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Apartamentos de varios niveles en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
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19 propiedades total found
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 391 m²
Dúplex ultralujoso en la planta baja con una amplia terraza, piscina privada y acceso a serv…
$6,15M
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Apartamentos multinivel en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 218 m²
Palazzo Tissoli en Al Marjan Island, UAEPalazzo TissolliEn la primera costa de Al Marjan Isl…
Precio en demanda
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Аталанта
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 518 m²
Piso 1
Dúplex enorme de alta gama con piscina privada y terraza, acceso a servicios premium en una …
$4,41M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 308 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,17M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 311 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,19M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 282 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 293 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 289 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,03M
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Piso 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Precio en demanda
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 283 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,82M
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Piso 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,17M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 278 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,95M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,16M
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2
Mamsha Al Saadiyat ofrece casas exclusivas en un lugar incomparable, puede ir al club de sal…
$859,891
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Piso 3/9
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$1,35M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 286 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,01M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 346 m²
Piso 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,43M
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 287 m²
Piso 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,02M
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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