Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:
Un nuevo hito icónico de la elegancia arquitectónica y la vida del lado del mar.
Project Highlights
PASSO by Beyond, desarrollado por la marca ultra-premium de Omniyat, redefines frente a la playa que vive en el West Crescent de Palm Jumeirah. Con sus dos torres escultóricas – Avita y Bella – el proyecto combina arquitectura inspirada en ondas, diseño centrado en el bienestar, y lujo estilo resort.
No es sólo una residencia – es una declaración de prestigio.
Unidades, Tamaños & Precios
Tipo de unidad Tamaño (m2) Precio de inicio (€)
1 dormitorio ~ 90 m2 de 960.000€
2 Dormitorios ~ 147 m2 de 1.500.000€
3 Dormitorios ~ 197 m2 desde 3.050.000€
4 Dormitorios ~ 270–320 m2 de 5.000.000€
5 BR Ático ~ 703 m2Precio bajo petición –
6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Precio bajo petición–
Cada residencia está diseñada con vistas panorámicas al mar, amplias terrazas y diseños de estilo resort.
Terminación " Pago Plan
Handover: Q3 2029
Plan de pago:
10% de reserva
50% durante la construcción
40% en la entrega
Servicios:
250m playa privada exclusiva con salones y cabañas.
Múltiples piscinas infinitas con vistas al Golfo Arábigo.
Pabellón Wellness con spa, sauna, meditación y cubiertas de yoga.
Centro de fitness de última generación y jardines de cielo.
Cine privado, biblioteca & salones de trabajo.
Área de juego de inspiración Montessori para niños.
Servicio de conserjería 24/7, valet & servicios de seguridad.
Cafés de playa y boutique en el paseo marítimo.
Beneficios de ubicación:
Primer lugar en Palm Jumeirah – West Crescent
2 min → Atlantis El Royal
10 min → Dubai Marina
20 min → Centro Dubai & Burj Khalifa
Dirección exclusiva con inventario de playa limitado
Aspectos destacados de la inversión:
Elegibilidad de Visa de Oro para inversores calificados.
Propiedad sin impuestos " 0% comisión.
Pagos Crypto aceptados (BTC, ETH, USDT).
Fuerte ROI a través de alquileres de lujo a corto plazo.
Rara oportunidad de poseer una propiedad de baja densidad, ultra lujoso frente a la playa.
PASSO by Beyond es el futuro icono de Palm Jumeirah – donde la belleza escultórica encuentra bienestar y exclusividad.