  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle

Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$195,420
;
12
ID: 27812
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  Número de plantas
    Número de plantas
    26

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos con plan de pago a 5 años en Jumeirah Village Triangle. Apartamentos completamente amueblados en Jumeirah Village Triangle, Dubai, con impresionantes vistas de la ciudad, comodidades premium y un plan de pago flexible a 5 años.
DXB-00178

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
