

;
Dubái
506
Sarja
3
Ajmán
10
Abu Dabi
52
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Residencia Stamn YUNI
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Residencia Stamn YUNI
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
Área 57–78 m²
13 objetos inmobiliarios 13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado entre la pintoresca playa de Jumeirah y los rascacielos de Sheikh Zayed Road (E11), este proyecto está justo en la puerta del Museo del Futuro, Dubai Mall, el centro financiero de DIFC y el World Trade…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Desarrollador
Stamn
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Desarrollador
Stamn
Idiomas hablados
English
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Edificio de apartamentos Q GARDENS LOFTS
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$117,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 22
Nuevo lanzamiento Q-Gardens-Lofts - Por desarrolladores de AYS en Jumeirah Village Circle, ubicado al lado de FIVE JVC Hotel Unidades totales: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Estudios  ✅ 1BED + lavandería o estudio ✅ 2BED + lavandería + Estudio ✅ Duplex 2BED + lavandería + estudio o M…
Desarrollador
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
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Edificio de apartamentos Orla Infinity by Omniyat
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$24,95M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
Seahaven Tower A | Beach | Spacious | Luxurious Dubai Harbor, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Descripción Precio inicial: 83.485959.85 rub. Plan de Pago: 80% durante la construcción 20% al finalizar
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Edificio de apartamentos Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái
Edificio de apartamentos Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái
Edificio de apartamentos Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái
Edificio de apartamentos Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái
Edificio de apartamentos Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$504,571
Año de construcción 2028
Número de plantas 69
Apartamentos con Vistas de la Ciudad y Pago a Plazos en Meydan, Dubái Meydan, Dubái, es un área prestigiosa y en rápido crecimiento conocida por su estilo de vida lujoso, infraestructura de clase mundial y vibrante comunidad. Es hogar de la icónica pista de carreras Meydan, donde se lleva a …
Agencia
TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$827,865
Año de construcción 2028
Número de plantas 20
Apartamentos Modernos con Cuotas Flexibles en Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) es una comunidad bien planificada y familiar en Dubái, conocida por su entorno tranquilo, parques ajardinados e infraestructura moderna. Estratégicamente ubicado entre Al Khail Road y Shei…
Agencia
TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
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Complejo residencial Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$902,801
Ofrecemos nuevas casas adosadas de lujo con vistas al campo de golf.La residencia cuenta con un club de golf, una playa y piscinas, niños; parques infantiles, una granja y equitación, zonas verdes, campos deportivos, un supermercado, un centro médico, una escuela.Terminación - 4o trimestre d…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,99M
Bienvenido a Chevalia Fields - el proyecto residencial único, donde la elegancia del patrimonio ecuestre se combina con la comodidad moderna y la estética de la alta arquitectura. El complejo refinado no es sólo un lugar para vivir, sino una encarnación de la filosofía de la vida, donde la n…
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TRANIO
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Complejo residencial Wellington Ocean
Complejo residencial Wellington Ocean
Complejo residencial Wellington Ocean
Complejo residencial Wellington Ocean
Complejo residencial Wellington Ocean
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Complejo residencial Wellington Ocean
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$264,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Wellington Ocean es un moderno complejo residencial costero en Dubai Islands con estética minimalista e infraestructura reflexiva.Wellington Ocean es un nuevo complejo residencial premium de Wellington Developments, que forma un estilo de vida moderno junto al mar.Beneficios de Wellington Oc…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Complejo residencial Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Complejo residencial Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Complejo residencial Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
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Complejo residencial Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$922,867
El proyecto Expo Valley tiene más de 300 casas adosadas y villas. La comunidad también incluye centros educativos y de bienestar y atracciones de Expo City Dubai. La comunidad tiene comodidades ecológicas como un lago, reserva natural y agricultura.Adosados y villas tienen espacio para una o…
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TRANIO
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Complejo residencial New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Complejo residencial New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
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Complejo residencial New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$491,636
South Square es el complejo residencial único, la encarnación real de la armonía, comodidad y estilo de vida moderno. El proyecto es creado para aquellos, que aprecian la tranquilidad y quieren vivir en medio de la naturaleza. El complejo residencial ofrece apartamentos amplios y elegantemen…
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Complejo residencial New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$193,894
Güzel Towers es un proyecto en el corazón del Triángulo Jumeirah Village en Dubai. Este complejo residencial único incluye dos magníficas torres de altura. La arquitectura moderna junto con el diseño refinado y la armonía de la naturaleza crean el espacio ideal para la vida, donde el lujo y …
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Complejo residencial New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$811,951
Ofrecemos villas amuebladas y casas adosadas con diferentes diseños.La residencia de estilo francés es una de las ocho partes del gran complejo. Aquí. Encontrarás cafeterías y restaurantes, una playa y una laguna, zonas verdes y sala de estar, un cine al aire libre, juegos infantiles, rutas …
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Complejo residencial Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
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Complejo residencial Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$19,22M
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con un centro de spa, un gimnasio, un cine, tres piscinas, un sistema de seguridad, un aparcamiento subterráneo, un embarcadero, una zona de barbacoa y una zona de comedor al aire libre, salas de con…
