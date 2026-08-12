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Oficinas en Venta en Emiratos Árabes Unidos

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50 propiedades total found
Oficina 183 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 183 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 183 m²
Número de plantas 18
Oficinas de Alta Gama en Venta en Motor City, Dubái Motor City es uno de los centros urbanos…
$1,37M
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Oficina 126 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 126 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 126 m²
Piso 12/32
Espacios Móviles Totalmente Amueblados para Propiedades Comerciales con Servicios Completos …
$1,85M
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Oficina 56 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 56 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 56 m²
Piso 1/26
Oficina 56 m2 en la 4a planta en Binghatti Moonlight - espacio comercial en la prestigiosa z…
$573,860
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Oficina 75 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 75 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 75 m²
Piso 1/72
Propiedades comerciales en Binghatti Circle son prestigiosas instalaciones de venta callejer…
$554,474
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Oficina 35 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 35 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 35 m²
Piso 1/51
Oficinas modernas en el proyecto Aspirz de Danubio!¿Está buscando el lugar perfecto para su …
$252,694
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Oficina 107 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 107 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 107 m²
Piso 12/24
Inmobiliaria comercial en Sol Levante - prestigiosa propiedad del mar con alto tráfico y ROI…
$827,792
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Oficina 265 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 265 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 265 m²
Número de plantas 15
Propiedades Comerciales de Inversión en Barsha Heights, Dubái, con Fácil Acceso Este moderno…
$2,26M
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Oficina 940 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 940 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 940 m²
Número de plantas 21
Oficinas con icónicas vistas al Burj Khalifa en Business Bay, Dubái Este desarrollo comercia…
$16,41M
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Oficina 458 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 458 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 458 m²
Piso 35
LUMENA está estratégicamente situado en la entrada de Business Bay – un lugar donde se acele…
Precio en demanda
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Oficina 260 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 260 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 260 m²
Piso 1/11
Piazza Roma by DAMAC: inmobiliaria de oficina en el grupo de negocios DAMAC Lagoons!Piazza R…
$2,03M
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Oficina 66 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 66 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 66 m²
Piso 10/32
Espacios Móviles Totalmente Amueblados para Propiedades Comerciales con Servicios Completos …
$958,338
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Oficina 191 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 191 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 191 m²
Piso 7/32
Espacios Móviles Totalmente Amueblados para Propiedades Comerciales con Servicios Completos …
$2,94M
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Oficina 50 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 50 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 50 m²
Piso 6/33
Local comercial en Samana Barari Avenue!¿Está buscando la ubicación perfecta para su negocio…
$284,704
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Oficina 113 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 113 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 113 m²
Piso 1/20
Inmobiliaria comercial 116 m2 en TRESORA por WADAN - local en un proyecto multifuncional en …
$622,859
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Oficina 215 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 215 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 215 m²
Piso 8/30
Oficinas Comerciales en Venta en Jumeirah Village Circle (JVC), Dubái Jumeirah Village Circl…
$1,13M
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Oficina 69 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 69 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 69 m²
Piso 4/29
Oficinas Clase A+ para Inversión en Dubai Business Bay con Ventaja de Ubicación Central Este…
$705,475
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Oficina 65 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 65 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 65 m²
Piso 1/27
La oficina de 65 m2 en la primera planta de Binghatti Amberhall es una premisa comercial en …
$483,332
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Oficina 57 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 57 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 57 m²
Número de plantas 18
Propiedades comerciales en Sheikh Zayed Road con plan de pago del 1% Ubique su negocio en Sh…
$341,769
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Oficina 107 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 107 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 107 m²
Piso 7/25
Nuevas oficinas con fácil acceso a servicios en Majan, Dubái Este proyecto comercial se encu…
$671,991
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Oficina en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Acerca de Barsha Heights – El barrio Embedded in the lively community of **Barsha Heights**…
$2,22M
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Oficina 84 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 84 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 84 m²
Piso 2/26
La oficina de 84m2 en Celesto Tower 4 es un espacio comercial en Dubai Land Residence Comple…
$470,134
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Oficina 1 070 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 1 070 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 070 m²
Detalles de la propiedad: - Tamaño: 11,518 pies cuadrados - Prime Location - Inclusive of Se…
$817,239
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Oficina 186 m² en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 186 m²
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 2/10
Oficinas con garantía de alquiler en el centro de Sharjah Aljada es un megaproyecto en Sharj…
$1,33M
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Oficina 3 465 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 3 465 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 3 465 m²
Detalles de la propiedad: - Espacio comercial de piso completo - Tamaño: 37301 pies cuadrado…
$2,69M
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Oficina 230 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 230 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 230 m²
Piso 2/7
Oficinas de nueva generación integradas con el estilo de vida en Damac Lagoons, Golf City El…
$1,72M
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Oficina 133 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 133 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 133 m²
Piso 1/37
Oficina amueblada 58 m2 en Dubai Silencio HQ por Rove en Business Bay.Invertir en bienes raí…
$1,81M
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Oficina 85 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 85 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 85 m²
Piso 7/25
85 m2 espacio de oficina en Dubai, Jumeirah Village Triangle – ELAR1S Axis¿Quieres comprar u…
$523,802
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Oficina 97 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 97 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 97 m²
Piso 1/13
97 m2 oficina en Tomorrow Commercial Tower tención 1 planta, Dubai International City 1Situa…
$413,079
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Oficina 65 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 65 m²
Piso 5/20
Espacio de oficina en RAW District por Imtiaz es una propiedad comercial directamente del de…
$326,760
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Oficina 74 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 74 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 74 m²
Número de plantas 13
Nuevas oficinas con mobiliario de diseño y acceso directo al metro en Jebel Ali Village Este…
$639,662
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