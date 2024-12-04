Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:

Un nuevo hito icónico de la elegancia arquitectónica y la vida del lado del mar.

Project Highlights

PASSO by Beyond, desarrollado por la marca ultra-premium de Omniyat, redefines frente a la playa que vive en el West Crescent de Palm Jumeirah. Con sus dos torres escultóricas – Avita y Bella – el proyecto combina arquitectura inspirada en ondas, diseño centrado en el bienestar, y lujo estilo resort.

No es sólo una residencia – es una declaración de prestigio.

Unidades, Tamaños & Precios

Tipo de unidad Tamaño (m2) Precio de inicio (€)

1 dormitorio ~ 90 m2 de 960.000€

2 Dormitorios ~ 147 m2 de 1.500.000€

3 Dormitorios ~ 197 m2 desde 3.050.000€

4 Dormitorios ~ 270–320 m2 de 5.000.000€

5 BR Ático ~ 703 m2Precio bajo petición –

6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Precio bajo petición–

Cada residencia está diseñada con vistas panorámicas al mar, amplias terrazas y diseños de estilo resort.

Terminación " Pago Plan

Handover: Q3 2029

Plan de pago: 10% de reserva 50% durante la construcción 40% en la entrega



Servicios:

250m playa privada exclusiva con salones y cabañas.

Múltiples piscinas infinitas con vistas al Golfo Arábigo.

Pabellón Wellness con spa, sauna, meditación y cubiertas de yoga.

Centro de fitness de última generación y jardines de cielo.

Cine privado, biblioteca & salones de trabajo.

Área de juego de inspiración Montessori para niños.

Servicio de conserjería 24/7, valet & servicios de seguridad.

Cafés de playa y boutique en el paseo marítimo.

Beneficios de ubicación:

Primer lugar en Palm Jumeirah – West Crescent

2 min → Atlantis El Royal

10 min → Dubai Marina

20 min → Centro Dubai & Burj Khalifa

Dirección exclusiva con inventario de playa limitado

Aspectos destacados de la inversión:

Elegibilidad de Visa de Oro para inversores calificados.

Propiedad sin impuestos " 0% comisión.

Pagos Crypto aceptados (BTC, ETH, USDT).

Fuerte ROI a través de alquileres de lujo a corto plazo.

Rara oportunidad de poseer una propiedad de baja densidad, ultra lujoso frente a la playa.

PASSO by Beyond es el futuro icono de Palm Jumeirah – donde la belleza escultórica encuentra bienestar y exclusividad.