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Complejo residencial New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$293,603
Floarea Skies es un nuevo proyecto residencial premium en el corazón de Jumeirah Village Circle (JVC), Distrito 10, una de las zonas más prospectivas y acogedoras de Dubai. Esta obra maestra arquitectónica de Mashriq Elite Developments, la empresa con reputación estelar y altos estándares de…
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Complejo residencial Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Complejo residencial Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Complejo residencial Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Complejo residencial Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Complejo residencial Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
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Complejo residencial Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$761,093
Chelsea Residences es un proyecto residencial donde el lujo, el espíritu deportivo y la naturaleza se fusionan en un solo espacio armonioso. Seis impresionantes torres, cuya imagen arquitectónica está inspirada en la belleza de los arrecifes de coral y la dinámica del mundo submarino, encarn…
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Complejo residencial Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Complejo residencial Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Complejo residencial Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Complejo residencial Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Complejo residencial Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
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Complejo residencial Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,63M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas de la ciudad, el océano y el canal.La residencia cuenta con una piscina infinita, un puerto deportivo, un centro comercial, playas, restaurantes, gimnasio, sauna y baño de vapor, un cine al aire libre, una zona de barbacoa, servicio de conserjerí…
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Complejo residencial Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Complejo residencial Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Complejo residencial Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Complejo residencial Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Complejo residencial Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
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Complejo residencial Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$16,47M
Ofrecemos amplios apartamentos y áticos nuevos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con gimnasio, parque infantil y jardines deportivos, un estudio de yoga, una zona de spa, una piscina al aire libre, acceso privado a la playa, parque y paseo marítimo, un embarcadero, una zona de saló…
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Complejo residencial New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE
Complejo residencial New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$169,499
Uno de Prestonis es un complejo de prestigio, situado en el corazón de Dubai Sur, donde se construyen grandes barrios de negocios de nueva generación. Cada una de 56 residencias exclusivas en el proyecto de baja altura crea la atmósfera de privacidad, garantizando no sólo una vida cómoda, si…
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Edificio de apartamentos with premium quality right next to the crystal lagoon
Edificio de apartamentos with premium quality right next to the crystal lagoon
Edificio de apartamentos with premium quality right next to the crystal lagoon
Edificio de apartamentos with premium quality right next to the crystal lagoon
Edificio de apartamentos with premium quality right next to the crystal lagoon
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Edificio de apartamentos with premium quality right next to the crystal lagoon
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$596,391
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 23
Apartamentos de calidad con acabados de alta gama.El proyecto está situado en la laguna cristalina con acceso a la playa.Cruzando la carretera Ras Al Khor Wildlife Sanctuary.A 5-10 minutos de Business Bay y el centro de Dubai.Amenidades de clase mundial para un estilo de vida cómodo.Plan de …
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Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$444,323
Samana Avenue es un magnífico complejo residencial de 18 plantas, donde cada apartamento encarna la armonía del diseño moderno y la tecnología avanzada. Aquí encontrará acogedores estudios y apartamentos modernos con 1-2 dormitorios, con una superficie de 40 m2. Los sueños culinarios se hace…
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Complejo residencial Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
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Complejo residencial Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$782,081
Ofrecemos amplios apartamentos con diferentes diseños (con apartamentos de uno, dos y tres dormitorios y 2 exclusivos áticos).La residencia cuenta con un parque privado y vistas panorámicas al Parque Central, pistas de tenis y piscinas, gimnasio, centro de spa, aparcamiento.Terminación - Jul…
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Complejo residencial New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,33M
Vitalia en Palm Jumeirah es un lujoso proyecto residencial de 9 plantas, que dará a sus residentes la sensación de máxima opulencia, tranquilidad y comodidad. El complejo ofrece apartamentos espaciosos, elegantes y diseñados adecuadamente, donde cada elemento es pensado para el último detall…
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Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$256,437
Plunge en el mundo de la comodidad y la elegancia con Lume Residence - el complejo residencial de 20 plantas en una de las zonas más dinámicamente en desarrollo de Dubai - Jumeirah Village Circle (JVC). El proyecto combina la inversión que mejora el valor, la ubicación ideal y el alto nivel …
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Complejo residencial Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Complejo residencial Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Complejo residencial Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Complejo residencial Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Complejo residencial Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
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Complejo residencial Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,04M
La residencia cuenta con una piscina en la azotea, una zona de barbacoa, un cine, un gimnasio, una sala de juegos, un parque infantil.Terminación - 4o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos (cocina de gas, lavavajillas, nevera/congelador, capucha)Encimeras de …
