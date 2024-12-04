  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Complejo residencial Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Complejo residencial Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$627,350
;
23
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33059
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Al Ras (~ 1000 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Top Quality Apartamentos Residenciales con impresionantes vistas al mar y justo al lado de la Marina con yates.

Amenidades de clase mundial para una vida cómoda.

Plan de pago disponible hasta la fecha de entrega.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Creek Haven
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$514,888
Complejo residencial Concept 7
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$322,102
Edificio de apartamentos Cavalli Tower by Damac
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$20,83M
Complejo residencial Selina Bay
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$293,185
Complejo residencial Ocean House
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,29M
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Mostrar todo Complejo residencial Playa Del Sol
Complejo residencial Playa Del Sol
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$414,304
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 14
¡Apartamentos en el complejo residencial de primera clase Playa Del Sol en Dubai International City! ¡Cerca del mar! ¡Gracias a su ubicación, el complejo es perfecto para inversión! ¡Cerca del futuro casino en Ras Al Khaimah! ¡Amenidades premium! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotec…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial One Residence
Complejo residencial One Residence
Complejo residencial One Residence
Complejo residencial One Residence
Complejo residencial One Residence
Mostrar todo Complejo residencial One Residence
Complejo residencial One Residence
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$405,727
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complejo residencial New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$181,471
Bienvenido a Floareá Grandé, un proyecto residencial que encarna los más altos estándares de calidad, diseño innovador y comodidad sin igual. Situado en la prestigiosa zona de Arjan, ofrece una combinación impecable de arquitectura moderna, interiores reflexivos y servicios de primera clase,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones