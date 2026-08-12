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Casas en Venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
146
Abu Dabi
135
Ras al-Jaima
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Um el Kaiwain
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846 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 257 m²
Luxury Waterfront Living Diseñado para familias, inversores y compradores de estilo de vidaE…
$762,423
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Villa en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Waterfron Villas con acceso a la playa y a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago…
$685,000
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Amplia villa con 3 dormitorios + mucama habitaciónVilla lista en una zona tranquila - Damac …
$490,130
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Villa 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Número de plantas 3
Villa en el exclusivo proyecto Isla Siniya! Vistas impresionantes del Golfo Arábigo! La vill…
$2,88M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$1,01M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Número de plantas 1
Residencias flotantes de Buddha-Bar son residencias flotantes de lujo únicas y estilo de vid…
$5,99M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 3
Casas adosadas en el complejo residencial de élite Reportage Hills en Dubailand, Dubai! ¡Est…
$1,12M
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Villa 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 612 m²
Waterfron Villas con playa privada, a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago de i…
$1,15M
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Casa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Casa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 286 m²
Número de plantas 8
Apartamento de presupuesto en el nuevo complejo Royal Park en Abu Dhabi! Apartamento para la…
$899,897
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Villa 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 408 m²
Número de plantas 2
Isola Villa Terra Collection: villa ultra lujosa en Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collect…
$16,88M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Precio desde 1.760.000 Silencio De 73 m2Ocean Cove en Rashid Yachts & Marina – Un Haven Wate…
$479,237
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Área 668 m²
Dubailand: a 5 minutos de Dubai Rugby Sevens A 8 minutos del centro comercial Dubai Outlet A…
$4,15M
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Villa 6 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 422 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$1,70M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Número de plantas 16
Apartamentos modernos y lujosos frente al mar en Mina Al Arab Ubicado en la zona de Mina Al …
$1,88M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 401 m²
Número de plantas 3
Casas Independientes con Ascensores y Piscinas Privadas en Abu Dabi Estas viviendas independ…
$2,48M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 3
Greenz by Danube es una comunidad cerrada de casas adosadas y villas en Dubai Academic City!…
$1,18M
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 304 m²
Número de plantas 11
Apartamentos de lujo con pago a plazos después de la entrega de 24 meses en las islas de Dub…
$4,92M
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Casa 6 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 838 m²
Número de plantas 13
Apartamentos Premium en el moderno complejo Casa Canal en la zona de Al Safa! Altos ingresos…
$14,98M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 179 m²
Piso 1/3
Villas de lujo que ofrecen facilidad de pago en Dubai Dubailand Las villas de lujo en Wadi A…
$1,06M
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Casa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 30
Residencias de Bugatti por BinghattiEntrega gratuita para el compradorExperimente el primer …
$5,74M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Número de plantas 2
Raiha Stand Alone Villa en Waada es una villa privada premium en Dubai Sur!Raiha Stand Alone…
$1,25M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 2
Fleurs De Jardin, MBR La ciudad es una colección cerrada de villas y mansiones en Meydan D11…
$7,08M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casas adosadas con servicios de lujo y fácil acceso al aeropuerto en Khalifa City Este proye…
$1,29M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Piso 2/2
Ibiza en DAMAC Lagoons es un nuevo desarrollo residencial de DAMAC Properties que ofrece cas…
$1,23M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$876,712
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Descubra la vida de lujo en su mejor momento con esta exquisita casa de 4 dormitorios en Hab…
$6,51M
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Villa 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 2
Masaar 3 es un oasis de bosque con casas inteligentes, naturaleza y atractivo de inversión.E…
$759,717
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$880,978
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 343 m²
Número de plantas 2
Villas que ofrecen un estilo de vida y una oportunidad de inversión en una magnífica comunid…
$1,60M
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Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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mansiones
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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