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Complejo residencial New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$164,678
Este enclave único ofrece una colección de residencias e instalaciones modernas, complementadas con comodidades exclusivas diseñadas para proporcionar a los residentes una experiencia de vida notable adaptada a las necesidades de los habitantes urbanos. Siluetas elegantes y fachadas llamativ…
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Edificio de apartamentos Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Edificio de apartamentos Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Edificio de apartamentos Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
Eltiera Heights es el primer desarrollo residencial en las Islas Jumeirah –una dirección conocida por su elegancia tranquila y su entorno natural. Creciendo con una identidad arquitectónica distinta, la torre reúne el diseño fluido, el detalle reflexivo y un estilo de vida arraigado en equil…
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Complejo residencial Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$428,752
V1STARA HOUSE es un complejo residencial, llamado después de la palabra sánscrito "Vistara" (espacio infinito). Es un edificio moderno, centrado en la comodidad familiar. Las ventanas de suelo a techo garantizan la luz natural, y la altura del techo es de 3,1 metros. En cada planta, hay de 6…
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Complejo residencial New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complejo residencial New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complejo residencial New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
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Complejo residencial New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complejo residencial New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$406,278
Ghaf Woods (Capria) de Majid Al Futtaim es la primera comunidad forestal con apartamentos en Dubai, ofreciendo el estilo de vida único en medio de la naturaleza. El proyecto incluye 11 clusters, conectados por una red de caminos y parques verdes, creando el espacio armonioso para la tranquil…
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Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$8,07M
El Ritz-Carlton Residencias es el epítome de lujo y servicio sin igual, combinando legendario servicio y excepcional comodidad. Situada en la prestigiosa zona de Business Bay, las residencias se elevan a 18 plantas sobre las aguas tranquilas del Canal de Dubai y ofrecen a sus propietarios un…
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Complejo residencial Sunstone
Complejo residencial Sunstone
Complejo residencial Sunstone
Complejo residencial Sunstone
Complejo residencial Sunstone
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Complejo residencial Sunstone
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$735,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 33
Sunstone de IMKAN - elegancia costera y armonía arquitectónica en la isla Al Reem.Sunstone es un exclusivo complejo residencial de IMKAN Properties, situado en la zona costera del distrito de Makers en la isla Al Reem. El proyecto es creado para aquellos que aprecian el diseño moderno, la es…
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Complejo residencial Fiori is a modern residential project
Complejo residencial Fiori is a modern residential project
Complejo residencial Fiori is a modern residential project
Complejo residencial Fiori is a modern residential project
Complejo residencial Fiori is a modern residential project
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Complejo residencial Fiori is a modern residential project
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$286,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Fiori is a modern residential project designed to combine comfort, style, and convenience in an exceptional living environment. Featuring contemporary architecture and thoughtfully planned layouts, Fiori offers a variety of spacious apartments tailored to meet diverse lifestyle needs. The pr…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Complejo residencial Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complejo residencial Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
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Complejo residencial Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$879,363
El complejo cuenta con 587 apartamentos, incluidos 116 estudios, 436 apartamentos de una habitación y 35 apartamentos de dos dormitorios. Todos los apartamentos tienen acabados elegantes y interiores modernos.Hay una oportunidad para obtener un 5-28% de descuento.Plan de pago: 30/703% - rese…
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Complejo residencial Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$170,359
El desarrollo residencial con uno de los mejores campos de golf e instalaciones para los residentes.El primero de su tipo en Oriente Medio, el Club Internacional de Golf es un campo de golf espectacularmente ajardinado de 18 hoyos diseñado por el arquitecto olímpico de 2016 Gil Hans. El excl…
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Edificio de apartamentos SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Edificio de apartamentos SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Edificio de apartamentos SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$550,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
LUXURY no está mal. Está lleno. Diseñado por el mundialmente aclamado Zaha Hadid Architects, La sinfonía es un diálogo raro entre la forma y el sentimiento
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Complejo residencial New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
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Complejo residencial New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$186,617
El complejo residencial de 21 plantas ofrece acogedores estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios. Cada apartamento se piensa en el último detalle: mobiliario parcial, electrodomésticos de cocina incorporados, sistema "Smart Home" y armarios para crear el ambiente de comodidad, armonía y p…
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Complejo residencial Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Complejo residencial Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$494,124
Ofrecemos apartamentos con piscina privada.La residencia cuenta con un jardín en la azotea, un gimnasio, un cine al aire libre, un parque infantil, una piscina, una zona de barbacoa, un mini campo de golf.Terminación - 4o trimestre 2026.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de…
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Complejo residencial New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Complejo residencial New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Complejo residencial New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,54M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una laguna de 2 kilómetros de longitud y un paseo marítimo ajardinado, zonas de salón, biblioteca y zona de coworking, aparcamiento, tres piscinas, un gimnasio, un parque infantil y un…
