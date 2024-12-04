  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Business Bay
  4. Piso en edificio nuevo Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay

Piso en edificio nuevo Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay

Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$739,299
;
29
Dejar una solicitud
ID: 27860
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Ciudad
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    100

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Lujosos apartamentos con vistas a la ciudad en una torre de gran altura en Business Bay Dubai

Los apartamentos de 1 a 4 dormitorios están situados en el proyecto más prestigioso de Business Bay, Dubai. Esta torre de 122 pisos con un color dorado brillante combina el encanto tradicional de los Emiratos con comodidades contemporáneas.

Los pisos en venta en Business Bay, Dubai, se encuentran a 5 minutos en coche del canal, a 10 minutos en coche del centro de salud, del centro de Dubái y del centro comercial Mall of Dubai; a 15 minutos en coche de la Ópera de Dubái y la escuela internacional, a 20 minutos en coche de la isla Palm Jumeirah y la playa de Jumeirah, y a 25 minutos en coche del aeropuerto internacional de Dubái.

El proyecto ofrece fácil acceso a los lugares emblemáticos, centros de negocios y centros de entretenimiento de Dubai. La torre está rodeada de jardines en la azotea, senderos para correr y gimnasios de primer nivel. El proyecto dispone de servicio de seguridad y conserjería además de plazas de aparcamiento. Además, la torre incluye SPA, sauna, zonas de yoga y meditación, y otras pistas deportivas. El proyecto cuenta con una exuberante selva tropical (447 metros de tamaño). Además, alberga la piscina infinita más alta del mundo (431 metros de largo). Además, el restaurante de 439 metros de largo introduce un nuevo estándar en la cultura del buen comer.

Los materiales de alta calidad, como los electrodomésticos de la marca Candy, garantizan un ambiente de vida confortable. Los áticos cuentan con diseños de estilo árabe, chino, griego y francés.

Los apartamentos de 1 planta incluyen una cocina, un comedor y una sala de estar de planta abierta. Tienen un baño en suite junto con un baño y sección de lavandería. Los departamentos de 3 y 4 recámaras cuentan con cuarto de servicio.

Los departamentos de 2 plantas cuentan con cocina, sala, dormitorios, cuarto de servicio, cuarto de lavado, jacuzzi y piscina en la planta baja. Arriba, se encuentran los dormitorios, el baño, la sala de estar y el espacio de trabajo.

Este prestigioso proyecto es la segunda torre más alta del mundo después del Burj Khalifa.Sus barandillas de vidrio permiten un estilo de vida premium. Llámanos para beneficiarte de las ventajas que ofrece.


DXB-00114

Localización en el mapa

Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New high-rise residence 330 Riverside Crescent close to the international airport and the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$471,855
Complejo residencial One Central
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$198,423
Complejo residencial New Verano Residence with swimming pool close to Autodrome, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$413,049
Complejo residencial Clearpoint
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,28M
Complejo residencial New Aquarise Residence with a swimming pool, co-working spaces and panoramic views close to Dubai Canal and Downtown Dubai, Business Bay
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$311,751
Está viendo
Piso en edificio nuevo Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$739,299
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos AZIZI Riviera 31
Edificio de apartamentos AZIZI Riviera 31
Edificio de apartamentos AZIZI Riviera 31
Edificio de apartamentos AZIZI Riviera 31
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$273,972
Año de construcción 2023
Área 180 m²
1 objeto inmobiliario 1
AZIZI Riviera 31 Oferta: venta Categoría: Apartamento Área: Meydan Habitaciones: 1 Baños: 1 Vista: vista al jardín  Estacionamiento: 1 Piso: en el piso superior  Amueblado: Sin amueblar  Balcón: si Disponibilidad: transferencia inmediata Área construida: 490 metros cuadrados. pie.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
180.0
684,930
Agencia
DOM REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Elo 3
Complejo residencial Elo 3
Complejo residencial Elo 3
Complejo residencial Elo 3
Complejo residencial Elo 3
Mostrar todo Complejo residencial Elo 3
Complejo residencial Elo 3
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$158,904
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 14
¡nuevo proyecto ELO con vista al parque DAMAC Hills 2! ¡Gran opción para vivir e invertir! ¡Una gran opción para los amantes de la naturaleza y los caminantes! ¡muchas comodidades para una vida cómoda y entretenimiento! ¡cocina amueblada! Plan de cuotas 0%! În acest proiectul: - 1 dormitori…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Mostrar todo Complejo residencial Il Teatro Residence
Complejo residencial Il Teatro Residence
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$270,411
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
¡Apartamento con cocina amueblada y electrodomésticos! Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar (ROI - desde 10% en $). ¡Perfecto para alquiler a largo plazo! Il teatro Residences de Arada Desarrollador en la ciudad de Sharjah, ubicado en el Golfo Pérsico. Infraestructura…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones