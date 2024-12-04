Piso en edificio nuevo Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay

Lujosos apartamentos con vistas a la ciudad en una torre de gran altura en Business Bay Dubai

Los apartamentos de 1 a 4 dormitorios están situados en el proyecto más prestigioso de Business Bay, Dubai. Esta torre de 122 pisos con un color dorado brillante combina el encanto tradicional de los Emiratos con comodidades contemporáneas.

Los pisos en venta en Business Bay, Dubai, se encuentran a 5 minutos en coche del canal, a 10 minutos en coche del centro de salud, del centro de Dubái y del centro comercial Mall of Dubai; a 15 minutos en coche de la Ópera de Dubái y la escuela internacional, a 20 minutos en coche de la isla Palm Jumeirah y la playa de Jumeirah, y a 25 minutos en coche del aeropuerto internacional de Dubái.

El proyecto ofrece fácil acceso a los lugares emblemáticos, centros de negocios y centros de entretenimiento de Dubai. La torre está rodeada de jardines en la azotea, senderos para correr y gimnasios de primer nivel. El proyecto dispone de servicio de seguridad y conserjería además de plazas de aparcamiento. Además, la torre incluye SPA, sauna, zonas de yoga y meditación, y otras pistas deportivas. El proyecto cuenta con una exuberante selva tropical (447 metros de tamaño). Además, alberga la piscina infinita más alta del mundo (431 metros de largo). Además, el restaurante de 439 metros de largo introduce un nuevo estándar en la cultura del buen comer.

Los materiales de alta calidad, como los electrodomésticos de la marca Candy, garantizan un ambiente de vida confortable. Los áticos cuentan con diseños de estilo árabe, chino, griego y francés.

Los apartamentos de 1 planta incluyen una cocina, un comedor y una sala de estar de planta abierta. Tienen un baño en suite junto con un baño y sección de lavandería. Los departamentos de 3 y 4 recámaras cuentan con cuarto de servicio.

Los departamentos de 2 plantas cuentan con cocina, sala, dormitorios, cuarto de servicio, cuarto de lavado, jacuzzi y piscina en la planta baja. Arriba, se encuentran los dormitorios, el baño, la sala de estar y el espacio de trabajo.

Este prestigioso proyecto es la segunda torre más alta del mundo después del Burj Khalifa.Sus barandillas de vidrio permiten un estilo de vida premium. Llámanos para beneficiarte de las ventajas que ofrece.

DXB-00114