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Complejo residencial Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$7,85M
El exclusivo complejo residencial está situado en uno de los lugares más prestigiosos de Dubai Island. El proyecto le ofrece la rara oportunidad de convertirse en el propietario de una residencia en primera línea de playa, donde el diseño maravilloso se combina con aislamiento y armonía natu…
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Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
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Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$378,746
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con una gran sala de estar y zonas verdes, gimnasios, piscinas, cancha de baloncesto, zona de yoga, zona de barbacoa, parque infantil.Finalidad - Octubre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se e…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
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Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$555,374
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
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Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,82M
El complejo residencial a orillas del Canal de Dubai. Diseñado por un desarrollador saudí y la empresa de diseño italiano Missoni. Es el segundo edificio del mundo con interiores de este diseñador, el primero está en Miami.El edificio estará decorado con elementos de moda y arte similares al…
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Complejo residencial Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complejo residencial Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complejo residencial Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complejo residencial Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complejo residencial Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$163,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Seraph in Dubai Land is an excellent opportunity to purchase a fully furnished apartment in the heart of Dubai's fastest-growing district, DLRC. Each home, designed for modern living, is equipped with high-quality Bosch appliances, stylish interiors, and turnkey finishes—ready to move in or …
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Complejo residencial New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$373,745
Aria Heights by Seven Tides es una moderna torre de 16 plantas en el corazón de una de las zonas más populares de Dubai - JVC (Jumeirah Village Circle). El proyecto incluye 169 residencias de lujo, que ofrecen diseños variables, desde estudios acogedores hasta espaciosos apartamentos de tres…
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Complejo residencial New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$954,338
La residencia cuenta con piscina, campo de golf, centro de spa, zona de yoga, parque infantil, parque, restaurantes y cafeterías.Terminación - 3o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 5 minutos en cocheCentro de Dubai - 35 minutosExpo 2020 - 15 minutos
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Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,33M
Ofrecemos apartamentos de lujo con vistas panorámicas, balcones, terrazas y jardines.Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con piscinas, spa, gimnasio, servicio de conserjería, parque infantil, cafetería y sala de estar, sala de juegos.Terminación - 1o trimestre …
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Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
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Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,70M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Posee su Villa Privada Premium en Dubai. Comunidad Premium con todas las comodidades para un estilo de vida cómodo. Hermosa infraestructura y áreas verdes en la comunidad. Disponible 4,5,6 dormitorios chalets independientes. También disponible plan de pago gratuito de intereses hasta la term…
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Complejo residencial Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Complejo residencial Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Complejo residencial Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Complejo residencial Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Complejo residencial Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
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Complejo residencial Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,81M
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con una playa privada, una piscina, un gimnasio, un estudio de yoga y pilates, un jardín ajardinado, un café, una sala de estar, una zona de barbacoa, un parque infantil.Terminación - 2o trimestre de 2027.Ubicación e …
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Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Complejo residencial Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$232,120
Introduciendo una oportunidad única para convertirse en propietario de una propiedad residencial en una de las zonas más dinámicas y prestigiosas de Dubai. Aspirz es una verdadera encarnación de un moderno concepto de estilo de vida urbano, combinando apartamentos residenciales y espacios de…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$706,630
Año de construcción 2026
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago a 5 Años en Al Marjan Ubicado en las prístinas costas de la isla Al Marjan, el emblemático archipiélago artificial de Ras Al Khaimah, este proyecto frente al mar ofrece un estilo de vida exclusivo junto a la playa, rodeado de aguas cristalinas y at…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial The Royal Yacht
Complejo residencial The Royal Yacht
Complejo residencial The Royal Yacht
Complejo residencial The Royal Yacht
Complejo residencial The Royal Yacht
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Complejo residencial The Royal Yacht
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$476,514
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
El Royal Yacht es un moderno hotel de apartamentos de diseño en la prestigiosa zona de Dubai Internet City.El Royal Yacht es un nuevo Aparthotel de Palladium Prime Real Estate Development, situado en uno de los grupos de negocios más solicitados de Dubai, Dubai Internet City.Instalaciones e …
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DDA Real Estate
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Complejo residencial New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$241,729
Vega de Acube Developments es el elegante complejo residencial de Dubai Sports City, inspirado en la estrella más brillante de Lyra. El proyecto es la combinación ideal de soluciones arquitectónicas modernas y el tema del espacio, ofreciendo apartamentos elegantes con acabados de diseño. Cad…
