Complejo residencial PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
ID: 27447
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah:

Un nuevo hito icónico de la elegancia arquitectónica y la vida del lado del mar.

Project Highlights

PASSO by Beyond, desarrollado por la marca ultra-premium de Omniyat, redefines frente a la playa que vive en el West Crescent de Palm Jumeirah. Con sus dos torres escultóricas – Avita y Bella – el proyecto combina arquitectura inspirada en ondas, diseño centrado en el bienestar, y lujo estilo resort.

No es sólo una residencia – es una declaración de prestigio.

Unidades, Tamaños & Precios

Tipo de unidad Tamaño (m2) Precio de inicio (€)

1 dormitorio ~ 90 m2 de 960.000€

2 Dormitorios ~ 147 m2 de 1.500.000€

3 Dormitorios ~ 197 m2 desde 3.050.000€

4 Dormitorios ~ 270–320 m2 de 5.000.000€

5 BR Ático ~ 703 m2Precio bajo petición –

6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Precio bajo petición–

Cada residencia está diseñada con vistas panorámicas al mar, amplias terrazas y diseños de estilo resort.

Terminación " Pago Plan

  • Handover: Q3 2029

  • Plan de pago:

    • 10% de reserva

    • 50% durante la construcción

    • 40% en la entrega

Servicios:

  • 250m playa privada exclusiva con salones y cabañas.

  • Múltiples piscinas infinitas con vistas al Golfo Arábigo.

  • Pabellón Wellness con spa, sauna, meditación y cubiertas de yoga.

  • Centro de fitness de última generación y jardines de cielo.

  • Cine privado, biblioteca & salones de trabajo.

  • Área de juego de inspiración Montessori para niños.

  • Servicio de conserjería 24/7, valet & servicios de seguridad.

  • Cafés de playa y boutique en el paseo marítimo.

Beneficios de ubicación:

  • Primer lugar en Palm Jumeirah – West Crescent

  • 2 min → Atlantis El Royal

  • 10 min → Dubai Marina

  • 20 min → Centro Dubai & Burj Khalifa

  • Dirección exclusiva con inventario de playa limitado

Aspectos destacados de la inversión:

  • Elegibilidad de Visa de Oro para inversores calificados.

  • Propiedad sin impuestos " 0% comisión.

  • Pagos Crypto aceptados (BTC, ETH, USDT).

  • Fuerte ROI a través de alquileres de lujo a corto plazo.

  • Rara oportunidad de poseer una propiedad de baja densidad, ultra lujoso frente a la playa.

PASSO by Beyond es el futuro icono de Palm Jumeirah – donde la belleza escultórica encuentra bienestar y exclusividad.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