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Complejo residencial Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Complejo residencial Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Complejo residencial Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Complejo residencial Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$626,276
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Pelagia: Vivir con vistas al mar en la isla de Al MarjanPelagia es una obra maestra arquitectónica situada en la isla de Al Marjan. El edificio contará con un diseño único inspirado en la belleza fascinante del océano, balcones elegantes con líneas de flujo evocando el movimiento rítmico de …
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Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Edificio de apartamentos DAMAC Chelsea Residences
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$600,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Agencia
PSI Real Estate LLC
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Complejo residencial New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$406,278
Maimoon Gardens es un complejo residencial premium por Fakhruddin Properties en Jumeirah Village Circle (JVC). El proyecto consta de dos torres de altura y ofrece estudios y apartamentos con 1-3 dormitorios. El complejo se centra en aquellos que buscan un alojamiento confortable en una zona …
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Complejo residencial New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$308,771
Camden es una nueva encarnación de la vida moderna en el corazón de la dinámica zona de la Plaza de la Ciudad. A pocos pasos de distancia está la extensión verde del parque principal, donde por la mañana se puede escuchar el canto de los pájaros y la risa de los niños, y por las noches - las…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
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Edificio de apartamentos Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$698,547
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos de la marca Gianfranco Ferré con pago a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se adentra con elegancia en el Golfo Arábigo y ofrece una combinación de ocio, lujo y estilo de vida de clase mundial. Compuesta…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
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Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,12M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:Un nuevo hito icónico de la elegancia arquitectónica y la vida del lado del mar.Project HighlightsPASSO by Beyond, desarrollado por la marca ultra-premium de Omniyat, redefines frente a la playa que vive en el West Crescent de Palm J…
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Grupo WAME Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$625,806
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
Apartamentos Premium con Pagos a Plazos en Dubai Motor City La Ciudad del Motor de Dubai es un distrito vibrante y orientado a la comunidad, conocido por su estilo de vida distintivo que combina de forma única la herencia del automovilismo con la vida urbana moderna. Conocida por el emblemát…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,31M
La residencia cuenta con un hotel de 5 estrellas, servicio de seguridad y conserjería, aparcamiento, playa privada, piscinas, centro de fitness, salas de conferencias, centro de spa, restaurante, jardines.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto Internacional de Dubai - 30 minutosDubai…
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TRANIO
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Barrio residencial Luxury residential project Riverside Views Apartments
Barrio residencial Luxury residential project Riverside Views Apartments
Barrio residencial Luxury residential project Riverside Views Apartments
Barrio residencial Luxury residential project Riverside Views Apartments
Barrio residencial Luxury residential project Riverside Views Apartments
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Barrio residencial Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$205,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
We present to your attention the luxurious Riverside Views Apartments residential project, located in Dubai with a wide range of amenities.   To keep you healthy and active, Riverside Views Apartments offer unique amenities such as the Opal Chess Haven, exercise stations, a climbing wa…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
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Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$618,878
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Apartamentos en la Torre Downtown Residences de 110 pisos en Business Bay con Plan de Pago Flexible DWTN Residences está estratégicamente ubicado dentro del triángulo dorado de Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay. Esta maravilla arquitectónica ofrece vistas impresionantes del Do…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
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Complejo residencial New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$493,910
Skyvue Solair es la única encarnación de la elegancia y el lujo en una de las zonas más prestigiosas de Dubai - Sobha Hartland II. La obra maestra arquitectónica, que combina el estilo moderno y la planificación del pensamiento, ofrece a sus residentes no sólo el más alto nivel de confort, s…
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TRANIO
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Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
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Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,84M
El proyecto es un edificio residencial en el centro de Dubai diseñado por Horacio Pagani.El complejo residencial está en forma de una torre única con un diseño inusual: curvas de enrollamiento y una esfera de vidrio en la parte superior del edificio.La ubicación ventajosa del edificio ofrece…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$446,839
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
Apartamentos Premium con Pagos a Plazos en Dubai Motor City La Ciudad del Motor de Dubai es un distrito vibrante y orientado a la comunidad, conocido por su estilo de vida distintivo que combina de forma única la herencia del automovilismo con la vida urbana moderna. Conocida por el emblemát…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$602,636
Ofrecemos apartamentos de alta calidad con vistas pintorescas de la ciudad, Dubai Creek, Burj Khalifa, el canal y la laguna.La residencia cuenta con gimnasio, piscinas, jardines deportivos, parques y zonas de salón.Terminación - 4o trimestre de 2026.Instalaciones y equipos en la casa Muebles…
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TRANIO
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Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
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Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$210,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Pearl House 4 en JVC es la última adición residencial de Imtiaz Developments, que ofrece una colección premium de apartamentos en Dubai. Este exquisito desarrollo cuenta con un diseño elegante y contemporáneo que combina perfectamente la estética con la funcionalidad. Cuenta con una impresio…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Complejo residencial New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
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Complejo residencial New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$210,216
El proyecto Peace Lagoons es un complejo residencial de lujo con estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios. El complejo se encuentra entre una gran riqueza de espacios verdes y lagunas brillantes, y es un oasis sereno lejos del bullicio y bullicio de la ciudad. Los residentes tienen acceso…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
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Complejo residencial Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$782,084
Ivory es un complejo residencial de 25 plantas, incluyendo 331 apartamentos: estudios y pisos con 1-2 dormitorios. El diseño interior combina decisiones arquitectónicas de alta calidad y materiales naturales, creando el equilibrio ideal entre elegancia y cohesión. Grandes ventanas llenan cad…
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TRANIO
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Complejo residencial Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Complejo residencial Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Complejo residencial Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Complejo residencial Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Complejo residencial Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
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Complejo residencial Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$408,429
La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, parque infantil, zona de barbacoa y zona de yoga, jardín ajardinado.Terminación - Septiembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa El precio incluye una cocina integrada, electrodomésticos domésticos, todo plomería y accesorios en el…
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TRANIO
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Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
Complejo residencial Island
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Complejo residencial Island
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$301,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 48–1 035 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El proyecto Ultra-Luxury se encuentra en una isla de origen natural, lavada por las aguas del Golfo Arábigo. Cuenta con una variedad de paisajes, desde playas de arena blanca hasta reservas de mangos densos que albergan gacelas, flamencos, especies raras de tortugas y otros animales, lo que …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.5
301,500
Apartamentos 2 habitaciones
51.3
383,000
Villa
447.9 – 1 035.0
2,89M – 6,36M
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
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Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$311,965
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 – Vida urbana verde en Jumeirah Garden City, Dubai.Panorama general del proyecto:CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 redefine la vida moderna y sostenible en Dubai.Situado en el corazón de Jumeirah Garden City, esta boutique de 8 pisos de desarrollo cuenta con 219 res…
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Grupo WAME Real Estate
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Complejo residencial New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$736,690
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas al océano.La residencia cuenta con un café, una biblioteca, un centro de negocios, un cine, una piscina infinita, un gimnasio, una zona de barbacoa, un jacuzzi, un parque infantil, una cancha de baloncesto y una pista de jogging, un ce…
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TRANIO
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Complejo residencial New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$821,494
La residencia cuenta con terrenos deportivos y zonas de salón, parque infantil, piscinas, jardines ajardinados.Terminación - 2028.Ubicación e infraestructura cercana Burj Khalifa - 20 minutos.Dubai Marina - 10 minutos.Aeropuerto Internacional de Dubai - 30 minutosWaterpark - 15 minutosBusine…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
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Edificio de apartamentos Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
UN MASTERPIECE OF URBAN ARCHITECTURE AND NATURAL HARMONYDesde los elegantes apartamentos de una habitación hasta los opulentos dúplex de tres dormitorios, cada residencia encarna una sinfonía de sofisticación y vida moderna. Aquí, ventanas panorámicas no sólo , marco la sereno laguna, sino t…
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PSI Real Estate LLC
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Complejo residencial New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Complejo residencial New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Complejo residencial New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Complejo residencial New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Complejo residencial New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
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Complejo residencial New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$189,596
Havelock Residences es un nuevo proyecto residencial, una encarnación del estilo de vida moderno en el corazón de una de las zonas más desarrolladas y verdosas de Dubai - Jebel Ali Village (Discovery Gardens). Hay estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios disponibles.Los espacios interiore…
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TRANIO
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Complejo residencial New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Complejo residencial New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
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Complejo residencial New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$27,09M
La Torre S es un proyecto residencial exclusivo. El edificio de 230 metros de altura, situado en una zona dinámica, pronto se convertirá en un verdadero símbolo de estilo y sofisticación. Amplias apartamentos con diseño reflexivo y interiores modernos, gimnasios totalmente equipados y piscin…
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Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
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Complejo residencial Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$235,283
11 Hills Park by TownX es un prestigioso complejo residencial que llevará su estilo de vida de Dubai a nuevas alturas. Situado en una zona ecológica y verde, rodeado de parques y pintorescos paisajes, el proyecto crea un ambiente único de confort en el corazón de una ciudad dinámica.Modernos…
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Complejo residencial Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Complejo residencial Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
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Complejo residencial Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$730,811
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, zona verde, piscinas, parque infantil, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana Downtown Dubai - 20 minutos.Dubai Marina - 20 minutos.Aeropuerto - 30 minutos
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Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
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Complejo residencial The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$200,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 14
1 objeto inmobiliario 1
Combinando la lujosa vida con la armonía de la naturaleza, el primer resort de bienestar integrado del mundo, ofreciendo apartamentos con vistas al mar, piscinas en la azotea, jardines exuberantes y experiencias de laguna. Bienvenido a tu nueva vida
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Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$369,035
Binghatti Skyrise es un complejo residencial, que ofrece a sus residentes apartamentos, pero un estilo de vida, lleno de comodidad y estilo. El proyecto se inspira en las tendencias modernas y combina armoniosamente elegancia y sofisticación. Diversos estudios y apartamentos con ventanas de …
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Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
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Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,22M
Año de construcción 2029
Número de plantas 15
Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah, Dubai Los apartamentos están situados justo frente a la playa en Palm Jumeirah, una de las zonas más exclusivas de Dubái. La ubicación destaca por su proximidad a Dubai Marina, Atlantis The Royal y Downtown Dubai. En los alrededores…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Complejo residencial Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Complejo residencial Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Complejo residencial Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Complejo residencial Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
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Complejo residencial Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$13,54M
Exclusivo proyecto SENSIA ofrece 275 residencias, entre las cuales hay apartamentos con 1-3 dormitorios, duplexes y el ático refinado con una piscina privada de infinito, un jardín panorámico y una amplia terraza con una impresionante vista panorámica de la bahía, clubes de yates y luces de …
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Complejo residencial Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$439,192
Descubre Maya 3 - un nuevo proyecto residencial en el corazón de Dubailand, una de las zonas más dinámicamente en desarrollo de Dubai. Este complejo ofrece el equilibrio ideal entre la comodidad de la vida urbana y la reclusión en medio de la naturaleza. La zona es famosa por su ambiente fam…
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Complejo residencial New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Dubai International Financial Centre, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,20M
Cuatro Estaciones Residencias Privadas DIFC por H cosechaH Desarrollo es el más alto de lujo en el centro dinámico de Dubai, área de DIFC. El proyecto incluye residencias exclusivas y áticos, que crean el espacio único para la vida y el trabajo. Arquitectura por aclamado maestro británico Si…
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TRANIO
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Complejo residencial New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,34M
Bay Grove Residences es un proyecto residencial único, le ofrecerá el estilo de vida excepcional junto al mar. Aquí, todo el mundo encontrará algo para sí mismo: desde caminatas tranquilas a lo largo del agua hasta deportes acuáticos emocionantes. Los elegantes apartamentos en cuatro edifici…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Binghatti Aquarise
Edificio de apartamentos Binghatti Aquarise
Edificio de apartamentos Binghatti Aquarise
Edificio de apartamentos Binghatti Aquarise
Edificio de apartamentos Binghatti Aquarise
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Edificio de apartamentos Binghatti Aquarise
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$275,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
UN ELIXIR REACHINGPARA EL SKYUna sinfonía de cristal y luz, refleja la paleta cambiante del cielo de Dubai siempre cambiante, siempre inspirador. Nacido del espíritu visionario de Binghatti, aquí es donde la arquitectura trasciende la forma y se convierte en arte. Una colección exclusiva de …
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PSI Real Estate LLC
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Complejo residencial New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$301,323
Deyaar presenta AYA - el lujoso complejo residencial frente a la playa en Umm Al Quwain. Tres elegantes torres crean la obra maestra arquitectónica y ofrecen un ambiente aislado e inspirador.El complejo incluye 442 residencias cuidadosamente diseñadas, que garantizan vistas incomparables de …
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Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Edificio de apartamentos Brabus Island
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$800,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 12
Estratégicamente situado en Al Raha Beach, Abu Dhabi; un prestigioso desarrollo frente al mar a lo largo de la costa oriental del Golfo Arábigo. Esta ubicación privilegiada asegura que los residentes tengan fácil acceso tanto al centro de Abu Dhabi como a las principales rutas de transporte …
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PSI Real Estate LLC
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Complejo residencial New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
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Complejo residencial New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,44M
Imagínese un lugar, donde el esplendor de los deportes ecuestres complementan mutuamente el confort moderno, donde los paisajes son análogos a las imágenes escénicas, y cada mañana comienza con impresionantes vistas de los campos verdes. Bienvenido a Chevalia Estate - el proyecto residencial…
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Complejo residencial New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$377,968
Residencias Oak Yard por One Yard es el complejo residencial único, donde la naturaleza y las tecnologías se unen, creando el espacio para una vida cómoda y armónica. La arquitectura del proyecto está inspirada en el entorno natural: los materiales naturales son udes en fachadas y acabados i…
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Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Complejo residencial Al Haseen Residences 6
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$181,770
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Residencias Al Haseen 6 - cómoda vida urbana, arquitectura funcional e infraestructura desarrollada de Dugasta Properties.Al Haseen Residences 6 es un nuevo complejo residencial moderno de Dugasta Properties, situado en la zona estratégicamente importante de Dubai Industrial City, junto a lo…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
Barrio residencial Premium real estate
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Barrio residencial Premium real estate
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
de
$465,753
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Complejo residencial New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,12M
Rove Dubai Marina by IRTH Group es el proyecto único, que encarna la combinación de estilo refinado y comodidad de la vida costera. Fue diseñado en cooperación con la famosa marca Rove Hotels y ofrece no sólo alojamiento, sino el estilo de vida a gran escala en el corazón de Dubai Marina - u…
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Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
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Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
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Complejo residencial Apartamentos premium frente al mar
Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
de
$328,767
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Apartamentos premium junto al mar con acceso a la playa. Acabados de alta calidad, armarios empotrados, cocina equipada y baño. Hay más de 35 amenidades para una cómoda estadía de los residentes. Una piscina infinita en la azotea del edificio, una piscina para niños, un gimnasio totalmente e…
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Umed properties
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Umed properties
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Complejo residencial New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Complejo residencial New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$478,325
Damac Riverside Views es el complejo residencial único en el corazón dinámico de Dubai, combinando armonía natural con el lujo urbano. El proyecto ofrece alojamiento en medio de pintorescas zonas de agua, restaurantes flotantes y granjas verdes, creando la atmósfera de serenidad y aislamient…
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Complejo residencial New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,09M
Riverside by DAMAC Propiedades características casas adosadas de diseño único inspiradas en el lujo de famosas metrópolis. Disfrute de vivir sin preocupaciones en las lujosas Residencias Riverside por DAMAC Properties, ubicadas en Dubai Investments Park. Este proyecto cuenta con 1.900 casas …
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Complejo residencial FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Complejo residencial FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
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Complejo residencial FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
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Complejo residencial FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,38M
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con restaurantes y bares, piscinas y zona de spa, gimnasio, pistas de tenis, hotel, playa privada, servicio de conserjería.Terminación - Septiembre, 2023.Ventajas Ingresos garantizados del 7% dentro de 10 años.Ubicació…
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Complejo residencial New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Complejo residencial New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,13M
Ellington Cove de Ellington es el complejo residencial único, que combina lujo y serenidad, ofreciendo a sus residentes el estilo de vida excepcional junto al mar. El proyecto incluye estudios, apartamentos y áticos con acabado de alta calidad y diseño moderno, que garantizan la máxima comod…
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Complejo residencial New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$9,59M
Diecinueve Riviera Lagoon es un proyecto residencial único, lujoso grupo de villas, situado en el corazón de una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Imagínese el lugar ideal donde el lujo se encuentra con la serenidad, y el confort se encuentra con la elegancia. Cada villa está diseñ…
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Complejo residencial Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
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Complejo residencial Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
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Complejo residencial Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$314,865
Ghost es un complejo residencial que encarna la maestría arquitectónica y el diseño funcional. Disponible para la compra son estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios. Cada residencia cuenta con amplios diseños, y los interiores proporcionan elegancia en cada rincón de su casa.Entre las mu…
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Guías sobre la compra de obra nueva en los EAU

Procedimiento de herencia de bienes inmuebles y propiedades en los Emiratos Árabes Unidos
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Cómo conseguir un préstamo para bienes raíces en Dubai
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Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Emiratos Árabes Unidos

¿Cuáles son las ventajas de comprar un apartamento en un edificio nuevo en los Emiratos Árabes Unidos?

Las ventajas más significativas que ofrece en los Emiratos Árabes Unidos un nuevo edificio son:
  • Perspectivas de inversión.
  • Alta rentabilidad: comprar un apartamento en un edificio nuevo en los Emiratos Árabes Unidos para realquilarlo aporta hasta un 9,7% anual.
  • La posibilidad de obtener un Visado dorado por un periodo de 10 años (con una inversión de unos 545 mil euros).

¿En qué zonas se compran más a menudo edificios nuevos?

Los complejos residenciales más populares en los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en áreas de Dubai como Business Bay, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai Creek. En Abu Dhabi, los extranjeros prefieren Corniche, Yas y Sa'diyat.

¿Qué se incluye en el paquete de documentos necesarios para comprar una vivienda en los Emiratos Árabes Unidos?

Un comprador potencial debe presentar un pasaporte con un visado, número de teléfono móvil actual, correo electrónico, dirección real en los Emiratos Árabes Unidos. En el caso de una compra a distancia, se requiere un poder notarial.

¿Cuánto cuesta un metro cuadrado en los nuevos complejos residenciales en los Emiratos Árabes Unidos?

Lo más barato será comprar apartamentos en edificios nuevos en Emiratos Árabes Unidos del desarrollador en la etapa de construcción: por 1 metro cuadrado se pide una media de 5451 euros.
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